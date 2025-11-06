ગુજરાતના ખેડૂતોની દેવું કરીને ઘી પીવા જેવી હાલત! 1.44 લાખ કરોડના દેવાદાર, માવઠાથી હાલત ખરાબ
Gujarat Farmers Debt : ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોને પાયમાલ કરી દીધા છે ત્યાં બેન્કોનું દેવું કરીને ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે આ વર્ષ દુસ્વપ્ન સમાન પૂરવાર થાય તો નવાઈ નહીં. સરકાર ધરતીપુત્રોની આવક બમણી કરવાના પ્રયાસો કરે છે પણ ખેડૂતો પરના દેવાની હકીકતના આંકડા વિરોધાભાસી છે
Agriculture News ; ખેડૂતો માટે કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકાર નવી નવી યોજનાઓ લોંચ કરી રહી છે અને તેમની આવક બમણી કરવાના પ્રયાસો કરી રહી છે. જોકે પરિસ્થિતિ તદ્દન વિપરીત છે, ખેડૂતોની આવક તો બમણી થવાનું દુર રહ્યું તેમના પરનું જે દેવું છે તેની રકમ હવે બમણી થવા લાગી છે. સરકારના પ્રયાસો છતાં ખેડૂતોની આવક ડબલ થવાને બદલે ગુજરાતમાં ખેડૂતોનું દેવું ડબલ થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં ખેડૂતોની આર્થિક રીતે બેહાલ થયા છે. કેમકે હવે ખેતી કરવી મોંઘી બની છે.
સરકાર પણ ખેડૂતોની સ્થિતિ બદલવામાં ફેલ
ગુજરાતના ખેડૂતો પાક ધિરાણ માફ કરવાની બૂમરાણ પાડી રહ્યાં છે. સરકાર ઐતિહાસિક રાહત પેકેજ જાહેર કરવાના મૂડમાં છે. દેશના સમૃધ્ધ રાજ્યોમાં ગુજરાત મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. ગુજરાતના ખેડૂતો અધધ પ્રગતિ કરી રહ્યાં છે પણ વાસ્તવિકતા એ પણ છે કે ખેડૂતો દેવાદાર છે. ખેડૂતો વ્યાજ ચક્રની જાળમાં ફસાયેલા છે. ગુજરાતના ખેડૂતો પર 1.44 લાખ કરોડનું બેન્કોનું દેવું છે. કમોસમી વરસાદને પગલે ખેડૂતોની મેઈન સિઝન ફેલ જતાં આ દેવામાં વધારો થાય તેવી પૂરી સંભાવના છે. રાજ્યમાં 2 ખેડૂતોએ આપઘાત કરી લીધો છે અને સરકાર ખેડૂતો મામલે સંવેદનશીલ હોવાનું જણાવી રહી છે.
ગુજરાતના ખેડૂતો પર કુલ 1.44 લાખ કરોડ જેટલું દેવું
ભલે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકાર વિકાસની વાતો કરે પણ કેન્દ્રની મોદી સરકાર એમને ઉઘાડા પાડવમાં જરા પણ કચાશ રાખતી નથી. તમને યાદ હોય તો, લોકસભામાં 3 ફેબ્રુઆરીએ નાણા મંત્રાલય દ્વારા એક સવાલના જવાબમાં ગુજરાત સહિત વિવિધ રાજ્યમાં ખેડૂતો પરના દેવાની માહિતી આપવામાં આવી હતી. જેમાં ઉલ્લેખ કરાયેલા આંકડાઓ સાંભળશો તો તમને ચક્કર આવી જશે. ગુજરાતના ખેડૂતો ઉપર સહકારી, ક્ષેત્રીય ગ્રામીણ બેન્ક અને કોમર્શિયલ બેન્ક સહિતનું કુલ 1.44 લાખ કરોડ જેટલું દેવું છે.
ખેડૂતો માટે દેવું કરીને ઘી પીવા જેવી હાલત
ત્રણે પ્રકારની બેન્કમાં કુલ 55.77 લાખ જેટલા ખાતામાં ખેડૂતોને આ ધિરાણ અપાયેલું છે. અનેક રાજ્યના ખેડૂતો ઉપર ગુજરાત કરતા દેવાનું ભારણ ઓછુ હોવાનું આંકડા દર્શાવી રહ્યા છે. રાજ્યમાં ખેડૂતો માટે દેવું કરીને ઘી પીવા જેવી હાલત છે. સરકાર ભલે મસમોટી વાતો કરે પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે રાહત પેકેજ કોઈ રાહત નહીં આપી શકે.
મસમોટી વાર્તા, પણ વાસ્તવિકતા ઝીરો
આંકડા કહે છે કે, 6 વર્ષમાં 7.65 લાખ દેવાદાર ખેડૂતો વધ્યા છે. તેમાં પણ નાના ખેડૂતો પર મોટો બોજો છે. 40% દેવું નાના ખેડૂતો પર છે. વર્ષ 2020માં દેવાની રકમ 90,513 લાખ કરોડ હતી. જે વર્ષ 2022 માં 1,06,435 કરોડ રૂપિયા થઈ. વર્ષ 2023 માં આંકડો 1,20,023 કરોડ રૂપિયા થયો. વર્ષ 2024 માં આંકડો 1,36,237 કરોડ થયો. અને વર્ષ 2025 મા 1,46,463 કરોડ થયો. જે બતાવે છે કે ગુજરાતના લાખો ખેડૂતો દેવા તળે દબાયેલા છે.
ગુજરાતનો ખેડૂત દેવા તળે દબાયેલો
સંસદમાં રજૂ થયેલા આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો ગુજરાતમાં કોમર્શિયલ બેન્કોમાં 38.40 લાખ ખાતાના ખેડૂતો પર 1,11,459 કરોડ, સહકારી બેન્કોમાં 12.09 લાખ ખાતાના ખેડૂતો પર 22,546 કરોડ અને 5.28 લાખ ખાતાના ખેડૂતો પર 10,609 કરોડ રૂપિયાનું દેવુ બાકી છે. કુલ મળીને 55.77 લાખ ખાતાનું 1,44,614 કરોડ રૂપિયા છે. ગુજરાત સરકાર ભલે રાહત પેકેજ અને સંવેદનશીલ સરકાર હોવાની વાતો કરે પણ ગુજરાતના ખેડૂતો દેવાની ગર્તામાં ધકેલાયા છે. જે મામલે સરકાર કોઈ પગલાં ભરી ન રહી હોવાનો બળાપો ખેડૂતો ઠાલવી રહી છે.
ખેતી કરવી મોંઘી બની
ખેડૂતોના લીધે જ દેશમાં ધાન પાકે છે જેનાથી લોકોને પેટ ભરાય છે. પરંતુ આ પાક કે ઉપજના જો પુરતા ભાવ ના મળે તો ખેડૂત કેવી રીતે સમૃદ્ધ બને. ખાતર, જંતુનાશક દવાથી માંડીને ખેતમજુરીના ભાવો વધ્યા છે. સિઝનમાં અથાગ મહેનત કર્યા પછી પણ જે પાક ઉત્પાદન થાય તે બજાર કે એપીએમસીમાં પહોંચે ત્યારે ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ મળતા નથી. ગુજરાતમાં ખેડૂતોની આવક વધારવા માટે સરકારે અનેક કૃષિલક્ષી યોજનાઓ બનાવી છે. છતાંય હજુ ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતીમાં સુધારો થયો નથી. યોજનાઓથી ગુજરાતના ખેડૂતોની આવક વધી હોવાનો સરકાર દાવો કરે છે. પરંતુ હકીકત એ છે કે ગુજરાતના ખેડૂતો દેવાદાર બની રહ્યા છે. ખેડૂતોની આવક બમણી થશે તેવી વાતો વચ્ચે બેંકોમાં ખેડૂતો લોન લેવા મજબૂર બન્યા છે. હવે ખેડૂતો માટે ખેતી કરવી મોંઘી પડી રહી છે.
