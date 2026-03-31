કોણ છે વિકાસ સહાય, જેમને ગુજરાત સરકારે નિૃવત્તિ બાદ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે સોંપી મોટી જવાબદારી
Gujarat Ex DGP Vikas Sahay News: ગુજરાતના પૂર્વ DGP વિકાસ સહાયને મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેઓને નિવૃત્તિ બાદ અમદાવાદ પોલીસ,ફાયર ગેમ્સ ઓર્ગેનાઈઝેશનની જવાબદારી સોંપાઈ છે. ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર તરીકે કરાઈ વિકાસ સહાયની નિમણૂંક કરાઈ છે
- ગુજરાત પોલીસમાંથી હજી ડિસેમ્બરમાં જ રિટાયર્ડ થયા હતા IPS વિકાસ સહાય
- પોલીસ અને ફાયર ગેમ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર બનાવાયા
Vikas sahay appointed ceo of police and fire games : હજી થોડા સમય પહેલા જ પૂર્વ DGP વિકાસ સહાયને વય નિવૃત્ત થયા હતા. ત્યારે હવે ગુજરાત સરકારે તેમને નિૃવત્તિ બાદ મોટી જવાબદારી સોંપી છે. તેઓને અમદાવાદ પોલીસ અને ફાયર ગેમ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર તરીકેનો ચાર્જ સોંપાયો છે. ગૃહ વિભાગે આ આદેશ કર્યો છે.
ગુજરાત સરકારમાંથી ત્રણ મહિના પહેલી ડીજીપીના પદથી રિટાયર્ટ થયેલા 1989 ની બેચના આઈપીએસ વિકાસ સહાય પર ગુજરાત સરકારે ભરોરો વ્યક્ત કરતા મોટી જવાબદારી સોંપી છે. સરકારે અમદાવાદમાં 2030 માં યોજાનારા કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે બનનારી સંસ્થામાં સીઈઓ તરીકીને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
પૂર્વ ડીજીપીને મોટી જવાબદારી
ગજુરતા સરકારે 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પહેલા થનારા વર્લ્ડ પોલીસ એન્ડ ફાયર ગેમ્સને લઈને મોટો નિર્ણય કર્યો છે. સરકારે રાજ્યના પૂર્વ ડીજીપી વિકાસ સહાયને આ ગેમ્સ માટે બનનારી આયોજન સમિતિના સીઈઓ નિયુક્ત કર્યા છે. ડીજીપી વિકાસ સહાય ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ રિટાયર્ડ થયા હતા. સરકારે ત્રણ મહિનાની અંદર જ તેમને આ જવાબદારી સોંપી છે. 1989 ની બેચના આઈપીએસ ઓફિસર વિકાસ સહાયે સરકારે વૈશ્વિક લેવલના ગેમ્સની આયોજન સમિતિના સીઈઓ બનાવીને મોટું કામ સોંપ્યું છે.
ગુજરાત સકારે 2029 માં આયોજિત પોલીસ એન્ડ ફાયર ગેમ્સની સાથે સાથે 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની મેજબાની કરવાની તક મેળવી લીધી છે. સરકાર હવે કેન્દ્ર સરકારના માધ્યમથી 2036 ઓલિમ્પિક ગેમ્સની મહેમાનગતિ અમદાવાદના આંગણે થવા માટેની દિશામાં પણ કામ કરી રહી છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પહેલા આયોજિત આ ગેમ્સને લઈને વિકાસ સહાયની પસંદગી કરીને સરકારે સંકેત આપ્યા છે કે, તે કોમનવેલ્થ ગેમ્સને લઈને અત્યારથી જ ઉત્સુક છે. આવામાં સરકાર કોઈ રિસ્ક લેવા માંગતી નથી.
2029 માં ક્યારે યોજાશે કોમનવેલ્થ
ગુજરાતના અમદાવાદ શહેરમાં 2029 વર્લ્ડ પોલીસ એન્ડ ફાયર ગમ્સની મહેમાનગતિ કરાશે. વર્ષ 2025 માં આ રમતનું આયોજન બર્મિંધમમાં થયું હતુ. ત્યારે ભારતમાં આયોજનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
વિકાસ સહાય પર મોટો ભરોસો
વિકાસ સહાય 1989 બેચના રિટાયર્ડ આઈપીએસ અધિકારી છે. તોએ 31 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ગુજરાતના ડીજીપી પદથી રિટાયર્ડ થયા હતા. આ પહેલા તેઓએ ગુજરાત પોલીસમાં લાંબી ઈનિંગ પાર કરી હતી. તેઓ ગુજરાતમાં રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી (હવે રાષ્ટ્રીય રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી) ની સ્થાપના અને તેમાં નેતૃત્વ આપવા માટે વધુ પ્રખ્યાત છે. વિકાસ સહાય પોતાના કાર્યકાળમાં 1998-99 દરમિયાન બોસ્નીયા-હર્જેગોવિનામાં સંયુક્તત શાંતિ મિશન (UN Peacekeeping Mission) માં પણ સામેલ થયા હતા. તેમના મોટા ભાઈ વિવેક સહાય (1988 બેચના આઈપીએસ) છે. તેઓ પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસમાં છે. એક દિવસ માટે તેઓએ ડીજીપીનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. વિકાસ સહાય મૂળ બિહારના રહેવાસી છે.
