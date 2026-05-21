/ગુજરાતમાં ડીઝલની અછત: સૌરાષ્ટ્રમાં ખેડૂતો રસ્તા પર ઉતર્યા, હવે ન મળ્યું તો ચોમાસાની ખરીફ સીઝનમાં શું કરશે?

Gujarat Diesel Shortage : ગુજરાતમાં ડીઝલની અછતનો અવાજ ઉઠ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોને નથી મળતું ડીઝલ. ડીઝલ ન મળતાં ખેડૂતોનું ટેન્શન વધ્યું. ચોમાસામાં ખરીફ પાકની ખેતીની ખરી સીઝનમાં જ ડીઝલની અછત સર્જાઈ. અનેક જિલ્લાઓના પેટ્રોલ પંપ પર લાગી લાઈન. આખરે ડીઝલની અછતથી થાકેલા તાતનો પેટ્રોલ પંપરની બહાર ચક્કાજામ, તો રસ્તાઓ પર લાગી લાઈન
Diesel Crisis In Gujarat : મિડલ ઈસ્ટમાં વધી રહેલા તણાવની અસર હવે ગુજરાતના ગામડાઓ સુધી પહોંચી છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવવધારા વચ્ચે હવે રાજ્યમાં ડીઝલની અછતના આક્ષેપો ઉઠી રહ્યા છે અને સૌથી વધુ પરેશાન થયો છે અન્નદાતા. ખેડૂતોને સમયસર ડીઝલ ન મળતાં ખેતીકામ અટવાઈ રહ્યું છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં પેટ્રોલ પંપ પર ખેડૂતોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે...જુઓ આ અહેવાલ...
ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો મળી રહ્યો નથી
આ દ્રશ્યો ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓના છે. જ્યાં ડીઝલ માટે ખેડૂતોને કલાકો સુધી રાહ જોવાની નોબત આવી છે. કોઈ ટ્રેક્ટર લઈને પહોંચ્યું છે તો કોઈ કેરબા લઈને પેટ્રોલ પંપ પર લાઈનમાં ઊભું છે. પરંતુ રાહ છતાં ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો મળી રહ્યો નથી.
ડીઝલની અછતથી સિરામિક ઉદ્યોગ સાથે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં
રાજકોટના જસદણમાં ડીઝલ માટે લાંબી લાઈન જોવા મળી. લાલાવદર ગામે ડીઝલ લેવા ખેડૂતોને લાંબી લાઈનોમાં ઉભા રહેવું પડે છે. 40 ડિગ્રી તાપમાન વચ્ચે કલાકો સુધી લાઈનમાં ઉભા રહેવા મજબૂર બન્યા છે. ડીઝલની અછતથી ખેડૂતોને ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે. ડીઝલ લેવા માટે વહેલી સવારથી ખેડૂતોની લાંબી લાઈન લાગી છે. તો બીજી તરફ, મોરબીમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ડીઝલની કટોકટી જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. પેટ્રોલ પંપ પર માત્ર બે થી ત્રણ હજાર રૂપિયાનું જ ડીઝલ આપવામાં આવી રહ્યું હોવાના આક્ષેપ ઉઠ્યા છે. ડીઝલની અછતથી સિરામિક ઉદ્યોગ સાથે ખેડૂતો પણ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
ડીઝલની અછત મુદ્દે કલેક્ટરનો ખુલાસો
રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર ઓમપ્રકાશે પેટ્રોલ અને ડીઝલના જથ્થાની સમીક્ષા કરી હતી. આ બાદ તેઓએ મીડિયાને જણાવ્યું કે, જિલ્લામાં 361 પેટ્રોલ પંપ કાર્યરત છે. તમામ પેટ્રોલ પંપ સાથે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સંકલનમાં છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના જથ્થાની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. ધોરાજી, મોરબી રોડ ઉપર પેટ્રોલ પંપ ઉપર ડીઝલના જથ્થાને લઈને સમીક્ષા કરી છે. કલેક્ટર તંત્ર દ્વારા ડીઝલ ને લઈને સમીક્ષા ચાલે છે, જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ રાખવા માટે પણ આયોજન ચાલી રહ્યું છે. 4 પેટ્રોલ પંપ ઉપર ડીઝલનો જથ્થો ખૂટી ગયો છે તેવી માહિતી મળતા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પેટ્રોલિયમ કંપનીઓ સાથે સંકલન કરી જથ્થો મળે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર ની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ કામગીરી ચાલુ છે.
બે કિલોમીટરથી વધુ લાંબી વાહનોની કતારો લાગી
જૂનાગઢમાં તો ખેડૂતોનો રોષ રસ્તા પર જોવા મળ્યો. જેતપુર-સોમનાથ હાઈવે પર ગળુ ગામ પાસે પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલ ખૂટી જતા ખેડૂતોએ ચક્કાજામ કર્યો. બે કિલોમીટરથી વધુ લાંબી વાહનોની કતારો લાગી ગઈ. ટ્રક, બસ અને ખાનગી વાહનો ટ્રાફિક જામમાં ફસાઈ ગયા છે.
અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા-સાવરકુંડલા રોડ પર પણ ડીઝલ ન મળતાં ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટર આડા મૂકી વિરોધ નોંધાવ્યો. તો વાવ-થરાદમાં ધરણીધર પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલ માટે ભારે ભીડ અને ટ્રાફિક જામ જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે.
અમરેલીમાં ડીઝલ માટે પેટ્રોલપંપ ખેડૂતોની લાઈન
રાજુલા-સાવરકુંડલા રોડ ઉપર આવેલ પેટ્રોલપંપ ઉપર લાંબી કતારો બાદ રસ્તા ઉપર આવ્યા છે. ખેડૂતોએ ડીઝલ અછતથી કંટાળી હાઇવે ઉપર ચકાજામ કરી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. ખેડૂતોએ વિરોધ નોંધાવી ટ્રેક્ટર આડા રાખી રોડ બંધ કરી રોષ વ્યકત કર્યો. છેલ્લા 5 દિવસથી ખેડૂતો 1 કિલોમીટર સુધી 40 ડિગ્રી તાપમાન વચ્ચે લાંબી કતારોમાં ઉભા રહે છે. ડીઝલના કારણે ખેતીવાડી ઉપર મોટી અસર પડતા ખેડૂતોમાં વધુ રોષ જોવા મળ્યો છે. ખેડૂતોને દરોજ પૂરતું ડીઝલ મળે તેવી માંગ કરી છે.
છેલ્લા પાંચ દિવસથી ડીઝલની અછત હોવાનો આક્ષેપ
ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડાના લોઢવા ગામે છેલ્લા પાંચ દિવસથી ડીઝલની અછત હોવાના આક્ષેપ છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે ઊભા પાકની કાપણી અને ચોમાસા પહેલાં ખેતરો તૈયાર કરવા ટ્રેક્ટર જરૂરી છે. પરંતુ ડીઝલ વગર ખેતીકામ ઠપ્પ બન્યું છે.
છોટાઉદેપુરના નસવાડી તાલુકામાં તો ખેડૂતો ટ્રેક્ટરને ધક્કા મારીને તાલુકા સેવાસદન પહોંચ્યા અને તંત્ર સામે ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે ખેતીની સીઝન વચ્ચે ડીઝલની અછતથી ભારે આર્થિક નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
રાજ્યભરમાં ડીઝલની અછત
ડીઝલની અછતનો મુદ્દો હવે રાજ્ય સરકાર સુધી પહોંચ્યો છે. કેબિનેટ બેઠકમાં પણ આ મુદ્દે ચર્ચા થઈ રહી છે. રાજ્ય સરકારના સહપ્રવક્તા અને કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કહ્યું કે, કેટલીક ફરિયાદો મળી છે. લોકોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે મુખ્ય સચિવને મુખ્યમંત્રીએ સૂચના આપી છે અને અફવાઓથી દૂર રહી જરૂરીયાત મુજબ જ ઉપયોગ કરવાની અપીલ કરી છે.
ખેતીની સીઝનમાં ડીઝલની અછત ખેડૂતો માટે સૌથી મોટો પડકાર બની રહી છે. હવે સરકાર કેવી રીતે સ્થિતિને કાબૂમાં લે છે તેના પર સૌની નજર છે.