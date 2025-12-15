કિંજલ દવેનો સમાજ દ્વારા બહિષ્કાર! ગાયિકા એકલી નથી, ગુજરાતની આ હસ્તીઓને પણ સમાજે નાત બહાર કરી હતી
Brahma Samaj Oppose Kinjal Dave : આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન કરવા બદલ ગાયિકા કિંજલ દવેના પરિવારનો પાંચ પરગણા ઔદિચ્ય બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા બહિષ્કાર કરાયો, ત્યારે નાત બહાર કરાયેલા ગુજરાતના કેટલાક દિગ્ગજોના ઈતિહાસમાં ડોકિયું કરીએ
Gujarati Singer Kinjal Dave Engaged : આંતરજ્ઞાતિય સગાઈ કરતા ગુજરાતની ગાયિકા કિંજલ દવેનો સમાજે બહિષ્કાર કર્યો છે. પાંચ પરગણા ઔદિચ્ય બ્રાહ્મ સમાજે કિંજલ દવેના પરિવારનો બહિષ્કાર કર્યો છે. આ બહિષ્કારના એલાન બાદ કિંજલ દવેએ પોતાનું મૌન તોડ્યું અને કહ્યું કે, બહિષ્કાર કરનારા અસામાજિક તત્વો છે. દીકરીની પ્રગતિ નથી જોઈ શક્તા. ત્યારે માત્ર કિંજલ દવે એકમાત્ર એવી ગુજરાતી નથી, જેને નાત બહાર કરાયા છે. પરંતુ સંકુચિત વાડાબંધીને કારણે ગુજરાતના ઈતિહાસમાં અનેક લોકોને નાત બહાર કરાયા છે. જેમાં ગાંધીજી પણ આવી જાય છે.
કિંજલ દવેને કેમ નાત બહાર કરાઈ
તાજેતરમાં લોકપ્રિય સિંગર કિંજલ દવેએ લાંબા સમયના ડેટિંગ પાર્ટનર ધ્રુવિન શાહ જોડે સગાઇ કરી લીધી છે. આ સગાઇના ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા મારફતે સામે આવ્યા, ત્યારે તેની જાણ લોકોને થઇ હતી. જે બાદ આ ઘટના બાદ આંતરજ્ઞાતિય લગ્નના મુદ્દે પાંચ પરગણા ઔદિચ્ય બ્રહ્મ સમાજ લાલઘૂમ થયો અને કિંજલ દવે અને તેના પરિવારની બહિષ્કારની જાહેરાત કરાઈ છે. ત્યારે સમાજના બહિરાષ્કાર મુદ્દે આખરે કિંજલ દવેએ મૌન તોડ્યું.
ગુજરાતમાં આ પહેલા પણ અનેક લોકોને સમાજની વાત અવગણવા પર નાત બહાર કરાયા છે. આવા લોકોની વાત કરીએ તો...
- ગુજરાતી ભાષાના આદ્યકવિ નરસિંહ મહેતાને પણ, નિમ્ન મનાતાં વર્ગના લોકો વચ્ચે જઈને કિર્તન કરવા બદલ નાતબહાર કરાયા હતા
- અમદાવાદના સમાજ સુધારક મહિપતરામ રૂપરામને નાતબહાર કરાયા હતા. તેમનો વાંક એટલો જ હતો કે, એમણે વિદેશ પ્રવાસ કર્યો હતો. એ જમાનામાં દરિયો ઓળંગવાની મનાઈ હતી.
- સુરતના સુધારક કરસનદાસ મૂળજીને પણ નાતબહાર કરાયા હતા. તેઓ પણ સમાજની વાતને અવગણીને ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસે ગયા હતા, તેથી તેઓને પણ નાત બહાર કરવામાં આવ્યા હતા. 1863 માં કપાસના વેપાર સંબંધે ઇંગ્લેન્ડની નિષ્ફળ મુલાકાતથી પાછા ફર્યા બાદ તેમને જ્ઞાતિ બહાર કરવામાં આવ્યા હતા.
- તેમજ ગાંધીજી જ્યારે બેરિસ્ટરનો અભ્યાસ કરવા ઈંગ્લેન્ડ ગયા ત્યારે તેમને પણ નાતબહાર કરવા હિલચાલ થઈ હતી.
- કિંજલ દવેનું નામ પણ આ લિસ્ટમાં સામેલ થયું
જય વસાવડાનું કિંજલ દવેને સમર્થન
જાણીતા લેખક જય વસાવડા પણ આવ્યા કિંજલ દવેના સમર્થનમાં આવ્યા છે અને સમાજને વેધક સવાલો કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, આંતરજ્ઞાતિય પ્રેમલગ્ન કોઈ ગુનો નથી ને પાપ નથી. જોકે,, સંવિધાન મુજબ તો એનો વિરોધ જ ગુનો છે અને સ્વયંવરની સંસ્કૃતિમાં તો એની ટીકા જ પાપ છે. કિંજલ દવેને પોતાની પસંદના જીવનસાથી માટે સમાજ નાત બહાર મૂકે તો એવા રૂઢિચુસ્ત જડસુ જ્ઞાતિવાદી સમાજમાં રહીને પણ શું કામ છે, જે પુખ્ત વયની દીકરીઓને પોતાનો અહમ પોષવાની ખાનગી મિલકત માને !
કેટલાક લોકોના કારણે સમાજ બદનામ થઈ રહ્યો છે - પ્રતિભા દેસાઈ
કિંજલ દવે સમાજમાથી બહાર કરવાનો વિવાદમાં મહિલા આગેવાન પ્રતિભા દેસાઇ કિંજલના સમર્થનમાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, કિંજલનો વિરોધ કરનારાનો આશય સારો હશે, પણ કહેવાની રીત ખોટી છે. કેટલાક લોકોના કારણે સમાજ બદનામ થઈ રહ્યો છે. દીકરીએ ભાગીને કે કોઈના વિરોધમાં લગ્ન નથી કર્યા. સમાજના દરેક લોકોએ કિંજલના સમર્થનમાં આવવું જોઇએ.
કેવી રીતે તૂટી હતી કિંજલની પહેલી સગાઈ
કિંજલ દવેનો જન્મ ઉત્તર ગુજરાતના પાટણના નાનકડા એવા ગામ જેસંગપરાના બ્રાહ્મણ પરિવારમાં થયો હતો. તેના ગરબા, લગ્ન ગીત, લોકડાયરો અને સંતવાણી જેવા કાર્યક્રમોએ તેને ભારે ફેમસ બનાવી દીધી છે. કિંજલની સગાઈ તેના બાળપણના મિત્ર એવા પવન જોશી સાથે થઈ હતી. સાટા પદ્ધતિથી કિંજલ અને તેના ભાઈ આકાશની સગાઈ કરવામાં આવી હતી. કિંજલના ફિયોન્સ પવનની બહેન સાથે આકાશ દવેની પણ સગાઈ કરાઈ હતી. પવન જોશીની બહેને અન્ય જગ્યા એ કોર્ટ મેરેજ કરી લેતા કિંજલ દવેની પણ સગાઈ તૂટી હતી.
