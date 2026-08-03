Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /અંગદાન અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં ગુજરાત બન્યું દેશનું ‘રોલ મોડેલ’: રાષ્ટ્રીય સ્તરે ૩ મોટા પુરસ્કારો મેળવ્યા

અંગદાન અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં ગુજરાત બન્યું દેશનું ‘રોલ મોડેલ’: રાષ્ટ્રીય સ્તરે ૩ મોટા પુરસ્કારો મેળવ્યા

અંગદાન ક્ષેત્રે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતનો ડંકો! નવી દિલ્હી ખાતે યોજાયેલા ૧૬મા નેશનલ ઓર્ગન ડોનેશન ડે સમારોહમાં ગુજરાતની ૩ સરકારી હોસ્પિટલોએ ૩ રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ પોતાના નામે કરીને રાજ્યનું ગૌરવ વધાર્યું છે. IKDRC, અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ અને સુરત સિવિલ હોસ્પિટલની શ્રેષ્ઠ કામગીરી, અદ્યતન મેડિકલ ટેકનોલોજી અને મૃતક દાતાઓના પરિવારોની ઉદાત્ત ભાવનાને કારણે આજે સેંકડો લોકોને નવજીવન મળ્યું છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 03, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:52 PM IST
અંગદાન અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં ગુજરાત બન્યું દેશનું ‘રોલ મોડેલ’: રાષ્ટ્રીય સ્તરે ૩ મોટા પુરસ્કારો મેળવ્યા

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સોના-ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા... ચાંદીમાં ₹1.71 લાખનો ઘટાડો, તો સોનું ₹1.30 લાખે આવી ગયું !
2
3
4
5