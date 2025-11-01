Prev
સસ્તા અનાજના દુકાનદારોની હડતાળ ચાલુ રહેશે, એસો.ના પ્રમુખે કહ્યું- 'સરકારે અમુક માંગ સંતોષી પણ લેખિત નથી આપ્યું'

ગુજરાતમાં સસ્તા અનાજની દુકાનદારો દ્વારા 20 માગણીઓને લઈને અચોક્કસ મુદતની હડતાળ શરૂ થઈ છે. સરકાર અને એસોસિએશનની બેઠક બાદ સરકારે 20માંથી 11 માગણીઓ સ્વીકાર્ય હોવાનો દાવો કર્યો, પરંતુ પ્રમુખ પ્રહલાદ મોદીએ જણાવ્યું કે તેમને આ અંગે લેખિત આપવામાં આવ્યું નથી. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 01, 2025, 09:30 PM IST

ગુજરાતની સસ્તા અનાજની દુકાનના સંચાલકોએ વિવિધ 20 માગણીઓને લઈ આજથી અચોક્કસ મુદતની હડતાળ શરૂ કરી છે. હડતાળના પગલે અનાજ વિતરણની કામગીરી ઠપ્પ થઈ છે. ત્યારે આ મામલે સરકાર અને ગુજરાત ફેર પ્રાઈઝ શોપ એસોસિએશન વચ્ચે બેઠક મળી હતી. 

આ બેઠક બાદ સરકારે 20માંથી 11 માગણીઓ સંતોષી હતી. જો કે, એસોસિએશનના પ્રમુખ પ્રહલાદ મોદીએ સરકાર પર આક્ષેપો કરતાં જણાવ્યું છે કે સરકાર મીડિયાને માહિતી આપી રહી છે, પરંતુ જે લોકો લડત આપી રહ્યા છે તેમને કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપવામાં આવી નથી.

પ્રહલાદ મોદીના જણાવ્યા મુજબ એસોસિએશનની બેઠક બાદ સચિવ દ્વારા ફોન પર જાણ કરવામાં આવી કે સરકારએ 11 મુદ્દાઓ સ્વીકાર્યા છે, પરંતુ લેખિત આપવામાં આવ્યું નથી. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે “જો સરકારે ખરેખર માંગો સ્વીકારી હોય, તો મીડિયા મારફતે જાહેર કરવા કરતાં જે લોકો હડતાળ પર છે, તેમને સીધી જાણ કેમ કરવામાં નથી આવતી?”

હાલ અમારી હડતાળ યથાવત : પ્રહલાદ મોદી 

પ્રહલાદ મોદીએ આ મામલે સરકાર પર જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. તેમનું કહેવું છે કે આ રીતે મીડિયા મારફતે માહિતી આપવાનો ઉદ્દેશ માત્ર લોકોમાં ગૂંચવણ ઉભી કરવાનો છે. તેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે જ્યાં સુધી મુખ્ય માંગણીઓ લેખિતમાં સ્વીકારવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી હડતાળ યથાવત રહેશે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે હજી સુધી તેમને ખબર નથી કે આ 11 મુદ્દાઓમાં કયા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થયો છે. ઝગડો અમારો અને સરકારનો છે. જો સચિવ બેઠક ના કરી શકે તો મંત્રી સ્તરે બેઠક બોલાવવી જોઈએ.

પ્રહલાદ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે હાલમાં વરસાદ અને વાવાઝોડાની પરિસ્થિતિ વચ્ચે સરકાર દુકાનદારોને દુકાનો ખુલ્લી રાખવા અનુરોધ કરી રહી છે, પરંતુ જો સરકારને ખરેખર લોકોની ચિંતા છે, તો તેને દુકાનદારોની હાલતની પણ ચિંતા કરવી જોઈએ.  અંતે પ્રહલાદ મોદીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે લેખિત માહિતી મળ્યા વગર હડતાળ પાછી ખેંચવામાં નહીં આવે.

