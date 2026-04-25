ગુજરાતની ચૂંટણી લોહિયાળ બની : મહેસાણામાં મહાનગરપાલિકામાં ભાજપના ઉમેદવારના ભાણિયાની હત્યા

BJP Candidates Family Member Stabbed To Death : મહેસાણામાં મહાનગરપાલિકાનો ચૂંટણી જંગ હવે લોહિયાળ બની ગયો છે. મનપામાં વોર્ડ નંબર 4માં ભાજપ કોંગ્રેસના સમર્થકો વચ્ચે બબાલ થતા ભાજપ ઉમેદવારના ભાણેજની હત્યા કરવામાં આવી છે. તો સામે કોંગ્રેસ ઉમેદવારના પતિ પણ ઘાયલ થયા છે. આખરે ચૂંટણી પ્રચાર વચ્ચે શું થયું જાણો...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 25, 2026, 09:16 AM IST

Mehsana Mahanagarpalika Election 2026 : ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો જંગ હવે લોહિયાળ બન્યો. મહેસાણા મહાનગરપાલિકાનો ચૂંટણી જંગ વચ્ચે ખૂની ખેલ ખેલાયો છે. મહેસાણા મહાનગરપાલિકામં વોર્ડ નંબર 4 માં ભાજપ અને કોંગ્રેસના સમર્થકો વચ્ચે ખેલાયેલા ખૂની ખેલમાં ભાજપ ઉમેદવારના ભાણાની છરીના ઘા ઝીંકીને હત્યા કરાઈ છે. તો સામે પક્ષે કોંગ્રેસના ઉમેદવારના પતિ પણ ઘાયલ થયા છે. 

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મહેસાણામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી વચચે તાવડિયા રોડ પર ભાજપ અને કોંગ્રેસના સમર્થકો વચ્ચે હિંસક અથડામણ થયું હતુ. મહેસાણામાં તાવડિયા રોડ પર નવ આશ્રમ ચોકડીથી તાવડિયા જતા માર્ગ પર અજાણ્યા શખ્સોએ હુમલો કર્યો હતો. મિતેન ચૌધરી અને ધીમંત ચૌધરીની ગાડી રોકી ૪ થી ૫ શખ્સો ત્રાટક્યા હતા. તીક્ષ્ણ હથિયાર અને લાકડી-પાઇપ વડે જીવલેણ હુમલો કરાયો હતો. 

આ વિશે માહિતી આપતા ડીવાયએસપી મિલાપ પટેલે જણાવ્યું કે, આ હુમલામાં મિતેન ચૌધરી નામના યુવકની હત્યા થઈ છે. તો એક યુવકની હાલત ગંભીર છે. છરી જેવા તીક્ષ્ણ હથિયારથી ઘા ઝીંકી મિતેશ ચૌધરીની હત્યા કરવામાં આવી છે. સામે પક્ષે કોંગ્રેસ ઉમેદવારના પતિ પણ ઘાયલ થયા છે. અન્ય ઇજાગ્રસ્ત ધીમંત ચૌધરી હાલમાં સારવાર હેઠળ છે. એ ડિવિઝન પોલીસ અને LCB દ્વારા CCTV અને CDRના આધારે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

