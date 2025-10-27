Prev
કોંગ્રેસનું પાટીદાર પોલિટિક્સ : ખોડલધામમાં ધજા ચઢાવીને કરશે ચૂંટણી પ્રચારના શ્રીગણેશ

Gujarat Congress At Khodaldham : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસનો પાટીદારોને રિઝવવાનો પ્રયાસ:ખોડલધામમાં ધજા ચઢાવી ચૂંટણી પ્રચારના શ્રીગણેશ કરશે, સૌરાષ્ટ્રના પાટીદાર નેતાઓ સાથે બેઠક યોજાશે

Oct 27, 2025, 04:34 PM IST

કોંગ્રેસનું પાટીદાર પોલિટિક્સ : ખોડલધામમાં ધજા ચઢાવીને કરશે ચૂંટણી પ્રચારના શ્રીગણેશ

Gujarat Politics : ગમે તે ચૂંટણી હોય, પરંતું તેમાં પાટીદાર ફેક્ટર હંમેશા મજબૂત રહેતું હોય છે. ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને કચ્છ સુધી પાટીદાર સમાજની મોટી વસ્તી છે, તેથી દરેક પક્ષ આ સમુદાયને રીઝવવા માંગતો હોય છે, જેની વોટ બેંક મજબૂત હોય છે. ભાજપ પાસે પાટીદાર મુખ્યમંત્રી છે. તો બીજી તરફ, આમ આદમી પાર્ટીના ગોપાલ ઈટાલિયાએ પાટીદાર ધારાસભ્ય બનીને મોટી છલાંગ લગાવી છે. ત્યારે હવે કોંગ્રેસ પણ એક્ટિવ થઈ ગયું છે. વિસાવદર વિધાનસભાની પેટાચૂંટણીમાં આપના ગોપાલ ઈટાલિયાની જીત થયા બાદ આમ આદમી પાર્ટી સક્રિય થઈ છે. કોંગ્રેસ હવે ખોડલધામ પહોંચવાનું છે.

સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણી પ્રચારનો કોંગ્રેસ દ્વારા ધમધમાટ શરૂ કરી દેવાયો છે. જેના શ્રીગણેશ કોંગ્રેસ સૌરાષ્ટ્રના પાટીદારોના ગઢ ખોડલધામથી કરશે. આવતી કાલે ખોડલધામ ખાતે ધજા ચડાવી કોંગ્રેસ પ્રચારના શ્રી ગણેશ કરશે. મુકુલ વાસનિક-અમિત ચાવડા સૌરાષ્ટ્રમાં જશે. તેમજ મંગળવારે મોરબીમાં આગેવાનો સાથે બેઠક અને જન આક્રોશ સભાનું આયોજન કરાયું છે. 

કોંગ્રેસનો ખોડલધામમાં કાર્યક્રમની જાહેરાત
વિક્રમ સંવત ૨૦૮૨ના પ્રારંભે નવા વર્ષમાં માઁ ખોડલના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી, સૌ ગુજરાતીઓના કલ્યાણાર્થે ખોડલધામ, કાગવડ ખાતે, ગુજરાત કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડા તથા કોંગ્રેસ પક્ષના વરીષ્ઠ આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં  તારીખ: ૨૮ ઓક્ટોબરના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે ધ્વજારોહણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. માઁ ખોડલના આશીર્વાદ લેવા અને ધ્વજારોહણના પવિત્ર અવસરમાં  જોડાવવા માટે આપશ્રીને તથા સ્નેહીજનોને ગુજરાત કોંગ્રેસ સ્નેહભર્યુ આમંત્રણ પાઠવે છે.

દરેક પક્ષ ચૂંટણી આવે એટલે ટેમ્પલ પોલિટિક્સ પર ભાર મૂકતુ હોય છે. આવામાં ખોડલધામ એ સૌરાષ્ટ્રભરના પાટીદાર સમાજનું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. તેથી કોંગ્રેસ ખોડલધામથી ચૂંટણી પ્રચારના શ્રીગણેશ કરશે. આમ આદમી પાર્ટી મજબૂત પાટીદાર નેતા તરીકે ગોપાલ ઈટાલિયા છે. જેઓ અત્યારથી સૌરાષ્ટ્રમાં આમ આદમી પાર્ટીનો ગઢ મજબૂત બનાવી રહ્યાં છે. આવામાં કોંગ્રેસ પણ એક્ટિવ બની ગઈ છે. 

કોંગ્રેસનો પાટીદારોને રીઝવવાનો પ્રયાસ
કોંગ્રેસમાં એવી પણ ચર્ચા છે કે, ભૂતકાળમાં શક્તિસિંહ ગોહિલના રાજીનામા બાદ પાટીદાર નેતાઓએ પ્રદેશ પ્રમુખ પાટીદાર સમાજમાંથી બનાવવાની માંગ કરી હતી. જોકે, અમિત ચાવડા (ઓબીસી સમાજ)ના પ્રમુખ પદે નિમણૂક થતાં પાટીદાર નેતાઓમાં નારાજગી જોવા મળી હતી, જેના કારણે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા તેમને રિઝવવા કોંગ્રેસ માટે અનિવાર્ય બની ગયું હોવાનું મનાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પાટીદારોની નારાજગી કોંગ્રેસને મોટું નુકસાન પહોંચાડી શકે તેમ હોવાથી, આ વખતે કોંગ્રેસે સૌરાષ્ટ્રને વધુ મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે. 

