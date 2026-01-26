હર્ષ સંઘવીએ ગુજરાતના એક સમાજને બે હાથ જોડીને કરી વિનંતી! દીકરીઓ મુદ્દે આપી સલાહ
Dy CM Harsh Sanghvi Urges To Bharwad Samaj : સુરતમાં ભરવાડ સમાજના સમુહ લગ્નોત્સવનું આયોજન કરાયું હતુ, જેમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ બે હાથ જોડી વિનંતી કરી કે, ભરવાડ સમાજને રૂઢીચુસ્ત વિચારમાંથી બહાર કાઢો, વહુને દીકરી માનો
Surat News સંદીપ વસાવા/સુરત : સમાજમાં એકતા, સંવેદના અને માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની રહ્યું છે. સુરત જિલ્લાના તરસાડી કોસંબા વિસ્તારમાં દક્ષિણ ગુજરાત ભરવાડ સમાજ દ્વારા ભવ્ય સમૂહ લગ્ન સમારંભ યોજાયો હતો. જ્યાં 72 યુગલોએ પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ઉપસ્થિત રહેલા સૌને સંબોધન કરતા લગ્ન બાદ ઘરમાં આવનાર વહુને વહુ નહીં પરંતુ દીકરી તરીકે સ્વીકારવા સૂચન કર્યું હતું
સુરતમાં ભરવાડ સમાજ દ્વારા પ્રથમ નિઃશુલ્ક સર્વજ્ઞાતિ સમૂહ લગ્ન સમારંભનું ભવ્યાતિ ભવ્ય અને જાજરમાન આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમૂહ લગ્ન સમારંભની ખાસ બાબત એ રહી કે, મુખ્યત્વે એવા યુગલોને લગ્નગ્રંથિએ જોડવામાં આવ્યા,જેઓના માતા–પિતા પૈકી કોઈ એક ન હોય, અથવા તો બંને માતા–પિતાના છત્રછાયાથી વંચિત હોય. આવી દીકરીઓને સમુહલગ્નમાં પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી.
રણછોડભાઈએ પોતાની બે દીકરીઓને સમુહ લગ્નમાં પરણાવી
આ પ્રસંગની સૌથી પ્રેરણાદાયી બાબત એ રહી કે, સમૂહ લગ્નનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉઠાવનાર મુખ્ય દાતા રણછોડભાઈ ભડિયાદ્રા (ઉર્ફે દાજી)એ આ જ મંડપમાં પોતાની બે દીકરીઓને પણ પરણાવીને સમાજને 'સમાનતા'નો અનોખો સંદેશ આપ્યો હતો.
આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ઉપસ્થિત રહેલા સૌને સંબોધન કરતાં કહ્યું કે, લગ્ન બાદ ઘરમાં આવનાર વહુને વહુ નહીં, પરંતુ દીકરી તરીકે સ્વીકારવી જોઈએ. ત્યારે જ સાચો સમાજ નિર્માણ શક્ય બનશે.
હર્ષ સંઘવીની સમાજને વિનંતી
, સમાજમાં આપણી દીકરીઓમાં જે કુશળતા છે, એ કુશળતા દુનિયા સુધી પહોંચી શકે, દુનિયાની બરોબરી કરી શકે ને તે દિશામાં આપણે આગળ વધારવાનું છે. એ દિશામાં પણ ધીરે ધીરે વહુને દીકરી માનીને થોડી થોડી છૂટ આપવા માંડજો ભાભા બધા. અને આ વડીલો જે બેઠા છે તે આ દિશામાં કંઈક વિચારીને નાનું મોટું પગલું આગળ વધારીને આપણે આપણા સમાજની દીકરીઓ દુનિયાની બરોબરી કરી શકે એવી એની જે તાકાત છે, એ તાકાતને બહાર લાવવા માટે તમે સૌ લોકો મદદગાર થજો તેવી પણ હું આપ સૌ લોકોને આજે વિનંતી કરવા આવ્યો છું.
આ સમૂહ લગ્ન સમારંભ દરમિયાન આયોજકો દ્વારા નવ વિવાહિત યુગલોને કિંમતી ચીજવસ્તુઓનું કન્યાદાન પણ આપવામાં આવ્યું હતું, જે તેમના નવા જીવનની મજબૂત શરૂઆત માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. સમાજના દરેક વર્ગને સાથે લઈ ચાલવાની ભાવનાથી યોજાયેલ આ સમારંભમાં કોઈ જાતિ, કોઈ ભેદભાવ વગર ૭૨ દીકરીઓના સુખી સંસારની શરૂઆત વડીલોના આશીર્વચનોથી કરાવવામાં આવી. આ પ્રસંગે મંત્રી ઈશ્વર પટેલ, પૂર્વ મંત્રી મુકેશ પટેલ, ધારાસભ્ય ગણપતસિંહ વસાવા સહિત ના સામાજીક રાજકીય આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા
