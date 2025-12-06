Prev
ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડે પોતાની ભૂલ સુધારી, ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાની તારીખ બદલી, જુઓ નવું ટાઈમટેબલ

Gujarat Borad Exam: ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આગામી ફેબ્રુઆરી મહિનાના છેલ્લા સપ્તાહથી ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની બોર્ડની પરીક્ષા યોજાશે. ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડે પરીક્ષાની એક તારીખમાં ફેરફાર કર્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:31 AM IST

gujarat Education Board: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની પરીક્ષાના ટાઈમટેબલમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. બોર્ડે આખરે પોતાની ભૂલ સુધારી છે. બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા પરીક્ષાના ટાઈમટેબલમાં ધુળેટીની જાહેર રજાના દિવસે પરીક્ષા ગોઠવવામાં આવી હતી. પરંતુ હવે તેમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.

નવી તારીખ જાહેર
ગુજરાત  શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા પરીક્ષાના કાર્યક્રમમાં 4 માર્ચે પરીક્ષા રાખવામાં આવી હતી. પરંતુ આ દિવસે ધુળેટી હોવાથી જાહેર રજા હતી. હવે શિક્ષણ બોર્ડે પોતાની ભૂલ સુધારતા આ દિવસે પરીક્ષામાં રજા જાહેર કરી છે. બોર્ડ દ્વારા 4 માર્ચે ધોરણ 10નું સામાજિક વિજ્ઞાનનું પેપર લેવામાં આવનાર હતું, જે હવે 18 માર્ચે લેવામાં આવશે. આ સિવાય ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહમાં ચાર માર્ચે યોજાનારી નામાના મૂળતત્વો, ઇતિહાસ, જીવવિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર અને વાણિજ્ય સંચાલન, સમાજશાસ્ત્ર મનોવિજ્ઞાન અને અર્થશાસ્ત્ર, પદાર્થ વિજ્ઞાન અને ગણિતશાસ્ત્રની પરીક્ષા 18 માર્ચના રોજ યોજવામાં આવશે. 

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ચાર માર્ચે જીવ વિજ્ઞાનની પરીક્ષા હતી, જે હવે 16 માર્ચે બપોરે 3થી 6 વાગ્યા દરમિયાન લેવામાં આવશે. આ વખતે ફેબ્રુઆરી મહિનાના છેલ્લા સપ્તાહમાં બોર્ડની પરીક્ષા શરૂ થઈ રહી છે. ત્યારબાદ માર્ચના પ્રથમ સપ્તાહમાં હોળી-ધુળેટીનો તહેવાર આવશે. 
 

board exam dateexam on Dhuleti day

