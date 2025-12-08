Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ભાજપના ચાણક્ય ‘અમિત શાહ’ની ચતુરાઈના આનંદીબેને કર્યા વખાણ, કહી દીધી મોટી વાત

Anandiben Patel On Amit Shah : ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને હાલના ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પર લખાયેલ પુસ્તકના વિમોચન પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હાજર રહ્યા 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 08, 2025, 11:42 AM IST

Trending Photos

ભાજપના ચાણક્ય ‘અમિત શાહ’ની ચતુરાઈના આનંદીબેને કર્યા વખાણ, કહી દીધી મોટી વાત

Ahmedabad News: ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ઉત્તરપ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે પોતાના પુસ્તકના વિમોચન પ્રસંગે ગૃહમંત્રી અમિત શાહના વખાણ કર્યા હતા. 

અમદાવાદમાં આનંદીબેનના પુસ્તક 'ચુનોતિયા મુઝે પસંદ હૈ'નો વિર્મોચન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન અમિત સાહે આનંદીબેન સાથે કરેલી કામગીરીના જુના સંસ્મરણો વાગોળ્યા હતા તો આનંદીબેન એ પણ અમિત સાહને રાજનીતિના ચાણક્ય ગણાવ્યા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

આનંદીબેને અમિત શાહને રાજનીતિના ચાણક્ય ગણાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે, અમિત શાહ ચાણક્ય છે. કોને આગળ લઈ જવા અને કોને...? અમે કેબિનેટમાં સાથે બેસતા હતા, એ બધુ એમને ફાવે, મને ન ફાવે. મારો જીવ શિક્ષણનો એટલે મને કોઈ લપસપ ન ગમે. 

કાર્યક્રમમાં અમિત શાહની વિદાય બાદ આનંદીબેને કહ્યું હતું કે, મને હતું કે અમિતભાઈ જશે તો અડધો હોલ ખાલી થશે પણ ન થયું, તે માટે આભાર. 

કાર્યક્રમમાં ઉત્તરપ્રદેશ રાજયપાલ આનંદીબેન પટેલના જીવન પર આધારિત ‘ચુનૌતિયા મુઝે પસંદ હૈ’ પુસ્તકની ગુજરાતી આવૃતિનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું. 252 પાનાની પુસ્તકમાં આનંદીબેન પટેલનું જીવન કવન આવરી લેવાયું છે. આનંદીબેન પટેલના બાળપણથી,  ભણતર અને રાજનૈતિક કારકિર્દી પ્રવેશ સાથે રાજ્યના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને યુપીના રાજ્યપાલ સુધીની સફર કંડારાઈ છે. પુસ્તકમાં આનંદીબેને કરેલા સંઘર્ષને શબ્દોમાં રજૂ કરાયો છે.  
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Amit ShahAnandiben Patelઆનંદીબેન પટેલઅમિત શાહ

Trending news