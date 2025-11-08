Prev
ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષા ફીમાં તોતિંગ વધારો, ત્રણ વર્ષમાં 20 ટકાનો વધારો ઝીંકાયો

Board Exam Fee Hike : રાજ્યના શિક્ષણ બોર્ડને નડી મોંઘવારી... ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષા ફીમાં આ વર્ષે પણ વધારો કરાયો... બોર્ડે રૂપિયા 20થી લઈને 30 રૂપિયા સુધી વધારતા લાખો વિદ્યાર્થીઓ પર ફીનો બોજ વધશે... 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:53 AM IST

gujarat education board : GSHEBએ ધોરણ-10 અને 12ની પરીક્ષા ફીમાં વધારો કર્યો છે. ધોરણ-10 અને 12ની પરીક્ષા ફીમાં કરાયો 5 ટકાનો વધારો કર્યો. તો ધો.10ની અગાઉ લેવાતી ફીમાં 20નો વધારો કરી 425 રૂપિયા થયા. ધો.12 સામાન્ય પ્રવાહની અગાઉ લેવાતી ફીમાં 25 રૂપિયાનો વધારો કરાયો. આમ, પરીક્ષા ફીમાં સતત વધારો કરતા ત્રણ વર્ષમાં 20 ટકાનો વધારો થયો. 

મોંઘવારીનો માર ઓછો હતો, ત્યાં હવે લોકો પર તેમના સંતાનોની ફીનો વધારો ઝીંકવામાં આવનાર છે. ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડે વર્ષના અંતમાં ફી વધારાનો મોટો નિર્ણય લીધો છે. ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જાહેરાત કરાઈ કે, આગામી ફેબ્રુઆરી મહિનામાં બોર્ડની પરીક્ષા યોજાનારી છે. ત્યારે એ પહેલા GSHEB એ ધોરણ-10 અને 12ની પરીક્ષા ફીમાં કર્યો વધારો ઝીંક્યો છે. ધોરણ-10 અને 12ની પરીક્ષા ફીમાં 5 ટકાનો વધારો કરાયો છે. પરીક્ષા ફીમાં સતત વધારો કરતા ત્રણ વર્ષમાં 20 ટકાનો વધારો થયો છે.  

કઈ સ્ટ્રીમની ફીમાં કેટલો વધારો 

  • ધો.10ની અગાઉ લેવાતી ફીમાં 20નો વધારો કરી 425 રૂપિયા કરાયા છે.  
  • 12 સામાન્ય પ્રવાહની અગાઉ લેવાતી ફીમાં 25 રૂપિયાનો વધારો 
  • ધો.12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા ફી હવે ચૂકવવી પડશે 590 રૂપિયા  
  • ધો.12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની અગાઉ લેવાતી ફીમાં 30 રૂપિયાનો વધારો 
  • ધો.12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષા ફી હવે ચૂકવવી પડશે 725 રૂપિયા  

આ વધારાની સીધી અસર લાખો વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓ પર પડશે. પરીક્ષા ફીમાં સીધો 10 ટકાનો વધારો વાલીઓના બજેટને મોટી અસર કરશે. ગુજરાત બોર્ડની ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષાની તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે.  

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

