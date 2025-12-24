Prev
ગુજરાતે રૂફટોપ સોલારમાં રચ્યો ઇતિહાસ; 5 લાખ પરિવારોએ લીધો લાભ, જાણો તેને લગાવવાની પ્રોસેસ

Solar Rooftop Yojana: ગુજરાતે રૂફટોપ સોલારમાં રચ્યો ઇતિહાસ: 5 લાખ ઇન્સ્ટોલેશન સાથે દેશભરમાં અગ્રસ્થાને. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સ (VGRC) કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં રજૂ થશે ગુજરાતની રૂફટોપ સોલારની પ્રેરણાદાયી સાફલ્યગાથાઓ. 1879 મેગાવોટ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે ગુજરાતે રૂફટોપ સોલારમાં સતત પ્રથમ સ્થાન જાળવી રાખ્યું. ₹3778 કરોડની સબસિડી સાથે રૂફટોપ સોલાર સામાન્ય નાગરિક માટે સુલભ

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:00 PM IST

PM Surya Ghar Yojana: નવીનીકરણીય ઊર્જા ક્ષેત્રમાં ગુજરાતે એક વધુ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. રાજ્યએ 5 લાખથી વધુ રહેણાંક રૂફટોપ સોલાર સિસ્ટમ્સ સ્થાપિત કરીને કુલ 1879 મેગાવોટની સ્થાપિત ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શરૂ કરેલી "પીએમ સૂર્ય ઘર: મફ્ત વીજળી યોજના" હેઠળ પ્રાપ્ત થયેલી આ સિદ્ધિ, રૂફટોપ સોલાર અપનાવવામાં ગુજરાતના નેતૃત્વને સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે. રાજકોટમાં આયોજિત થનાર આવનારી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સ (VGRC) કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર દરમિયાન આ સફળતાની ગાથા મુખ્ય આકર્ષણ બનશે.

વધુમાં, ગુજરાતે અત્યાર સુધીમાં વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ કુલ 11 લાખથી વધુ સોલાર રૂફટોપ ઇન્સ્ટોલેશન પ્રાપ્ત કર્યું છે, જે દેશના રિન્યુએબલ ઉર્જા ક્ષેત્રે અગ્રેસર રાજ્ય તરીકે તેનું સ્થાન વધુ મજબૂત બનાવે છે. આ સિદ્ધિ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના વિઝન અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જેમની સક્રિય નીતિઓ અને નાગરિક-પ્રથમ અભિગમે ગુજરાતને નવીનીકરણીય ઉર્જામાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે અગ્રણી બનાવ્યું છે.

ગુજરાતે દેશભરમાં છત સોલાર ઇન્સ્ટોલેશનમાં નંબર 1 સ્થાન જાળવ્યું છે, જે નવીનીકરણીય ઊર્જા ક્ષેત્રે તેના નેતૃત્વની પુષ્ટિ કરે છે. ગુજરાતે માર્ચ 2027 સુધીમાં 10 લાખ રહેણાંક રૂફટોપ સોલાર સિસ્ટમ્સ સ્થાપિત કરવાનો મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે, જેમાંથી રાજ્ય પહેલેથી જ 50 ટકા લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યું છે. આ પ્રગતિ રાજ્યની સ્વચ્છ ઊર્જા યાત્રામાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. આ યોજનાના અમલથી અત્યાર સુધીમાં રહેણાંક ગ્રાહકોએ કુલ ₹3,778 કરોડની સબસિડીનો લાભ લીધો છે, જેના કારણે રૂફટોપ સોલાર સિસ્ટમ્સ સામાન્ય નાગરિકો માટે વધુ સસ્તી અને સુલભ બની છે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્ય સરકારે રૂફટોપ સોલાર અપનાવવું વધુ સરળ બને  માટે અનેક નાગરિક-મૈત્રીપૂર્ણ પગલાં લીધા છે. તેમાં 6 કિલોવોટ સુધીની સિસ્ટમ માટે નિયમનકારી શુલ્કમાં ₹2950ની સહાય, નેટવર્ક મજબૂતીકરણ શુલ્કમાં છૂટ, તેમજ નેટ મીટરિંગ કરારની ફરજિયાત શરતોમાંથી મુક્તિનો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત, રહેણાંક સોલાર સ્થાપનો માટે કોઈ લોડ મર્યાદા નથી અને ગ્રાહકો વધારાની વીજળી ગ્રીડમાં વેચી શકે છે, જેમાં કોઈ બેંકિંગ ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી.

નાગરિકોને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા માટે આકર્ષક સબસિડી માળખું પણ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. 2 કિલોવોટ સુધીની સિસ્ટમ માટે પ્રતિ કિલોવોટ ₹30,000, 2 થી 3 કિલોવોટ સુધી માટે પ્રતિ કિલોવોટ ₹18,000, અને 3 કિલોવોટથી વધુ ક્ષમતાવાળી સિસ્ટમ માટે મહત્તમ ₹78,000 સુધીની સબસિડી આપવામાં આવે છે. આ પગલાંઓએ રાજ્યભરમાં છત પર સોલાર સ્થાપનોને વધુ લોકપ્રિય બનાવ્યા છે.

આ પ્રસંગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, “આ યુગ સૌર, પવન અને હાઇબ્રિડ નવીનીકરણીય ઊર્જા તેમજ ગ્રીન હાઇડ્રોજન આધારિત ગ્રીન ગ્રોથનો છે.  ગુજરાતે લાંબા સમયથી આ પરિવર્તનની કલ્પના કરી છે અને તેની તૈયારી કરી છે, અને આજે રાજ્ય દેશની કુલ નવીનીકરણીય ઊર્જા ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે. ખાસ કરીને રૂફટોપ સોલાર ક્ષેત્રમાં ગુજરાત રાષ્ટ્રનું નેતૃત્વ કરી રહ્યું છે, જે ટકાઉ વિકાસ માટે એક નવો માપદંડ સ્થાપિત કરે છે. આ સિદ્ધિ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના દૂરંદેશી માર્ગદર્શન વિના શક્ય ન હોત.”

આગામી 10 જાન્યુઆરીથી રાજકોટમાં યોજાનારી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સ (VGRC) કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર દરમિયાન રાજ્ય ઘરેલુ વીજ ખર્ચ ઘટાડનારા પરિવારોથી લઈને ગ્રીડમાં વધારાની વીજળીનું યોગદાન આપતા સમુદાયો સુધીની પ્રેરણાદાયી રૂફટોપ સોલારની સાફલ્યગાથાઓ રજૂ કરશે. આ સાફલ્યગાથાઓ દર્શાવશે કે કેવી રીતે "પીએમ સૂર્ય ઘર: મફ્ત વીજળી યોજના" સામાન્ય નાગરિકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી રહી છે અને તેમને સ્વચ્છ, સસ્તી અને આત્મનિર્ભર ઊર્જા તરફ દોરી રહી છે.

