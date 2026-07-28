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ગુજરાતને ભારે વરસાદથી 100,000,000,000 થી વધુના નુકસાનનો અંદાજ: કેન્દ્ર પાસે વિશેષ રાહત પેકેજની માગ કરાશે!

Gujarat Rains: અતિભારે વરસાદથી ગુજરાતને 10 હજાર કરોડથી વધુના નુકસાનનો અંદાજ છે, આ સંદર્ભે રાજ્ય સરકાર કેન્દ્રને મેમોરેન્ડમ મોકલશે. અતિભારે વરસાદમાં પૂરની સ્થિતિ વચ્ચે અસરગ્રસ્ત લોકોને ચુકવવા પાત્ર રકમનો તાગ મેળવાયો છે, આ સંદર્ભે રાજ્ય રાહત પેકેજની માગ કરશે. ભારે વરસાદના કારણે જાહેર સરકારી મિલકતો, રોડ-પુલ, વીજલાઈનને થયેલા નુકસાનનો અંદાજ વરસાદી રાઉન્ડના અંતે જોવાઈ રહ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 28, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:19 PM IST
ગુજરાતને ભારે વરસાદથી 100,000,000,000 થી વધુના નુકસાનનો અંદાજ: કેન્દ્ર પાસે વિશેષ રાહત પેકેજની માગ કરાશે!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ગુજરાતને ભારે વરસાદથી 100,000,000,000 થી વધુના નુકસાનનો અંદાજ: કેન્દ્ર પાસે વિશેષ...
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