રાજકારણનો રિપોર્ટ : મોદી-શાહના ભરોસાનું નવું સરનામું, મિશન ગુજરાતના નવા સારથી બન્યા ‘હર્ષ સંઘવી’
Gujarat New Global Poster Boy Harsh Sanghvi : ગુજરાતના રાજકારણમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મોટી છલાંગ લગાવી છે. તેઓ હવે ગુજરાત સરકારના નવા ગ્લોબલ ‘પોસ્ટર બોય’ની ઈમેજ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. એમ કહો કે તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય ડિપ્લોમસીમાં મહત્વનો રોલ બની રહ્યાં છે
Gujarat Politics ; ઓલિમ્પિક, કોમનવેલ્થ, દાવોસ બાદ હવે શ્રીલંકા.... ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રીનું રાષ્ટ્રીય સ્તરે કદ વધી રહ્યું છે. આજે હર્ષ સંઘવી ઐતિહાસિક ધરોહરના નામે ગુજરાતના દેવનીમોરીથી શ્રીલંકાને સાધવાની ભારતની રાજકીય ડિપ્લોમસીનું પ્રતિનિધત્વ તો કરી રહ્યાં છે પણ ભારતનો ચીનને આપવાનો સંદેશનો ભાગ બની રહ્યાં છે. આ સાથે જ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ગુુજરાતના રાજકારણમાં લાંબી છલાંગ લગાવી છે. આવી તક ભાગ્યે જ કોઈ નેતાને સાંપડી છે.
ગુજરાતના રાજકારણમાં એક સમયે જેમનું મંત્રાલય છીનવાઈ જશે એવી ગાંધીનગરના ગલિયારામાં વાતો થતી હતી, આજે એ જ ચહેરો દેશના ગ્લોબલ પોસ્ટર બોય’ બનીને ઉભર્યો છે. અમે અહીં વાત કરી રહ્યાં છીએ ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની. જે રીતે પીએમ મોદીએ તેમના પર ભરોસો મૂક્યો છે, તે જોતાં એ સ્પષ્ટ છે કે હર્ષ સંઘવી હવે માત્ર ગુજરાતના ગૃહમંત્રી કે નાયબ મુખ્યમંત્રી સુધી સીમિત નથી, પણ ભારતની આંતરરાષ્ટ્રીય ડિપ્લોમસીનો એક મહત્વનો હિસ્સો બની રહ્યાં છે.
ભારતના પ્રતિનિધિ મંડળનું પાર્લોમેન્ટમાં પણ ભવ્ય સ્વાગત
દાવોસની વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમ હોય કે સિંગાપોરમાં ઓલિમ્પિક 2036નું પ્લાનિંગ હોય કે પછી હવે શ્રીલંકા સાથેનો સાંસ્કૃતિક સેતુ! હર્ષ સંઘવી આજે દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ગુજરાતના દેવનીમોરીથી શ્રીલંકાને સાધવાની ભારતની જે વ્યૂહરચના છે, તેમાં હર્ષ સંઘવીને આગળ કરીને પીએમ મોદીએ ચીનને પણ એક મજબૂત સંદેશ આપ્યો છે. શ્રીલંકા પહોંચેલા હર્ષ સંઘવી સહિતના ભારતના પ્રતિનિધિ મંડળનું પાર્લોમેન્ટમાં પણ ભવ્ય સ્વાગત થયું હતું. પવિત્ર અવશેષોનું પરંપરાગત ધાર્મિક વિધિઓ સાથે વિધિવત સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને ગંગારામાયા મંદિરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું.
આ પ્રદર્શન 5 ફેબ્રુઆરી, 2026થી જાહેર દર્શન માટે ખુલ્લું રહેશે, જેનાથી શ્રીલંકા અને વિશ્વભરના ભક્તો શ્રદ્ધાંજલિ આપી શકશે. પવિત્ર અવશેષોનું આગમન શ્રીલંકાના 78મા સ્વતંત્રતા દિવસ સાથે થયું, જેનાથી આ કાર્યક્રમને વિશેષ મહત્વ મળ્યું. આ પ્રદર્શન ભારતની બહાર દેવનીમોરી અવશેષોની પ્રથમ જાહેર પૂજાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અગાઉ, ભારતે 2012માં કપિલવસ્તુ અવશેષો અને 2018માં શ્રીલંકામાં સારનાથ અવશેષોનું પ્રદર્શન યોજ્યું હતું.
15 મિલિયન યુએસ ડોલરની ગ્રાન્ટ
આ ડિપ્લોમસી એ ભારતના પડોશી દેશોને સાધવાની સ્ટ્રેટેજીના ભાગરૂપે છે. આ પ્રદર્શન પીએમ નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા એપ્રિલ 2025માં શ્રીલંકાની તેમની રાજ્ય મુલાકાત દરમિયાન કરવામાં આવેલી ઘોષણાને અનુસરે છે, જેમાં તેમણે શ્રીલંકા સાથે આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવાની ભારતની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટ કરી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન પ્રધાનમંત્રીએ બૌદ્ધ સંબંધોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 2020માં જાહેર કરાયેલ 15 મિલિયન યુએસ ડોલરની ગ્રાન્ટ ઉપરાંત અનુરાધાપુરામાં પવિત્ર શહેર સંકુલ પ્રોજેક્ટના વિકાસ માટે ગ્રાન્ટ સહાયની પણ જાહેરાત કરી હતી.
વિદેશ નીતિમાં ગુજરાતનો વધતો પ્રભાવ
શ્રીલંકાના બૌદ્ધ વારસા સાથે ગુજરાતના દેવનીમોરીને જોડવાની ભારતની જે ડિપ્લોમસી છે, તેમાં હર્ષ સંઘવીને આગળ કરવા પાછળ એક મોટી વ્યૂહરચના છે. ચીનના પ્રભાવને ઘટાડવા માટે ભારત જે 'કલ્ચરલ કનેક્ટ'નો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે, તેમાં ગુજરાતના એક મજબૂત મંત્રીનું નેતૃત્વ દેશની વિદેશ નીતિમાં ગુજરાતના વધતા પ્રભાવને રેખાંકિત કરે છે.
9 પાસ નેતાએ અંગ્રેજીમાં ભાષણ આપી સૌની બોલતી બંધ કરી
હર્ષ સંઘવીને જે રીતે દાવોસ, ઓલિમ્પિક અને હવે શ્રીલંકા જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોજેક્ટ્સમાં આગળ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તે સ્પષ્ટ સંકેત છે કે હાઈકમાન્ડ તેમને ભવિષ્યના 'નેશનલ લીડર' અથવા ગુજરાતના અત્યંત શક્તિશાળી નેતા તરીકે તૈયાર કરી રહ્યું છે. વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમની બેઠકોમાં હર્ષ સંઘવીએ ગુજરાતના 'ગ્લોબલ બિઝનેસ હબ' અને 'સેફેસ્ટ સ્ટેટ' (સૌથી સુરક્ષિત રાજ્ય) તરીકેની છબી વિશ્વના નેતાઓ અને રોકાણકારો સામે રજૂ કરી છે. જેમને 9 પાસ કહેવાય છે એ નેતાએ અંગ્રેજીમાં ભાષણો આપી વિરોધીઓની બોલતી બંધ કરી દીધી હતી.
ગુજરાતની સજ્જતા પુરવાર કરી
જાન્યુઆરી ૨૦૨૬માં સ્વિટ્ઝરલેન્ડના દાવોસ ખાતે 'વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ'માં હર્ષ સંઘવીએ વૈશ્વિક ઉદ્યોગપતિઓ સાથે ૫૮ થી વધુ હાઈ-લેવલ મીટિંગ્સ કરી, જે સામાન્ય રીતે મુખ્યમંત્રી કક્ષાના નેતાઓ કરતા હોય છે. ઓ પીએમ મોદીના સ્વપ્ન સમાન 'અમદાવાદ ઓલિમ્પિક ૨૦૩૬' પ્રોજેક્ટના પણ મુખ્ય સૂત્રધાર છે. સ્વિટ્ઝરલેન્ડના લૌઝેન (IOC હેડક્વાર્ટર) ખાતે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને તેમણે ગુજરાતની સજ્જતા પુરવાર કરી છે.
ખેલ મંત્રી હોવાના નાતે દિવસ-રાત એક કરી રહ્યા છે
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની કારકિર્દી પર નજર કરીએ તો તે પણ કોઈ ફિલ્મની સ્ટોરીથી ઓછી નથી. માત્ર 15 વર્ષની વયે રાજકારણમાં પ્રવેશ, 27 વર્ષે ધારાસભ્ય અને 40 વર્ષે DyCM! તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અમિત શાહ જ્યારે રાજ્યકક્ષાના ગૃહમંત્રી બન્યા ત્યારે તેમની ઉંમર 37 વર્ષ હતી, જ્યારે હર્ષ સંઘવીએ આ સિદ્ધિ માત્ર 36 વર્ષની ઉંમરે હાંસલ કરી લીધી હતી.
ઓલિમ્પિક 2036 અને કોમનવેલ્થ 2030 માટે અમદાવાદને તૈયાર કરવામાં હર્ષ સંઘવી ખેલ મંત્રી હોવાના નાતે દિવસ-રાત એક કરી રહ્યા છે. શૂન્યમાંથી સર્જન કરીને આજે સત્તાના શિખરે પહોંચેલા હર્ષ સંઘવી આગામી સમયમાં ગુજરાત અને દેશના રાજકારણમાં કઈ નવી ઊંચાઈઓ સર કરશે, તેના પર સૌની નજર છે.
માત્ર 15 વર્ષની વયે રાજકારણમાં પ્રવેશ
27 વર્ષની ઉંમરે ધારાસભ્ય અને 40 વર્ષની ઉંમરે નાયબ મુખ્યમંત્રી, હર્ષ સંઘવીની કારકીર્દીની વાત કરીએ તો 2008માં ભાજપના યુવા મોરચના પ્રદેશ મહામંત્રી બન્યા બાદ 2011 સુધી પ્રદેશ ઉપપ્રમુખની પણ જવાબદારી સંભાળી હતી. પીએમ મોદીનું દેશમાં જેવું કદ વધ્યું એ સાથે જ હર્ષ સંઘવી 2013માં ભાજપના રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી બની ગયા 2014માં એમની રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ પદે વરણી થઈ હતી. હર્ષ સંઘવીએ માત્ર 15 વર્ષની વયે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
ભાજપમાંથી 37 વર્ષની વયે અમિત શાહને રાજ્યકક્ષાના ગૃહમંત્રી બનાવાયા હતા. જ્યારે હર્ષ સંઘવીને આ જવાબદારી 36 વર્ષની ઉંમરે જ મળી ગઈ હતી. ગુજરાતમાં સૌથી નાની વયના રાજ્યકક્ષાના ગૃહમંત્રી બનવાનો રેકોર્ડ એ નરેશ રાવલના નામે છે. જે રીતે અમિત શાહે નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં સંગઠન અને શાસનમાં પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી હતી, કંઈક એ જ રીતે હર્ષ સંઘવી આજે મોદી-શાહના વિઝનને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર સાકાર કરી રહ્યા છે. ૪૦ વર્ષની ઉંમરે નાયબ મુખ્યમંત્રી બનવું એ માત્ર પદ નથી, પણ ભાજપ હાઈકમાન્ડનો એવો સંકેત છે કે તેઓ ગુજરાતના રાજકારણમાં 'લોંગ ઇનિંગ' માટે તૈયાર થઈ રહ્યા છે.
