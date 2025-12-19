Prev
'નામ છે કે નહીં તે જોઈ લેજો, આજે જાહેર થશે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી! વાંધો રજૂ કરવા મળશે 1 મહિનાનો સમય

SIR 2025 Draft Voter List: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પૂર્વે વહીવટી પ્રક્રિયા તેજ: ૧૮.૦૭ લાખ મૃતક અને ૩.૮૧ લાખ ડબલ નામ ધરાવતા મતદારો સામે આવ્યા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 19, 2025, 09:52 AM IST

SIR 2025 Draft Voter List: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓના પડઘમ વાગી રહ્યા છે ત્યારે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલું મતદાર યાદી સુધારણા અભિયાન પૂર્ણ થયું છે. આજે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવશે. આ યાદીમાં તમારું નામ છે કે નહીં તે ચકાસી લેવું અત્યંત જરૂરી છે, કારણ કે હજુ પણ રાજ્યમાં લાખો મતદારોનું મેપિંગ કરવાનું બાકી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

4.34 કરોડ ફોર્મ પરત મળ્યા, વહીવટી કામગીરીમાં વિવાદ
ગત 27મી ઓક્ટોબરથી શરૂ થયેલા આ અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યના કુલ 5.08 કરોડ મતદારોને ફોર્મ વહેંચવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી 4.34 કરોડ ફોર્મ ભરાઈને પરત મળ્યા છે. જોકે, આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ભારે વિવાદ પણ સર્જાયો હતો. વધુ પડતા કામના બોજને કારણે અંદાજે 5 બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO) ના મૃત્યુ થતા ચૂંટણી પંચની કામગીરી પર સવાલો ઉઠ્યા હતા.

મતદાર યાદીના ચોંકાવનારા આંકડા
સુધારણા કાર્યક્રમ દરમિયાન ડેટા એનાલિસિસમાં કેટલીક મહત્વની વિગતો બહાર આવી છે. જેમાં સામે આવ્યું છે કે હજુ પણ 44.45 લાખ મતદારોનું મેપિંગ થઈ શક્યું નથી. જ્યારે 18,07,227 મતદારોના નામ યાદીમાં હતા જેઓ હકીકતમાં મૃત્યુ પામ્યા છે અને 9,69,813 મતદારો પોતાના નોંધાયેલા સરનામે મળી આવ્યા નથી અથવા સ્થળાંતર કરી ગયા છે. 3,81,534 મતદારો એવા છે જેમના નામ બે અલગ-અલગ સ્થળે નોંધાયેલા છે. તમને જણાવી દઈએ કે, બે સ્થળે મતદાર યાદીમાં નામ હોવું એ કાયદેસરનો ગુનો છે. આથી, જાગૃત નાગરિકો હવે સામે ચાલીને વધારાના નામ કઢાવી રહ્યા છે.

વાંધા-સૂચનો માટે કેટલો સમય અપાયો?
જો ડ્રાફ્ટ યાદીમાં તમારું નામ ન હોય અથવા કોઈ સુધારો વધારો કરવાનો હોય, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. ચૂંટણી પંચે તે માટે નીચે મુજબની વ્યવસ્થા કરી છે. નવું નામ નોંધાવવા પુરાવા સાથે ફોર્મ-6 ભરી શકાશે. જ્યારે 19મી ડિસેમ્બરથી 18મી જાન્યુઆરી સુધી મતદારો પોતાના કોઈ વાંધા હોય તો રાજ્ય ચૂંટણી પંચ સમક્ષ રજૂ કરી શકશે.

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે દરેક નાગરિકે આજે જાહેર થનારી ડ્રાફ્ટ યાદીમાં પોતાનું નામ ચકાસી લેવું હિતાવહ છે.

