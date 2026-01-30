Prev
બગદાણા વિવાદને શાંત કરવા માયાભાઈ આહીરનો માસ્ટરસ્ટ્રોક ફેલ ગયો! સેવકે ઘસીને ના પાડી દીધી

Mayabhai Ahir Call For Settlement : બગદાણા વિવાદમાં દીકરાનું નામ હટાવવા માટે હવે ડાયરા કિંગ માયાભાઈ આહીરે પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે. તેઓએ નવનીત બાલધિયાને સમાધાન માટે ફોન પણ કર્યો, ત્યારે નવનીત બાલધિયાએ શું જવાબ આપ્યો તે જોઈએ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:03 AM IST

બગદાણા વિવાદને શાંત કરવા માયાભાઈ આહીરનો માસ્ટરસ્ટ્રોક ફેલ ગયો! સેવકે ઘસીને ના પાડી દીધી

Bagdana controversy: બગદાણા વિવાદમાં હવે જયરાજ આહીર પર ગાળિયો કસાયો છે. જેથી હવે માયાભાઈ આહીરે પોતાના દીકરાને બચાવવા પ્રયાસો શરૂ કરી દીધા છે. આ માટે તેઓએ બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધિયાને પણ ફોન કરીને સમાધાન માટે કહ્યું હતું. આ ખુલાસો ખુદ નવનીત બાલધિયાએ કર્યો છે. 

મારા પર માયાભાઈનો ફોન આવ્યો હતો - નવનીત બાલધિયા
બગદાણા વિવાદમાં હવે દીકરો જેલભેલો થતા ડાયરા કિંગ માયાભાઈ આહીરે સમાધાનના સૂર વહેતા કર્યા છે. તેઓએ સમાધાન માટે નવનીત બાલધિયાને ફોન કર્યો હોવાનું નવનીત બાલધિયાનું કહેવુ છે. હાલ જયરાજ આહીર ભાવનગરની જેલમાં છે. તયારે નવનીત બાલધિયાએ ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ કર્યો છે કે, મારા પર હુમલો થયો તેના બે દિવસ બાદ મેં માયાભાઈને ફોન કર્યો હતો. પરંતું માયાભાઈએ મારો ફોન ઉપાડ્યો ન હતો. વિવાદ બાદ તેઓએ મને સામેથી ફોન કર્યો હતો. તેઓએ કહ્યું હતું કકે, આ મામલો હવે શાંત પાડો. જે કંઈ થયું હશે તે માટે સાથે બેસીને સમાધાન કરીશું.

મોટા મગરમચ્છો હોય ત્યાં સુધી તપાસ ચાલુ રહેશે - નવનીત બાલધિયા
તો નવનીત બાલધિયા એ સંમેલન બાબતે જણાવ્યું કે, આગેવાનો જે રીતે નક્કી કરે ત્યારબાદ આયોજન કરવામાં આવશે. આયોજકો તેમજ સ્વયંસેવકો અને સમાજના લોકોની ઈચ્છા છે કે આભાર વિધિ કાર્યક્રમ કરવામાં આવે. લાંબા સમયથી જે ન્યાય નહોતો મળ્યો તે ન્યાય મળ્યો છે તેના માટે સરકારનો તેમજ કુંવરજી બાવળિયાજીનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. હજુ પણ તપાસ ચાલુ જ છે. મોટા મગરમચ્છો હોય ત્યાં સુધી તપાસ ચાલુ રહેશે. આ લડત હજુ ચાલુ જ રહેશે કેમકે હજુ એસઆઈટીની તપાસ ચાલુ છે. આરોપી કોર્ટમાં હાજર થાય ત્યારબાદ આ બાબતનું નિરાકરણ આવી શકે તેમ છે. 

માયાભાઈના વીડિયો પર હીરા સોલંકીની પ્રતિક્રીયા 
માયાભાઈના વીડિયો પર હીરા સોલંકીએ પ્રતિક્રીયા આપતા કહ્યું કે, જે થશે તે હવે સારું જ થશે. નવનીત બાલધિયા કેસમાં કોળી સમાજના નામી વકીલો કાયદાકીય લડાઈમાં આગળ આવ્યા છે. વકીલોની ટીમ દ્વારા નવનીતભાઈને સંપૂર્ણ કાયદાકીય ટેકો જાહેર છે. બગદાણા હુમલા કેસમાં SIT દ્વારા તપાસની ગતિ તેજ કરાઈ છે. લાંબી તપાસ બાદ આરોપી જયરાજ આહીરની ધરપકડ છે. 

તો આ સાથે ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીએ પોલીસ અને SITની કામગીરીની પ્રશંસા કરી હતી. હીરા સોલંકીએ કહ્યું કે, SIT બનતાં જ ન્યાયની આશા જાગી હતી. ટેકનિકલ પુરાવાઓના આધારે ગુનેગારો સુધી પોલીસ પહોંચી છે. 29 ડિસેમ્બરની ઘટનામાં હવે દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થયું. તો રિમાન્ડ અંગેનો નિર્ણય પોલીસનો વિષય હોવાનું હીરા સોલંકીએ જણાવ્યું કે, કોઈ પણ દબાણ વગર પોલીસ યોગ્ય કાર્યવાહી કરશે એવો વિશ્વાસ છે. સોશિયલ મીડિયા પર યુવાનોની માંગ બાદ SITની રચના થઈ હતી. SITએ સાચી દિશામાં કામ કરીને સફળતા મેળવી. હું મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને હર્ષભાઈનો આભાર માનું છુ. આ લડાઈ જ્ઞાતિની નહીં, ન્યાય અને અન્યાય વચ્ચેની હોવાનું ફરી સ્પષ્ટ થયું છે. કોળી સમાજની એકતાએ ન્યાય અપાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. ઝાલાભાઈ, સન્નીભાઈ, વિશાલભાઈ સહિત તમામ કાર્યકરોને શુભેચ્છા. નાના સંદેશાથી મોટી સંખ્યામાં લોકો સુરતમાં ઉમટી પડ્યા હતા. સમાજે સંગઠિત રહી સાચી દિશામાં લડત આપી છે. કોઈ જ્ઞાતિ સામે વેરભાવ નથી, માત્ર ન્યાય માટેની લડાઈ હતી. ભવિષ્યમાં પણ સમાજ એકતાબદ્ધ રહે તેવી અપીલ છે. સમાજની એકતા રંગ લાવી, આજે ન્યાય મળ્યો. 

