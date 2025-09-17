Prev
Next

'વિરાસતનું શહેર' કહેવાય છે ગુજરાતનો આ ખાસ જિલ્લો! ઇતિહાસ જાણીને તમે રહી જશો દંગ

UNESCO World Heritage Cities: ભારતનો દરેક ખૂણો અનોખો અને પોતાનામાં જ ખાસ છે. ભારતની માટી એક સમૃદ્ધ ઇતિહાસ ધરાવે છે, જેનું જ્ઞાન દરેક ભારતીય માટે જરૂરી છે. આ અનોખી માટીમાં વસેલો ભારતનો એક જિલ્લો "વિરાસત શહેર" તરીકે ઓળખાય છે. ચાલો જાણીએ કે આ જિલ્લો કયા વારસા માટે પ્રખ્યાત છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:52 PM IST

Trending Photos

'વિરાસતનું શહેર' કહેવાય છે ગુજરાતનો આ ખાસ જિલ્લો! ઇતિહાસ જાણીને તમે રહી જશો દંગ

UNESCO World Heritage Cities: ભારત વિવિધતા અને વારસાની ભૂમિ તરીકે ઓળખાય છે. ભારતની સંસ્કૃતિ, પરંપરાઓ અને ઐતિહાસિક વારસો દેશને વિશ્વના સૌથી અનોખા દેશોમાંથી એક બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે, ઘણા ભારતીય શહેરોએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા મેળવી છે, જેને જોવા માટે દૂર-દૂર લોકો આવે છે. ભારતીય અને વિદેશી પ્રવાસીઓ દર વર્ષે ભારતનો અનોખો વારસો અને ઐતિહાસિક શહેરોને જોવા માટે અહીં આવે છે. મંદિરો, કિલ્લાઓ, કબરો અને પ્રાચીન સ્થાપત્ય કલાના કારણે  આ શહેરો તેમના મહત્વને વધુ સુંદર બનાવે છે.

ભારતમાં કેટલા શહેરો છે?
ભારતમાં કુલ શહેરોની સંખ્યા અંગે આંકડા અલગ-અલગ સામે આવે છે. સત્તાવાર આંકડા મુજબ, ભારતમાં આશરે 797 શહેરો છે, જેમાંથી કેટલાક રાજ્યોમાં અને કેટલાક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સ્થિત છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતના આ જિલ્લાને કહેવામાં આવે છે "હેરિટેજ સિટી"
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલો અમદાવાદ જિલ્લો ભારતનો પહેલું શહેર છે જેને "હેરિટેજ સિટી" કહેવામાં આવે છે. આ નામ તેને એટલા માટે મળ્યું છે, કારણ કે, અહીનો અનોખા ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય કલા ખૂબ જ ખાસ છે. રિપોર્ટ મુજબ જુલાઈ 2017માં યુનેસ્કોએ અમદાવાદને ભારતનું પ્રથમ વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી જાહેર કર્યું હતું. આ સિદ્ધિ અમદાવાદને સમિતિના 41મા સત્રમાં પ્રાપ્ત થઈ, જેનાથી ભારતના વારસાને વૈશ્વિક માન્યતા મળી.

અમદાવાદનો ગૌરવશાળી ઇતિહાસ
અમદાવાદ શહેરની સ્થાપના 15મી સદીમાં સુલતાન અહેમદ શાહ દ્વારા સાબરમતી નદીના કિનારે કરવામાં આવી હતી. તે સમયે આ શહેર એક કિલ્લેબંધ દિવાલથી ઘેરાયેલું હતું, જે આજે પણ તેની ભવ્યતાના પ્રતીક તરીકે ઉભું છે. અમદાવાદમાં આજે પણ ભદ્રગઢ, પ્રાચીન મસ્જિદો અને મકબરા આવેલા છે. આ સ્થાપત્ય સ્મારકો માત્ર ઇતિહાસને સાચવવામાં મદદ નથી કરી રહ્યા, પરંતુ ભારત અને વિદેશથી આવતા લોકોને ભારતીય સંસ્કૃતિનો અનુભવ પણ કરાવે છે.

ભારતનું બીજું હેરિટેજ સિટી
અમદાવાદ પછી રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુરને 2019માં વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટીનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. આ દરજ્જાથી ભારતની પ્રતિષ્ઠામાં વધુ વધારો કર્યો છે અને દર્શાવે છે કે આપણો વારસો સમગ્ર વિશ્વમાં અનોખો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
UNESCO World Heritage CitiesWorld Heritage Cityculture and traditionહેરિટેજ સિટીઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય

Trending news