DGP પદનું સસ્પેન્સ: ઈન્ચાર્જ કેમ, શું સરકાર પાસે છે કોઈ પ્લાન B? કે રાવનો 'ટેસ્ટિંગ પીરિયડ'
Gandhinagar News: શું ગુજરાતના નવા DGPની નિમણૂક પાછળ કોઈ મોટો ખેલ ખેલાઈ રહ્યો છે? 31 ડિસેમ્બરે વિકાસ સહાય નિવૃત્ત થયા અને સરકારે કે.એલ.એન. રાવના માથે ઈન્ચાર્જ DGPનો તાજ પહેરાવી દીધો. પણ સવાલ એ છે કે, આ તાજ કાયમી છે કે પછી પડદા પાછળ 'પ્લાન-B' તૈયાર છે? શું રાવની નિમણૂક એ માત્ર એક 'સ્ટોપ-ગેપ' એરેન્જમેન્ટ છે?
Gandhinagar News: છેલ્લા કેટલાય સમયથી દિલ્હીથી ગાંધીનગર સુધી જી.એસ. મલિકનું નામ DGP પદ માટે હોટ ફેવરિટ મનાતું હતું. સૂત્રો તો મલિકના નામ પર મહોર વાગવાના દાવા કરતા હતા, પણ સરકારે રાવને ઈન્ચાર્જ બનાવીને અનેક મહારથીઓને 'મોટો ઝાટકો' આપ્યો છે. મલિક અને રાવ વચ્ચેની કાંટાની ટક્કરમાં હાલ પૂરતું પલ્લું રાવનું ભારે દેખાઈ રહ્યું છે.
સત્તાના ગલિયારાઓમાં ચર્ચા એ છે કે, શું આ 'સાઉથ લોબી'નું કમબેક છે? એક સમયે કે. કૈલાસનાથન હતા ત્યારે સાઉથના અધિકારીઓનો સરકારમાં ભારે દબદબો હતો. હવે રાવની એન્ટ્રીથી ફરી એ જ સંકેતો મળી રહ્યા છે. રાવ પાસે 2027 સુધી એટલે કે પૂરા 22 મહિનાનો સમય બાકી છે. તો શું સરકાર આ જ મહિનામાં સોગઠાં ગોઠવીને તેમને કાયમી ડીજીપીનો ચાર્જ સોંપી દેશે?
પણ યાદ રહે, ઈન્ચાર્જ એટલે 'વેઈટિંગ લિસ્ટ'! રાવ પાસે અત્યારે CIDનો પણ ચાર્જ છે અને સરકાર ત્યાં નવા અધિકારીને શોધી રહી છે. કડક છાપ ધરાવતા રાવ માટે આ નિમણૂક એક 'ટેસ્ટિંગ પીરિયડ' છે. નીતિવિષયક નિર્ણયો અને બદલીઓના ગગડાટ વચ્ચે 'ઈન્ચાર્જ' તરીકે પર્ફોર્મ કરવું એ રાવ માટે કોઈ અગ્નિપરીક્ષાથી ઓછું નથી.
જો રાવ આ પરીક્ષામાં પાસ થયા, તો ગુજરાત પોલીસવડાનું સૌથી મોટું પદ તેમના ખોળામાં કાયમી માટે આવી જશે. રાવ કાયમી થશે કે કોઈ નવા ખેલાડીની એન્ટ્રી થશે? એ તો સમય જ કહેશે! પણ હાલમાં સરકારે ડીજીપીના પદનું ગાજર લટકાવી રાખ્યું છે
