પોલીસકર્મીઓના 'પટ્ટા ઉતારવા'ના નિવેદન પર હર્ષ સંઘવી લાલચોળ! જિજ્ઞેશ મેવાણીને આપ્યો વળતો જવાબ
Harsh Sanghvi's counterattack on MLA Jignesh Mevani: ગુજરાત સરકારના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તાજેતરમાં એક કાર્યક્રમમાં નામ લીધા વગર કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અને દલિત નેતા જીગ્નેશ મેવાણી પર આકરા શાબ્દિક પ્રહાર કર્યા હતા. આ પ્રહાર થરાદના શિવગઢ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મેવાણીએ પોલીસકર્મીઓ સાથે કરેલા કથિત ગેરવર્તન અને દાદાગીરીના સંદર્ભમાં કરવામાં આવ્યા હતા.
Harsh Sanghvi's counterattack on MLA Jignesh Mevani: થરાદના પોલીસ સ્ટેશન બહાર લોકોના ટોળાને ભેગા કરીને હલ્લો કરનારા ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણીના વિવાદાસ્પદ નિવેદન બાદ ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તેમના પર આકરો પ્રહાર કર્યો છે. મેવાણીએ પોલીસકર્મીઓના પટ્ટા ઉતારી દેવાની ધમકી આપતા, સંઘવીએ નામ લીધા વગર વળતો જવાબ આપ્યો હતો.
'હલ્લા ગુલ્લા' કરનારા ભણેલા લોકો પર સંઘવીનો કટાક્ષ
મેવાણીએ થરાદ પોલીસ સાથે જે પ્રકારે વર્તન કર્યું હતું તેની નોંધ લઈને હર્ષ સંઘવીએ સરકારી કર્મચારીઓને નિમણૂક પત્રો એનાયત કરવાના એક કાર્યક્રમમાં આ મુદ્દે વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, "સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં કેટલાક લોકો સરકારી કચેરીઓમાં જઈને હલ્લા ગુલ્લા કરે છે અને પટ્ટા ઉતરાવી લેવાની વાતો કરે છે. નવાઈની વાત એ છે કે, આવા લોકોમાં ખૂબ ભણેલા અને ઘણી ડિગ્રીઓ જેની પાસે હોય તેવા લોકો પણ છે." સંઘવીએ આ નિવેદન દ્વારા જિજ્ઞેશ મેવાણી પર સીધો કટાક્ષ કર્યો હતો.
પોલીસકર્મીઓના મનોબળને વધારવા મંત્રીનો સંદેશ
મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સરકારી કર્મચારીઓ, ખાસ કરીને પોલીસકર્મીઓને સંબોધતા સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો કે, "તમે તમારું કામ હિંમતથી કરતા રહો. તમારે કોઈની પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જનપ્રતિનિધિઓ પણ આવશે, પણ તમે ડર્યા વગર કામ કરજો." તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે, "કેટલાય લોકો સરકારી કચેરીઓમાં જઈને ધમકી આપે છે અને પોલીસકર્મીઓને ખોટી રીતે ડરાવવાનો પ્રયાસ કરે છે." તેમણે આવા તત્વો પર આક્રોશ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, જે લોકો સારું કામ કરે છે, તેમની સામે જ આવા તત્વો આવે છે.
સોશિયલ મીડિયામાં ચમકવાવાળા લોકોને ચેતવણી
હર્ષ સંઘવીએ સોશિયલ મીડિયામાં ચમકવાવાળા લોકો પર પણ નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, "આ સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં એક વ્યક્તિની ભૂલના કારણે લોકો બધા સરકારી કર્મચારીઓને ખોટી રીતે બોલવા લાગશે. સોશિયલ મીડિયામાં ચમકવાવાળા લોકો સરકારી કચેરીમાં આવીને હલ્લો મચાવશે."
ડિગ્રી સાથે સંસ્કારનું મહત્વ સમજાવ્યું
ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાતનો સંદર્ભ આપતા, મંત્રીએ ખૂબ જ ધારદાર વાત જણાવી હતી કે "ખૂબ ભણેલા અને અનેક ડિગ્રી જેની પાસે હોય, પણ જો તેને સંસ્કાર નહીં હોય તો તે નોકરીમાંથી નીકળવાની વાત કરશે. આવા લોકો તમારી કચેરીમાં આવીને તમારા પટ્ટા ઉતારી લેવાની વાતો પણ કરશે."
સરકારી કર્મચારીઓને આશ્વાસન: 'તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી'
પોલીસ અને અન્ય સરકારી કર્મચારીઓના મનોબળને ટકાવી રાખવા માટે, નાયબ મુખ્યમંત્રીએ તેમને આશ્વાસન આપતા કહ્યું કોઈ એક વ્યક્તિની ભૂલના કારણે લાખો લોકોને ખરાબ ગણાવનારા ઘણા લોકો છે, તેઓ તમારી પાસે આવશે અને કહેશે કે પટ્ટા ઉતરાવી લઈશું, તમને નોકરીમાંથી કઢાવી દઈશું...તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી." હર્ષ સંઘવીએ સરકારી કર્મચારીઓને ભારપૂર્વક કહ્યું કે તેમણે માત્ર ઈમાનદારીથી પોતાનું કામ કરવાનું છે અને સમાજના દરેક લોકોને મદદરૂપ થવાનું છે.
જનપ્રતિનિધિઓ સાથે 'ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે' કામ લેવાની સલાહ
સાથે જ, તેમણે સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને જનપ્રતિનિધિઓ સાથે વ્યવહાર કરવાની પણ સલાહ આપી. તેમણે કહ્યું કે, રજૂઆત કરવા આવનારા લોકોમાં ક્યારેક જનપ્રતિનિધિ પણ હશે, તો તેમની સામે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે એટલે કે શાંતિપૂર્ણ અને કાયદાકીય રીતે જ કામ લેવાનું છે. આ સમગ્ર પ્રકરણ ગુજરાતની રાજનીતિમાં પોલીસકર્મીઓનું સન્માન અને સરકારી અધિકારીઓના મનોબળનો એક મોટો મુદ્દો બની ગયું છે, જેના પર નાયબ મુખ્યમંત્રીએ મક્કમતાથી પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો છે.
આ નિવેદન દ્વારા તેમણે સ્પષ્ટ કરી દીધું કે ડિગ્રીઓ ગમે તેટલી હોય, પરંતુ જ્યારે સંસ્કાર અને વ્યવહારનો અભાવ હોય ત્યારે તે વ્યક્તિ પોલીસકર્મીઓ કે અન્ય સરકારી કર્મચારીઓ પર ખોટી રીતે દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, જે બિલકુલ સહ્ય નહીં થાય. ગૃહ રાજ્યમંત્રીનો આ પ્રહાર પોલીસકર્મીઓનું મનોબળ વધારવા અને કાયદાનું શાસન જાળવી રાખવા માટેનો એક મજબૂત સંકેત હતો.
