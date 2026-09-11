/ગુજરાતમાં હવે દુકાનો 24 કલાક ચાલુ રાખી શકાશે! ઈઝ ઓફ ડૂઈંગ બિઝનેસ બિલમાં મોટો સુધારો

ગુજરાતમાં ઉદ્યોગો અને વ્યવસાયોને વધુ સરળતા મળે તે દિશામાં રાજ્ય સરકારે મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. ગુજરાત વિધાનસભામાં ‘ગુજરાત ઈઝ ઓફ ડૂઈંગ બિઝનેસ બિલ, 2026’ બહુમતીથી પસાર થયું છે. આ બિલમાં દુકાનોને 24 કલાક કામગીરીની સુવિધા સહિત વિવિધ કાયદાઓમાં સુધારા કરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી નિયમનકારી પ્રક્રિયાઓ સરળ બનશે અને રાજ્યમાં રોકાણ-અનુકૂળ વાતાવરણને વેગ મળવાની આશા છે.
ઉદ્યોગ રાજ્યમંત્રી ડૉ.જયરામ ગામીતે શું કહ્યું ?
ગુજરાત વિધાનસભામાં ઉદ્યોગ રાજ્યમંત્રી ડૉ.જયરામ ગામીતે કહ્યું હતું કે, રાજ્યમાં ઉદ્યોગ-વ્યવસાય માટેની નિયમનકારી પ્રક્રિયાઓને વધુ સરળ, ઝડપી, પારદર્શક અને ઉદ્યોગ સ્નેહી બનાવવા માટે ‘ગુજરાત ઈઝ ઑફ ડૂઈંગ બિઝનેસ બિલ, 2026’ પસાર કરવામાં આવ્યું છે.
રાજ્ય મંત્રી ડૉ.ગામીતે બિલ અંગે ગૃહમાં વધુ વિગતો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, આ બિલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ઉદ્યોગો અને નાગરિકો પરનો બિનજરૂરી નિયમનકારી બોજ ઘટાડવાનો, પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવાનો, સ્વ-ઘોષણા અને સ્વ-પ્રમાણીકરણને પ્રોત્સાહન આપવાનો તેમજ જોખમ આધારિત અને ટેક્નોલોજી આધારિત વહીવટી વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે.
આ બિલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નિયંત્રણ આધારિત શાસનમાંથી ‘વિશ્વાસ અને જોખમ આધારિત શાસન’ (Trust-Based & Risk-Based Governance) તરફ આગળ વધવાનો છે. આ વિધેયક દ્વારા જુદા જુદા પાંચ રાજ્ય કાયદાઓની 12 સુધારાત્મક કલમોને એક જ છત્ર હેઠળ લાવીને કાયદાકીય પ્રક્રિયાને સરળ બનાવીને સદનનો સમય બચાવવામાં આવ્યો છે.
બિલ હેઠળ મુખ્ય કાયદાકીય સુધારાઓ:
ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેઝર્સ એક્ટ, 2013
અગ્નિ સલામતીના ધોરણોને જોખમ અને કામગીરી આધારિત (Risk-based and Performance-oriented) બનાવવામાં આવ્યા છે. સ્થાનિક પરિસ્થિતિ અને બિલ્ડિંગના પ્રકાર મુજબ નિયમોને સુસંગત કરી કમ્પ્લાયન્સ ખર્ચ ઘટાડાશે.
ગુજરાત શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ્સ એક્ટ, 2019
સ્વ-ઘોષણા (Self-declaration) અને સ્વ-પ્રમાણીકરણ દ્વારા રજિસ્ટ્રેશન સરળ બનશે. 24*7 ઓપરેશન્સની સુવિધા સાથે જ કામદારોના હક્કો અને સુરક્ષા યથાવત રખાશે.
દુકાનો અને સંસ્થાઓને અઠવાડિયાના કોઈપણ દિવસે 24*7 એટલે કે 24 કલાક કામગીરી કરવાની સુવિધા મળશે, જે કામના કલાકો, આરામના અંતરાલ તથા રોજગારની શરતો સંબંધિત લાગુ કાયદાઓને આધીન રહેશે.
ગુજરાત એમએસએમઈ ફેસિલિટેશન એક્ટ, 2019
સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો માટે ‘રાઇટ ટુ બિઝનેસ’ માળખું વધુ મજબૂત કરાશે. સહકારી, વીજળી, જીઆઈડીસી અને સિંચાઈ જેવા વધારાના 8 રાજ્ય કાયદાઓને ફેસિલિટેશન ફ્રેમવર્ક સાથે સુસંગત કરાયા છે.
ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલ એક્ટ, 1967
અન્ય રાજ્યમાં નોંધાયેલા તબીબો માટે સેલ્ફ-ડિક્લેરેશનના આધારે ગુજરાતમાં નોંધણી મેળવવી સરળ બનશે, જેથી તબીબી સેવાઓ અને પ્રોફેશનલ મોબિલિટી ઝડપી બનશે.
ગુજરાત રાઇટ ઓફ સિટિઝન્સ ટુ પબ્લિક સર્વિસિસ એક્ટ, 2013
સમયમર્યાદામાં સરકારી સેવા કે ફરિયાદનો નિકાલ ન થાય તો મામલો આપમેળે ઉચ્ચ અધિકારી સમક્ષ જતો રહે તે માટે ટેકનોલોજી આધારિત ‘ઑટો-અપીલ’ અને ‘ઑટો-એસ્કેલેશન’ મિકેનિઝમ અમલી બનશે.
રોકાણકારોના વિશ્વાસમાં વધારો થશે: મંત્રી
ડૉ. જયરામ ગામીતે જણાવ્યું હતું કે, ‘વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત @2047’ના સંકલ્પ, ગુજરાત ઔદ્યોગિક નીતિ-2026 અને આગામી 11મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ-2027ની પૃષ્ઠભૂમિમાં આ કાયદાકીય સુધારા મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, તાજેતરમાં ચારેય પ્રાદેશિક વિસ્તારોમાં યોજાયેલી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ સમિટ્સ અને આગામી જાન્યુઆરીમાં યોજાનારી 11મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ-2027 (‘વિકસિત ગુજરાત – શેપિંગ ગ્લોબલ ફ્યુચર’) માટે પણ આ સુધારા અગત્યના માઈલસ્ટોન સમાન છે.
જાહેર સલામતી અને કામદારોના હક્કો સાથે કોઈ સમજૂતી નહીં
મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, જાહેર સલામતી, કામદારોના અધિકારો અને જાહેર આરોગ્ય સાથે કોઈ સમજૂતી કર્યા વિના બિનજરૂરી પ્રક્રિયાત્મક જટિલતાઓ દૂર કરવામાં આવશે. આ સુધારાઓનો હેતુ ગુજરાતને દેશ અને વિશ્વ માટે વધુ અનુકૂળ રોકાણ સ્થળ બનાવવાનો છે.
‘Reform, Perform and Transform’ના વડાપ્રધાનના મંત્ર સાથે રાજ્ય સરકાર ગુજરાતને વધુ સરળ, ઝડપી અને ઉદ્યોગસ્નેહી બનાવવાની દિશામાં સતત આગળ વધી રહી છે. આ બિલ રાજ્યમાં રોકાણ, ઉદ્યોગ અને રોજગાર માટે વધુ અનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
ઈઝ ઓફ ડૂઈંગ બિઝનેસ અને ઈઝ ઑફ લિવિંગને વેગ
ગુજરાત રોકાણ, ઔદ્યોગિક વિકાસ, ઉદ્યોગસાહસિકતા અને ઈઝ ઑફ ડૂઈંગ બિઝનેસ ક્ષેત્રે અગ્રણી રાજ્ય તરીકે આગળ વધી રહ્યું છે. મંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર, આ વિધેયક પસાર થવાથી રાજ્યમાં ઈઝ ઑફ ડૂઈંગ બિઝનેસ અને ઈઝ ઑફ લિવિંગના ઉચ્ચ સ્તરો હાંસલ કરવામાં વધુ ગતિ મળશે.
‘ગુજરાત ઈઝ ઑફ ડૂઈંગ બિઝનેસ બિલ, 2026’ વિધાનસભા ગૃહમાં બહુમતીથી પસાર થતાં રાજ્યમાં વ્યવસાયિક પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવા અને રોકાણ-અનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું કરવાની દિશામાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.