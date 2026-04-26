Gujarat Elections 2026: જો તમારી પાસે મતદાર કાર્ડ ન હોય તો આ 14 પુરાવા બતાવીને કરી શકશો મતદાન

Prev
Next
Gujarat local body elections 2026: રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકાઓ સહિતની પંચાયતો માટે સવારે 7 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી મતદાન થશે. મતદાન મથક પર વોટ આપવા માટે ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા આપવામાં આવેલું મતદાર ઓળખપત્ર (Voter ID / EPIC) હોવું ખૂબ જરૂરી છે. પરંતુ જો કોઈ કારણસર તમારી પાસે અત્યારે મતદાર કાર્ડ નથી અથવા તો તે ક્યાંક મુકાઈ ગયું છે, તો તમારે મૂંઝાવાની બિલકુલ જરૂર નથી.  આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જેવા વૈકલ્પિક દસ્તાવેજો પણ ચાલશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:09 AM IST
  • ગુજરાતમાં 26 એપ્રિલે ચૂંટણી
  • ચૂંટણી કાર્ડ નથી? તો કેવી રીતે મતદાન કરશો!
  • આ 14 પુરાવા બતાવીને કરી શકશો મતદાન
  • આ 14 વૈકલ્પિક દસ્તાવેજોની યાદી

Trending Photos

Gujarat local body elections 2026:  રાજ્યમાં ચૂંટણીનો માહોલ ચરમસીમાએ છે. રાજ્ય ચૂંટણી આયોગની જાહેરાત અનુસાર આજે એટલે કે 26 એપ્રિલ, 2026ના રોજ રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. લોકશાહીના આ પર્વમાં તમારી ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ચૂંટણી પંચે વિશેષ સુવિધાઓ આપી છે. પરંતુ હવે એક સવાલ તમારા મનમાં મૂંઝવણ ઉભી કરતો હશે કે જો વોટર ID ન હોય તો કેવી રીતે મતદાન કરી શકાય? તો અમે તમને જણાવી દઈએ કે ચૂંટણી પંચે વોટર આઈડી કાર્ડ ના હોય તો 14 એવા ડોક્યુમેન્ટ છે, જે બતાવીને તમે મતદાન કરી શકો છો.

ક્યાં અને ક્યારે થશે મતદાન?
રાજ્યમાં આજે વહેલી સવારથી 15 મહાનગરપાલિકાઓ, 84 નગરપાલિકાઓ, 34 જિલ્લા પંચાયતો અને 260 તાલુકા પંચાયતો માટે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. આ ઉપરાંત, 11 નગરપાલિકાઓની ખાલી પડેલી 13 બેઠકો માટે પેટાચૂંટણી પણ યોજાવાની છે. આજે મતદાન કરવાનો સમય સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધીનો રહેશે.

Add Zee News as a Preferred Source

વોટર ID નથી? ચિંતા કરવાની જરૂર નથી!
સામાન્ય રીતે મતદાન માટે ચૂંટણી પંચ દ્વારા આપવામાં આવેલું 'મતદાર ઓળખપત્ર' (Voter ID/EPIC) જરૂરી હોય છે. પરંતુ જો તમારી પાસે હાલમાં તે ઉપલબ્ધ ન હોય, તો પણ તમે તમારો વોટ આપી શકો છો. ચૂંટણી આયોગના નિયમો મુજબ, તમે નીચેનામાંથી કોઈપણ એક અસલ (Original) દસ્તાવેજ બતાવીને મતદાન કરી શકશો:

આ 14 વૈકલ્પિક દસ્તાવેજોની યાદી

  • 1. આધાર કાર્ડ: UIDAI દ્વારા આપવામાં આવેલું કાર્ડ.
  • 2. પાન (PAN) કાર્ડ: આવકવેરા વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલું.
  • 3. ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ: જે ચૂંટણીની તારીખથી ઓછામાં ઓછા 1 મહિના પહેલા ઇશ્યૂ થયેલું હોય.
  • 4. પાસપોર્ટ: ફોટાવાળો ઓરિજિનલ પાસપોર્ટ.
  • 5. બેંક/પોસ્ટ ઓફિસ પાસબુક: ફોટાવાળી પાસબુક (1 મહિના પહેલા ઇશ્યૂ થયેલી).
  • 6. સરકારી આઈડી કાર્ડ: કેન્દ્ર/રાજ્ય સરકાર કે જાહેર સાહસો દ્વારા કર્મચારીઓને અપાયેલું કાર્ડ.
  • 7. મનરેગા જોબ કાર્ડ: MNREGS યોજના હેઠળ આપવામાં આવેલું ફોટાવાળું કાર્ડ.
  • 8. સ્વતંત્રતા સેનાની કાર્ડ: સરકાર દ્વારા અપાયેલું ફોટાવાળું ઓળખકાર્ડ.
  • 9. પેન્શન સર્ટિફિકેટ: માજી સૈનિક, વિધવા કે વૃદ્ધાવસ્થા પેન્શન બુક (1 મહિના પહેલાની).
  • 10. દિવ્યાંગ પ્રમાણપત્ર: સક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલું ફોટાવાળું સર્ટિફિકેટ.
  • 11. જાતિનું પ્રમાણપત્ર: SC/ST કે OBC વર્ગ માટે ફોટાવાળું પ્રમાણપત્ર.
  • 12. હથિયાર લાયસન્સ: ફોટાવાળું લાયસન્સ (1 મહિના પહેલા ઇશ્યૂ થયેલું).
  • 13. ESI હેલ્થ કાર્ડ: સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના હેઠળ અપાયેલું કાર્ડ.
  • 14. NPR સ્માર્ટ કાર્ડ: નેશનલ પોપ્યુલેશન રજીસ્ટર હેઠળ અપાયેલું કાર્ડ.

ઉલ્લેખનીય છે કે, મતદાન કરવા જતી વખતે ઉપર મુજબના પુરાવાઓમાંથી કોઈપણ એક 'ઓરિજિનલ' નકલ સાથે રાખવી અનિવાર્ય છે. ઝેરોક્ષ નકલ માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news