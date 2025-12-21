હર્ષ સંઘવીની પોંક પાર્ટી : મિત્રો અને કાર્યકર્તઓ સાથે મળીને માણી સુરતી પોંકની મજા
Harsh Sanghvi : નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના વિધાનસભામાં પોંક પાર્ટીનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં તેઓ શિયાળુ વાનગીની લિજ્જત માણતા જોવા મળ્યા
Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : સુરતના મજુરા વિધાનસભામાં આયોજિત પોંક પાર્ટીમાં અનોખો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જૂના મિત્રો સાથે પોંકની લિજ્જત માણી હતી.
શિયાળાની ગુલાબી ઠંડીમાં સુરતના પ્રખ્યાત પોંકનો સ્વાદ માણવા માટે આજે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સુરતની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. મજુરા વિધાનસભાના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા આયોજિત ખાસ પોંક પાર્ટીમાં તેમણે હાજરી આપી હતી. જ્યાં રાજકીય માહોલ વચ્ચે મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું.
હર્ષ સંઘવીના આગમન સમયે કાર્યકર્તાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. નાયબ મુખ્યમંત્રીનું સ્વાગત ઢોલ-નગારા અને પુષ્પગુચ્છ સાથે ભવ્ય રીતે કરવામાં આવ્યું હતું. પોતાના લાડીલા નેતાને મળવા અને તેમની સાથે સેલ્ફી લેવા માટે કાર્યકર્તાઓમાં પડાપડી થઈ હતી.
મિત્રો સાથે પોંક ખાવાથી જૂના દિવસો યાદ આવ્યા
પોંકની મજા માણ્યા બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, પોંક ખાવાની સાચી મજા મિત્ર વર્તુળમાં જ આવે છે. આજે મારા જૂના મિત્રો અને કાર્યકર્તાઓ સાથે બેસીને ગોષ્ઠી કરતા જૂના દિવસો તાજા થઈ ગયા.
તેમણે વધુમાં સુરતીઓને અને રાજ્યના લોકોને અપીલ કરી હતી કે શિયાળાની આ સિઝનમાં સ્વાસ્થ્યપ્રદ અને સ્વાદિષ્ટ પોંકનો આનંદ જરૂર લેવો જોઈએ.
