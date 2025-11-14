મંત્રી પિતાની મહેરબાની! ખાબડ પુત્રોના ભ્રષ્ટાચાર પર સૌથી મોટો ખુલાસો : 80 ગામોમાં કાંડ કર્યા!
Bachu Khbad Son Corruption : જે કામો કર્યા નથી, તેના કાગળ પર પુરાવા એકઠા કરીને બચુ ખાબડના દીકરાઓએ સરકારી તિજોરીઓને કરોડોનો ચૂનો લગાવ્યો
Trending Photos
Dahod Manrega Scam : બે દીકરાઓને કારણે ગુજરાત સરકારના મંત્રી બચુ ખાબડે મંત્રીપદ ગુમાવ્યું છે. દાહોદના મનરેગાના કામોમાં મોટો ભ્રષ્ટાચાર આચરવાથી બચુ ખાબડની સાથે સરકારની છબી પણ બગડી છે. ત્યારે હવે આ કૌભાંડ અંગે વધુ એક મોટો ખુલાસો થયો છે.
71 કરોડ નહીં, `433 કરોડથી વધુનું કૌભાંડ
મંત્રી બચુભાઈ ખાબડના પુત્રો બળવંત અને કિરણ ખાબડના નામ દાહોદમાં 71 કરોડના મનરેગા કૌભાંડમાં સામેલ હોવાના આક્ષેપે રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો હતો. દાહોદમાં મનરેગા યોજના હેઠળ 2021થી 2025 દરમિયાન ખોટા કામો બતાવવામાં આવ્યા હતા. એટલું જ નહિ, 71 કરોડની ગેરરીતિ આચરાયાના આક્ષેપ ઉઠ્યા હતી. તેમજ આ મામલે 35 એજન્સીઓ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ત્યારે હવે ખાબડ પુત્રોનો 5 નહીં, 80 ગામોમાં ગોટાળો સામે આવ્યો છે. કુલ 71 કરોડ નહીં, `433 કરોડથી વધુનું કૌભાંડ હોવાનું ખૂલ્યુ છે.
જિલ્લાના જુદાં-જુદાં તાલુકામાં પેટા એજન્સીઓ ઉભી કરીને બચુ ખાબડ અને તેના મળતીયાઓએ છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 2000 કરોડ કરતાં વધારેનું કૌભાંડ આચર્યું હોવાનું સામાજિક કાર્યકર્તા કેતન બામણીયાએ દાવો કર્યો હતો. જેની નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી છે.
બચુ ખાબડના દીકરાઓની એજન્સીઓએ 80 જેટલા ગામોમાં કૌભાંડો આચર્યા છે. આ ગામોમાં ચેકડેમ ન બન્યા, રોડ ન બન્યા, કૂવા પણ ન બન્યા. છતાં સરકારી ચોપડે કામ થયાના પુરાવા મૂકાયા છે, અને તેની ચૂકવણી પણ મંત્રી પુત્રોને કરવામાં આવી છે.
આ માટે ગ્રામપંચાયતથી લઇને તાલુકામાં ભાજપના ચૂંટાયેલા સભ્યો લોકો પાસેથી આધારકાર્ડ સહિતના જરૂરી પૂરાવાઓ એકત્ર કરીને કિરણ ખાબડને આપતાં હતાં. દસ્તાવેજોના આધારે કામ મંજૂર કરીને ચૂકવણાં પણ કરી દેવાતાં. જે કામો થયા નથી તેને ચકાસ્ય વગર મંત્રી પુત્રોને તેના પેમેન્ટ મળી જતા હતા. આમ, કાગળ પર ચેકડેમ, રોડ, કુવા બનાવીને કિરણ ખાબડે સરકારી તિજોરીમાંથી કરોડો રૂપિયા ખંખેરી લીધા હતા.
તાજેતરરમાં પૂર્વ મંત્રી બચુ ખાબડનું નામ લીધા વગર પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે એક જાહેર કાર્યક્રમમાં કટાક્ષ કરતા પ્રહાર કરતા કહ્યું કે મંત્રીની આજુબાજુ રહેનારા અને ઘરના સભ્યો ખોટું કરે તો પણ મંત્રીપદ જાય.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે