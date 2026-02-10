2027 પછી હર્ષ સંઘવી ક્યાં હશે? નાયબ મુખ્યમંત્રીએ રાજકારણના પત્તાં ખોલી દીધા!
Harsh Sanghvi : ZEE 24 કલાકના કાર્યક્રમ Cities of Tomorrow માં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને ગુજરાતના રાજકારણમાં પોતાના ભવિષ્ય વિશે સવાલ કરતા તેનો રસપ્રદ જવાબ આપ્યો
Cities of Tomorrow : વર્ષ 2027 માં ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી આવશે. ત્યારે રાજકારણના સમીકરણો બદલાઈ શકે છે. આવામાં 2027 પછી હર્ષ સંઘવી ક્યા હશે, તેવા સવાલનો ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રીએ રસપ્રદ જવાબ આપ્યો છે. ZEE 24 કલાકના કાર્યક્રમ Cities of Tomorrow (આવતીકાલનાં શહેરોની પરિકલ્પના) માં હર્ષ સંઘવીએ આ સવાલનો જવાબ આપ્યો.
2027 પછી હર્ષ સંઘવી પોતાને ક્યાં જુએ છે, ગુજરાતમાં કે દિલ્હીમાં?
હર્ષ સંઘવીએ કહ્યુ કે, હું ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છું. મારા પરિવારમાં કોઈ પણ રાજનીતિમાં નથી. હું દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનો આભારી છું કે, તેમની પ્રેરણાથી મારા જેવા હજારો યુવાનો રાજનીતિમાં જોડાયા. રાજનીતિમાં અને સમાજનું કામગીરી કરવામાં મને સુરતની મજૂરા વિધાનસભાથી ગાંધીનગરથી લાવ્યા. હું ગાંધીનગરથી પાછો મને જ્યાં મોકલશે ત્યાં જઈશ.
તેઓએ આગળ કહ્યું કે, સુરતની મજુરા વિધાનસભામાં કે સુરતના કોઈ વોર્ડમાં કે કોઈ બૂથ પર હું મારી પાર્ટીનો સૈનિક છું. મારી પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છું અને મારી પાર્ટીએ ગુજરાતના પ્રત્યેક નાગરિકોના વિકાસ માટે જે કામગીરી કરી રહી છે પ્રત્યેક નાગરિકો માટે જે કામગીરી કરે છે એમાં મને જે કામગીરી આપશે એ કામગીરીમાં હું આગળ વધીશ.
આગે આગે દેખો હોતા હે ક્યા....
ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં જ આવી રહેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંગે હર્ષ સંઘવીએ મોટી વાત કરી છે. ગુજરાતમાં ત્રીજી પાર્ટી પગપેસારો કરી રહી છે તે અંગેના સવાલમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, ભાજ અને ગુજરાતની જનતા વિશ્વનું સૌથી મોટું સંયુક્ત કુટુંબ છે. એક સિક્કાના બે પહેલું છે. અને ભાજપના કાર્યકરો લોકો વચ્ચે રહીને રાત-દિવસ કામ કરનારા લોકો છે. પ્રત્યેક સમાજનો વિકાસ થયો છે. તમામ નાગરિકો અમારો પરિવાર છે. ભાજપના કાર્યકરો ફક્ત ઈલેક્શન ટુરિઝમ માટે નથી નીકળતા. લોકોની વચ્ચે રહીને રાત દિવસ કામ કરે છે. અમદાવાદનો વિકાસ કરનાર કોણ, નાગરિકો અને ભાજપ સાથે મળીને થયો છે. આગે આગે દેખો હોતા હે ક્યા....
