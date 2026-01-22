EXPLAINER : 2027માં 73 લાખ મતોની બાદબાકી કોના ખેલ બગાડશે, 25 લાખ મત જ ગુજરાતની ગાદી કરે છે ફાયનલ
Gujarat Politics Danger Zone : "તમે સારી રીતે જાણો છો કે રાજકારણમાં એક-એક મત કિંમતી હોય છે, પણ અહીં તો લાખોની બાદબાકી થઈ છે. ભલે પ્રક્રિયા કાયદેસરની હોય, પણ લોકશાહીના ચોપડે આ મોટો ઉલટફેર છે. 2027ની ગાદી પર કોણ બેસશે એ હવે ઈવીએમના બટન દબાતા પહેલાં જ નક્કી થઈ રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. 2017માં 35 સીટો તો 2022માં 21 સીટો એવી હતી જ્યાં 10 હજારથી ઓછા મતથી જીત હતી. જ્યાં 25 લાખ મતોથી નક્કી થાય છે જ્યાં સત્તા, તો 73 લાખની બાદબાકી કોના ખેલ બગાડશે જોઈ લો આ રિપોર્ટ...
ગુજરાતના રાજકીય ઇતિહાસ સાબિત કરે છે કે અહીં 25 લાખ મતોનો તફાવત જ સત્તાના સિંહાસન સુધી પહોંચાડે છે. હવે 2027ની ચૂંટણી પહેલા જ આંકડાઓના સમીકરણો એવા બદલાયા છે કે ગુજરાતની રાજકીય પાર્ટીઓએ પોતાના ફરી ગણિત માંડવા પડશે. ચૂંટણી પંચના શુદ્ધિકરણ અભિયાનમાં 73.73 લાખ મતો કાયદેસર રીતે યાદીમાંથી બહાર થયા છે. આ માત્ર આંકડાની બાદબાકી નથી, પણ સત્તાના સમીકરણોની નવી ગણતરી છે. 9.30 લાખ લોકોને નોટિસ નીકળી છે અને 6.20 લાખ મતદારોએ ફરી નામ ઉમેરવા અરજી તો કરી દીધી છે પણ જ્યારે હાર-જીતનું માર્જિન હજારોમાં હોય અને મતદારોની કપાત લાખોમાં હોય, ત્યારે સવાલ એ ઉઠે છે કે શું આ 'ક્લીનઅપ' 2027 ના પરિણામોને વન-વે બનાવી દેશે? જુઓ Zee 24 Kalak નો ખાસ અહેવાલ - 25 લાખની ગાદી અને 73 લાખ કપાયેલા મતોનો પ્રભાવ.
SIRને કારણે ગુજરાતમાં મતદારોની સંખ્યા ૫.૦૮ કરોડમાંથી ઘટીને ૪.૩૪ કરોડ થઈ છે. મતદાર યાદીને ઈલેક્શન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા-ECIએ જયારે બે મહિના બુથ લેવલ ઓફિસર- BIOને ડોર ટુ ડોર મોકલીને ખરાઈ કરાવતાં ૭૩.૭૩ લાખ મતદારોના નામો રદ થઈ ગયા છે. જેમાં સૌથી મોટુ કારણ સ્થળાંતર છે. 18 લાખ લોકોના નામ મૃત્યુના કારણે રદ થયા છે તો સરનામે ન મળતા લોકોની સંખ્યા 9.6 લાખ છે. સરની આ પ્રક્રિયામાં 3.8 લાખ મતદારોના નામ એટલા માટે રદ થયા છે કે તેઓ અન્ય જગ્યાએ પણ નોંધાયેલા હતા.
|શ્રેણી
|આંકડો (અંદાજે)
|અસર
|કુલ કમી થયેલા નામ
|73,73,000
|14% મતદારો બહાર
|નવા વાંધા (Form 7)
|9,30,000
|શંકાસ્પદ બાદબાકીની શક્યતા
|ફરી ઉમેરવાની અરજી
|6,20,000
|જાગૃત મતદારો
|નિર્ણાયક માર્જિન
|25,00,000
|સત્તા પરિવર્તન માટે પૂરતું
73 લાખ મતદારોની બાદબાકી 2027 માટે 'ગેમ ચેન્જર' બની શકે છે
ગુજરાતની છેલ્લી બે ચૂંટણીઓમાં જીતનું માર્જિન સમજવું અત્યંત રોમાંચક છે, કારણ કે આ આંકડા જ સાબિત કરે છે કે કેમ 73 લાખ મતદારોની બાદબાકી 2027 માટે 'ગેમ ચેન્જર' બની શકે છે. 2017માં 35 બેઠકો એવી હતી કે જ્યાં જીતની ટકાવારીમાં માર્જિન 10 હજાર મતથી ઓછું હતું તો 2022ની ચૂંટણીમાં 21 બેઠકો રાજકીય પાર્ટીઓએ 10 હજારથી ઓછા મતથી જીતી હતી. સૌથી મોટી વાત એ આંકડાકિય તુલનાની છે. તમે જાણો છો કે દિવસે ને દિવસે મતદાનની ટકાવારીમાં મોટો ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. સરકાર અને રાજકીય પાર્ટીઓના પ્રયાસો છતાં મતદાનની ટકાવારી ઘટી રહી છે. 2022માં 64.33 ટકા મતદાન થયું હતું. જેમાંથી ભાજપને 1.67 કરોડ એટલે કે 52.50 ટકા કોંગ્રેસને 86.80 લાખ એટલે 27.30 ટકા અને AAPને 41.10 લાખ એટલે 12.90 ટકા મતો મળ્યા હતા.
મતોનો તફાવત એ 22.85 લાખ જેટલો જ હતો
આમ ત્રિપાંખિયા જંગને કારણે હવે ભાજપને ફાયદો થઈ રહ્યો છે પણ તમે 2017 અને 2012ની ચૂંટણીના પરિણામો જોશો તો ભાજપ વિરુદ્ધ કોંગ્રેસ વચ્ચે તફાવત નહિવત હતો. 2017માં છેલ્લા ત્રણ દાયકાની સૌથી રસાકસી ભરેલી ચૂંટણી હતી, જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે વોટ શેરનો તફાવત માત્ર 7.7% જેટલો જ રહ્યો હતો. ભાજપને ભલે સીટો વધારે મળી હતી પણ મતોનો તફાવત એ 22.85 લાખ જેટલો જ હતો. આ જ પ્રકારે 2012માં પણ ભાજપ 24.26 લાખ મતોને સહારે જ ગુજરાતની ગાદી મેળવવામાં સફળ રહ્યું હતું.
|વિગત
|2022 ચૂંટણી
|2017 ચૂંટણી
|2012 ચૂંટણી
|કુલ મતદાન (%)
|64.33%
|69.01%
|72.02%
|કુલ નોંધાયેલા મતદારો
|~4.91 કરોડ
|~4.33 કરોડ
|~3.80 કરોડ
|કુલ પડેલા મતો (Count)
|~3.16 કરોડ
|~2.99 કરોડ
|~2.74 કરોડ
|ભાજપને મળેલા મતો
|1.67 કરોડ (52.5%)
|1.47 કરોડ (49.1%)
|1.31 કરોડ (47.9%)
|કોંગ્રેસને મળેલા મતો
|86.8 લાખ (27.3%)
|1.24 કરોડ (41.4%)
|1.06 કરોડ (38.9%)
|AAP ને મળેલા મતો
|41.1 લાખ (12.9%)
|~29,000 (0.1%)
|-
ભાજપને ગુજરાતમાં આપના વધતા દબદબાથી હવે સીધો ફાયદો થઈ રહ્યો છે. કોંગ્રેસના મતો આપ અને કોંગ્રેસમાં વહેચાઈ ગયા છે કારણ કે ભાજપની વોટ બેેંકમાં આપના આવવાથી પણ ઘટાડો થવાને બદલે વધારો થયો છે. ભાજપનો વોટ શેર 2012 માં 47.9% હતો જે 2022 માં વધીને 52.5% થયો છે. 2022 માં આમ આદમી પાર્ટીએ 12.9% વોટ શેર મેળવીને ગુજરાતના પરંપરાગત દ્વિ-પક્ષીય માળખામાં મોટું પરિવર્તન આણ્યું છે.
16 બેઠકો તો એવી હતી જ્યાં તફાવત 3,000થી પણ ઓછો હતો
2017માં ભાજપને 99 અને કોંગ્રેસને 77 બેઠકો મળી હતી. આ ચૂંટણીમાં માર્જિન ખૂબ જ ઓછું હતું. એ સમયે 35 બેઠકો એવી હતી જ્યાં જીત-હારનો તફાવત 10,000 થી ઓછો હતો. આમાંથી 16 બેઠકો તો એવી હતી જ્યાં તફાવત 3,000થી પણ ઓછો હતો. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો કપડવંજ, ગોધરા, ધોળકા, અને માણસા જેવી બેઠકો પર ખૂબ જ પાતળી સરસાઈ હતી. જો આ બેઠકો પર ત્યારે 5-7 હજાર મતદારોના નામ કપાયા હોત, તો પરિણામ કંઈક અલગ હોત. 2022 માં ભાજપની રેકોર્ડબ્રેક 156 બેઠકો આવી, છતાં કેટલીક બેઠકો પર રસાકસી હતી. 21 બેઠકો પર જીતનું માર્જિન 10,000થી ઓછું રહ્યું હતું.
આ ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના કારણે વોટ વહેંચાયા હતા, જેના લીધે ઘણી બેઠકો પર કોંગ્રેસ કે ભાજપના માર્જિન ઘટ્યા હતા. જો 73 લાખ મતોને 182 બેઠકો વડે ભાગવામાં આવે તો દરેક વિધાનસભા બેઠક દીઠ સરેરાશ 40,000 મતદારો યાદીમાંથી નીકળી ગયા છે. જ્યારે જીતનું માર્જિન માત્ર 5,000 થી 10,000 હોય અને તે જ બેઠક પરથી 40,000 મતો નીકળી જાય, ત્યારે તે બેઠકનું પરિણામ સંપૂર્ણપણે અનિશ્ચિત બની જાય છે.
2022: 5,000 થી ઓછી સરસાઈવાળી મુખ્ય બેઠકો
|વિધાનસભા બેઠક
|વિજેતા પક્ષ
|વિજેતા ઉમેદવાર
|માર્જિન (મતો)
|રાપર
|ભાજપ
|વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા
|577
|સોમનાથ
|કોંગ્રેસ
|વિમલ ચુડાસમા
|922
|ચાણસ્મા
|ભાજપ
|દિનેશ ઠાકોર
|1,404
|માનસા
|ભાજપ
|જે. એસ. પટેલ
|2,581
|બોટાદ
|AAP
|ઉમેશ મકવાણા
|2,779
|વિજાપુર
|કોંગ્રેસ
|સી. જે. ચાવડા
|2,986
|ખંભાત
|કોંગ્રેસ
|ચિરાગ પટેલ
|3,711
|ખેરાલુ
|ભાજપ
|સરદારભાઈ ચૌધરી
|3,843
|ગઢડા
|ભાજપ
|શંભુપ્રસાદ ટુંડિયા
|4,660
|ગારીયાધાર
|AAP
|સુધીર વાઘાણી
|4,819
હાલમાં સૌથી મોટી બબાલ એ સરની મતદાર યાદીમાંથી નામની કમી અને નામ એડ કરાવવામાં થયો છે. સૌથી વધારે સક્રિય એ ભાજપ રહ્યું છે. જેને મતદાર યાદી દીઠ બીએલઓ રાખીને 2.17 લાખ મતોને એડ કરાવ્યા છે. કોંગ્રેસ અને આપ આ પ્રક્રિયામાં ઉંઘતા ઝડપાયા છે હવે ફોર્મ 7 ના આધારે 9 લાખથી વધારે મતદારોના નામની નોટિસ નીકળતાં કોંગ્રેસે આજે ભાજપ અને ચૂંટમીપંચનો મોટો ખેલ હોવાના આક્ષેપો સાથે રાજ્યભરમાં કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનો આપ્યા છે પણ આ પહેલાં ભાજપે મોટો ખેલ પાડી દીધો છે એ નક્કી છે.
ખોટી રીતે, પૂર્વગ્રહ રાખી મતદારનું નામ કમી કરવું જોઈએ નહીં
ગઈકાલે કોંગ્રેસના પ્રદેશ અમિત ચાવડાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને ગુજરાત સરકાર ઉપર પ્રહારો કરતા કહ્યું હતું કે, લોકોને મળેલા બંધારણીય હક એવા મતને છીનવવાનું કામ ભાજપ કરી રહ્યું છે. ગુજરાતના 10 લાખ મતદાતાઓના નામ ફોર્મ 7 હેઠળ રદ્દ કરવાની તૈયારી વિવિધ જિલ્લાઓમાં કોઈના દોરી સંચાર હેઠળ થઈ છે. 15 જાન્યુઆરી સુધીમાં દરેક જિલ્લામાં, SIR કામગીરી અંતર્ગત ફોર્મ નહિવત હતા પણ 16 થી 18 જાન્યુઆરીમાં આયોજનપૂર્વક વિવિધ જિલ્લા કલેકટર સમક્ષ લાખ્ખોની સંખ્યામાં ફોર્મ 7 રજૂ કરાયા છે. ચૂંટણી પંચ, ફોર્મ-7 આપનારા અરજદારની વિગતો છુપાવે છે. જેના કારણે શંકા મજબૂત થાય છે. નામ સરનામા વગર ફોર્મ 7 અંગે અરજી કરનારની વિગતો ચૂંટણીપંચ જાહેર કરે. જોકે, આ બાબતે ચૂંટણીપંચે મૌન ધારણ કરી લીધું છે.
ફોર્મ નં. 7ની ચકાસણી ઈઆરઓ લેવલે થવી જોઈએ
કોંગ્રેસે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, આધાર-પુરાવા સાથે ફરિયાદ કરી હોય કે ફોર્મ નં. 7 ભર્યું હોય એમના નામ કમી થાય એની સામે કોંગ્રેસ પક્ષને વાંધો નથી પરંતુ ખોટી રીતે, પૂર્વગ્રહ રાખી મતદારનું નામ કમી કરવું જોઈએ નહીં. અમારી માંગણી છે કે, તમામ ફોર્મ નં. 7ની ચકાસણી ઈઆરઓ લેવલે થવી જોઈએ અને ફોર્મ નં. 7 ભરનારને રૂબરૂ બોલાવી આધાર-પુરાવા સહિત નિષ્પક્ષ રીતે તેની ચકાસણી થવી જોઈએ અને ત્યારબાદ જ નામ કમી કરવા અંગેની આગળની કાર્યવાહી થવી જોઈએ. આ બાબત યોગ્ય પણ છે, આજે જિલ્લાભરની કલેક્ટર કચેરીમાં કોંગ્રેસે આવેદનપત્ર આપ્યા છે.
મતદાર યાદીમાંથી નામો રદ્દ કરવા અને ઉમેરવા અર્થાત વાંધા અરજી માટે ૧૮મી જાન્યુઆરી છેલ્લો દિવસ હતો. આ છેલ્લા દિવસોમાં જ ચાર લાખથી વધારે વાંધા અરજી થઈ છે. ECI ગુજરાતે વિધાનસભા બેઠક મુજબ કેટલી વાંધા અરજીઓ થઈ છે તેની કોઈ વિગત જાહેર કરી શકયુ નથી ! પરંતુ, ૧૯મી જાન્યુઆરીની સ્થિતિએ તૈયાર એક સંયુક્ત બુલેટીનમાં કુલ 2.22 લાખ નામો ઉમેરવાની અરજીઓ થયાનો રિપોર્ટ જાહેર કર્યો હતો. જેમાં મોટાભાગની અરજીઓ ભાજપ દ્વારા કરાઈ હતી.
સરકારે આપ્યો પક્ષ..
કોંગ્રેસના આક્ષેપો પર સરકારી પ્રવક્તા જીતુભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ચૂંટણી પંચ નિષ્પક્ષ કામ કરે છે, તમામ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે.આક્ષેપ કરવાથી જનતાનો પ્રેમ કોંગ્રેસ નહીં જીતી શકે. પાણી વગર તરફડે તેમ કોંગ્રેસ સત્તા વગર તરફડી રહી છે. કોંગ્રેસના કામોને જનતા સ્વીકૃતિ નથી આપી રહી એટલે આક્ષેપો કરી રહી છે.
ફોર્મ નંબર 7 શું છે?
હાલમાં ફોર્મ નંબર 7 એ સૌથી વધારે ચર્ચામાં છે તો તમારે એ જાણવાની જરૂર છે કે આ ફોર્મ નંબર 7થી શું થઈ શકે શું ના થઈ શકે... મતદાર યાદીમાં કોઈ વ્યક્તિના નામ સામે વાંધો ઉઠાવવા અથવા મતદાર યાદીમાં રહેલા નામની બાદબાકી (Deletion) કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ છે. આ ફોર્મ એ સંજોગોમાં ભરવામાં આવે છે કે કોઈ મતદાતાનું અવસાન થયું હોય. જો મતદાતા કાયમી ધોરણે અન્ય વિસ્તારમાં રહેવા ચાલ્યા ગયા હોય. એક જ વ્યક્તિનું નામ બે જગ્યાએ કે બે વાર હોય અથવા જો વ્યક્તિ ભારતીય નાગરિક ન હોય અથવા અન્ય કોઈ કાયદાકીય કારણોસર મતદાન માટે અયોગ્ય હોય. તો આ ફોર્મ ભરાય છે. હાલમાં રાજકીય પાર્ટી આ ફોર્મ માટે બૂમરાણ પાડી રહી છે.
સૈદ્ધાંતિક રીતે જોઈએ તો, જો કોઈ ખોટા ઈરાદાથી (Conspiracy) સામૂહિક રીતે સાચા મતદારોના નામ કમી કરવા માટે ફોર્મ 7 ભરે, તો તે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. જોકે, તમારે એ જાણવું જરૂરી છે કે માત્ર ફોર્મ ભરી દેવાથી નામ કમી થતું નથી. જે-તે વિસ્તારના BLO (બૂથ લેવલ ઓફિસર) એ રૂબરૂ જઈને તપાસ કરવી પડે છે કે જે વ્યક્તિનું નામ કમી કરવાની અરજી આવી છે, તે ખરેખર ત્યાં રહે છે કે નહીં અથવા તેનું મૃત્યુ થયું છે કે નહીં. જે વ્યક્તિનું નામ કમી કરવાનું હોય, તેને ચૂંટણી પંચ દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવે છે. તેને પોતાનો પક્ષ રાખવાની તક મળે છે. જો વ્યક્તિ ત્યાં હાજર હોય અને પુરાવા રજૂ કરે, તો નામ કમી કરી શકાતું નથી. આમ એકાએક નામ કમી થતું નથી.
જો કોઈ ખોટી રીતે આ પ્રક્રિયા કરે તો લોકપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1950 ની કલમ 31 મુજબ, જો કોઈ વ્યક્તિ મતદાર યાદીના સંદર્ભમાં જાણીજોઈને ખોટું નિવેદન કે ખોટી માહિતી આપે (જેમ કે ખોટું ફોર્મ 7 ભરવું), તો તેને એક વર્ષ સુધીની જેલ અથવા દંડ કે બંને થઈ શકે છે. જોકે, ગુજરાતમાં ફોર્મ નંબર 7નો ખોટો ગેરફાયદો ઉઠાવાયો હોવાની બૂમરાણ છે. ગઈકાલે આપના ઈસુદાન ગઢવીએ બળાપો ઠાલવ્યો હતો કે કચ્છમાં દીપાલીબેન નામના મતદાતાનું કોઈએ ફોર્મ નંબર 7 ભરાયું છે. જેઓએ તો ફોર્મ ભર્યું નથી તો કોને ભર્યું એ સૌથી મોટો સવાલ છે.
