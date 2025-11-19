Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

કૃષિ સહાય પેકેજના ફોર્મ ભરનાર ગુજરાતના ખેડૂતો સતર્ક રહેજો! રાજ્ય સરકારે કરી મોટી સ્પષ્ટતા

Rajkot News: રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ બાદ ખેડૂતોના પાકને નુકસાન જતા સરકાર દ્વારા સહાય જાહેર કરવામાં આવતા ખેડૂતો ગ્રામ પંચાયતમાં વીસી દ્વારા ખેડૂતોના ફોર્મના 100 રૂપિયા લેવાતા હોય ખેડૂતો પરેશાન. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:33 AM IST

Trending Photos

કૃષિ સહાય પેકેજના ફોર્મ ભરનાર ગુજરાતના ખેડૂતો સતર્ક રહેજો! રાજ્ય સરકારે કરી મોટી સ્પષ્ટતા

Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લામાં ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદ બાદ સરકાર દ્વારા સહાય જાહેર કરવામાં આવતા ખેડૂતોને હવે સહાય ફોર્મ ભરવામાં મુશ્કેલી પડી રહી હોય ખેડૂતો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. અમુક ગામમાં ગ્રામ પંચાયતમાં વીસી દ્વારા સહાય ફોર્મ ભરવાના 100 રૂપિયા લેવાતા હોવાથી Z 24 કલાક ન્યુઝ ગુજરાતી દ્વારા ઉપલેટાના મજેઠી ગામ પહોંચતા ખેડૂતો પાસેથી સહાય ફોર્મના 100 રૂપિયા લેતા હોવાનું સામે આવતા વીસીને 100 રૂપિયા કેમ લેવાય છે તેવું પૂછતાં વીસી દ્વારા જણાવેલ કે સરકાર દ્વારા અમને કોઈ પણ પ્રકારના રૂપિયા દેવામાં આવતા નથી. જોકે, આ ફોર્મ ભરવા બદલ અરજદાર ખેડૂતો પાસેથી રૂપિયા લેવાતા હોવાની ફરિયાદો રાજ્ય સરકારને મળી હતી. આ ફરિયાદોને પગલે રાજ્ય સરકારે તાત્કાલિક સ્પષ્ટતા કરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

રાજ્ય સરકારની સ્પષ્ટતા અને સૂચનાઓ
ફોર્મ ભરવા માટે કોઈ રૂપિયા નથી આપવાના: રાજ્ય સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે કૃષિ સહાય પેકેજના ફોર્મ ભરવા માટે અરજદારે કોઈપણ રૂપિયા આપવાના હોતા નથી. વિકાસ કમિશનરની કચેરીએ જાહેર કર્યો પત્ર: આ મામલે વિકાસ કમિશનરની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા એક સત્તાવાર પત્ર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં સ્પષ્ટ જણાવાયું છે કે અરજી માટે કોઈ ચાર્જ લેવાનો નથી. ખેડૂતોને વિનંતી: રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોને વિનંતી કરી છે કે ફોર્મ ભરવા માટે જો કોઈ વ્યક્તિ કે એજન્સી પૈસાની માંગણી કરે, તો તાત્કાલિક તેની જાણ સંબંધિત અધિકારીઓને કરવી.

મહત્વનું છે કે, રાજકોટના મજેઠી ગામમાં 350થી વધારે ફોર્મ ભરવાના છે અને સર્વર સતત હાલતુ ન હોવાથી અમો આખો દિવસ ફોર્મ ભરી આખી રાત કામ કરીને ખેડૂતોના ફોર્મ ભરીએ છીએ અને પંદર દિવસમાં ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પુરી કરવાની હોય પરંતુ આ શક્ય નથી. અરજી ફોર્મના 100 રૂપિયા લઈએ છીએ. અમને સરકાર દ્વારા 12 રૂપિયાની વાત કરી છે પરંતુ હજુ આગળના ચાર વર્ષના રૂપિયા વિજબીલના બાકી છે, કમિશનના એ પણ હજુ સુધી આવ્યા નથી અને અમારે અહીં બીજા ઓપરેટરને બેસાડવા પડે છે તેથી એમને પણ રૂપિયા આપવા પડે છે તેમ વીસીએ જણાવ્યું હતું. 

ઉપલેટાના મજેઠી ગામના ખેડૂત ગુસ્સા સાથે જણાવતા જણાવ્યું હતું કે વીસી 100 રૂપિયા લે છે એનો અમને વાંધો નથી, જો ખરેખર સરકારને આપવુંજ હોય તો ખેડૂતોનું ધિરાણ માફ કરવું જોઈએ. ઉદ્યોગપતિઓના લેણાં સરકાર માફ કરી શકતી હોય તો અમારા લેણાં કેમ માફ નથી કરતી. ખેડૂતોને ફક્ત હેરાન કરવાની વાત છે. સહાય ફક્ત 3500 રૂપિયા આપેછે અને અમારે લાખો રૂપિયાનું નુકસાન ગયું છે. 

કડકડતી ઠંડી, અડધી રાત:આ છે 'લાલો' ફિલ્મ પ્રત્યેનો ગાંડપણભર્યો ક્રેઝ! બનાવ્યો રેકોર્ડ
 
મજેઠી ગામના તલાટી વિપુલ જલુના જણાવ્યા મુજબ વીસી દ્વારા ખેડૂતો પાસેથી જે 100 રૂપિયા લેવાની વાત છે તે બાબતે મને કશી ખબર નથી અને જો ખરેખર લેવાતા હશે તો તપાસ કરી કાર્યવાહી કરીશુ.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratGujarati NewsRajkotGujarat farmersagricultural assistance packageassistance package formsFarmers carefulState government clarifies

Trending news