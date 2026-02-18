Prev
બોમ્બની ધમકીથી ગુજરાતની શાંતિ ડહોળવાનો પ્રયાસ : સાયબર સેલ એક્ટિવ, ટેકનિકલ એનાલિસિસ હાથ ધરાયું

Gujarat Bomb Threat Calls : ગુજરાતમાં સ્કૂલો અને કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ સતત મળી રહી છે, ત્યારે આવી ધમકી પાછળ કોના શું મનસૂબા છે, આખરે પોલીસ આ ધમકીભર્યા મેઈલ સામે કેવા પગલા લઈ રહી છે, તે જોઈએ 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:44 AM IST

Gujarat Crime News ; ગુજરાત ફરી એકવાર ધમકીભર્યા ઈમેલથી ધ્રુજી ઉઠ્યું છે. રાજ્યભરની કોર્ટોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતાં સુરક્ષા એજન્સીઓ દોડતી થઈ ગઈ છે. રાજ્યની અલગ અલગ કોર્ટને ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ આપવામાં આવી છે. ત્યારે સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે આખરે કોણ કરી રહ્યું છે આ કૃત્ય? ક્યારે પકડાશે ધમકી આપનારા આરોપીઓ? ક્યાં સુધી ધમકીનો સિલસિલો ચાલુ રહેશે, અને લોકો અને પોલીસ દોડતી રહેશે. જુઓ આ ખાસ અહેવાલમાં...

6 કોર્ટને મળી હતી ધમકી 
ગઈકાલે રાજ્યભરની આ છ કોર્ટોને બોમ્બ વિસ્ફોટથી ઉડાવી દેવાની સીધી ધમકીઓ મળી હતી. અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટ, ગાંધીનગર કોર્ટ, વલસાડ જિલ્લા કોર્ટ, વડોદરા કોર્ટ, રાજકોટ કોર્ટ અને મહેસાણા જિલ્લા કોર્ટને ધમકી મળી હતી. ધમકી મળતાં જ તરત જ કોર્ટ પરિસર ખાલી કરાવી દેવાયા અને પોલીસનો કાફલો તૈનાત થઈ ગયો. બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડે તપાસ શરૂ કરી હતી. 

બધુ ચેક કરાયું, પણ કંઈ ન મળ્યું 
દરેક રૂમ, દરેક કોરિડોર, દરેક પાર્કિંગ વિસ્તારની સઘન ચકાસણી કરવામાં આવી. સદનસીબે કોઈ પણ કોર્ટમાંથી શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી નથી. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ બન્યો નથી. છેલ્લા કેટલાક સમયથી આવું જ ચાલી રહ્યું છે. ધમકીભર્યા મેઈલ મળે છે, પણ શંકાસ્પદ કંઈ જ મળતુ નથી. પરંતુ સવાલ એ છે, વારંવાર આવી ધમકીઓ કોણ અને શા માટે આપી રહ્યું છે? આવી ધમકી આપનારા પાછળનો મનસૂબો શું હોઈ શકે, કોણ ગુજરાતની શાંતિને ડહોળવા માંગે છે. 

વારંવાર આવી ધમકીઓ કોણ અને શા માટે આપી રહ્યું છે?

  • કોર્ટને ઉડવવાની ધમકી
  • કોર્ટ પરિષરમાં ડર
  • પોલીસની તપાસ 
  • દરેક જગ્યાએ ચેકિંગ
  • પોલીસની સઘન તપાસ
  • રાજ્યભરની કોર્ટને ધમકી

આ પહેલો બનાવ નથી. આ પહેલા પણ કોર્ટોને નિશાન બનાવી આવી જ ધમકીઓ આપવામાં આવી છે. રાજ્યની કેટલીક સ્કૂલોમાં પણ સમાન પ્રકારની ઈમેલ મળતાં વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. 

પોલીસે સાયબર સેલની મદદથી તપાસ તેજ કરી છે. ઈમેલના સોર્સ અને આઈપી એડ્રેસ ટ્રેસ કરવા માટે ટેક્નિકલ એનાલિસિસ હાથ ધરાયું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ભય ફેલાવવાનો જ મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. હાલ ઈમેલના સોર્સ, IP એડ્રેસ ટ્રેસ કરવા ટેક્નિકલ એનાલિસિસ હાથ ધરાયું છે. 
 
ગુજરાતમાં ન્યાયના મંદિરોને ડરાવવાનો પ્રયાસ, સમાજ માટે ગંભીર ચેતવણી છે. હવે નજર છે, કે કાયદાના હાથ કેટલા ઝડપથી દોષિતો સુધી પહોંચે છે. કેમ કે ન્યાયવ્યવસ્થા પર હુમલો માત્ર એક ઈમેલ નથી, તે સમગ્ર વ્યવસ્થાને પડકાર છે. 
 

