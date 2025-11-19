કૃષિ સહાય પેકેજના ફોર્મ ભરનાર ગુજરાતના ખેડૂતો સતર્ક રહેજો! રાજ્ય સરકારે કરી મોટી સ્પષ્ટતા
Rajkot News: રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ બાદ ખેડૂતોના પાકને નુકસાન જતા સરકાર દ્વારા સહાય જાહેર કરવામાં આવતા ખેડૂતો ગ્રામ પંચાયતમાં વીસી દ્વારા ખેડૂતોના ફોર્મના 100 રૂપિયા લેવાતા હોય ખેડૂતો પરેશાન.
Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લામાં ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદ બાદ સરકાર દ્વારા સહાય જાહેર કરવામાં આવતા ખેડૂતોને હવે સહાય ફોર્મ ભરવામાં મુશ્કેલી પડી રહી હોય ખેડૂતો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. અમુક ગામમાં ગ્રામ પંચાયતમાં વીસી દ્વારા સહાય ફોર્મ ભરવાના 100 રૂપિયા લેવાતા હોવાથી Z 24 કલાક ન્યુઝ ગુજરાતી દ્વારા ઉપલેટાના મજેઠી ગામ પહોંચતા ખેડૂતો પાસેથી સહાય ફોર્મના 100 રૂપિયા લેતા હોવાનું સામે આવતા વીસીને 100 રૂપિયા કેમ લેવાય છે તેવું પૂછતાં વીસી દ્વારા જણાવેલ કે સરકાર દ્વારા અમને કોઈ પણ પ્રકારના રૂપિયા દેવામાં આવતા નથી. જોકે, આ ફોર્મ ભરવા બદલ અરજદાર ખેડૂતો પાસેથી રૂપિયા લેવાતા હોવાની ફરિયાદો રાજ્ય સરકારને મળી હતી. આ ફરિયાદોને પગલે રાજ્ય સરકારે તાત્કાલિક સ્પષ્ટતા કરી છે.
રાજ્ય સરકારની સ્પષ્ટતા અને સૂચનાઓ
ફોર્મ ભરવા માટે કોઈ રૂપિયા નથી આપવાના: રાજ્ય સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે કૃષિ સહાય પેકેજના ફોર્મ ભરવા માટે અરજદારે કોઈપણ રૂપિયા આપવાના હોતા નથી. વિકાસ કમિશનરની કચેરીએ જાહેર કર્યો પત્ર: આ મામલે વિકાસ કમિશનરની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા એક સત્તાવાર પત્ર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં સ્પષ્ટ જણાવાયું છે કે અરજી માટે કોઈ ચાર્જ લેવાનો નથી. ખેડૂતોને વિનંતી: રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોને વિનંતી કરી છે કે ફોર્મ ભરવા માટે જો કોઈ વ્યક્તિ કે એજન્સી પૈસાની માંગણી કરે, તો તાત્કાલિક તેની જાણ સંબંધિત અધિકારીઓને કરવી.
મહત્વનું છે કે, રાજકોટના મજેઠી ગામમાં 350થી વધારે ફોર્મ ભરવાના છે અને સર્વર સતત હાલતુ ન હોવાથી અમો આખો દિવસ ફોર્મ ભરી આખી રાત કામ કરીને ખેડૂતોના ફોર્મ ભરીએ છીએ અને પંદર દિવસમાં ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પુરી કરવાની હોય પરંતુ આ શક્ય નથી. અરજી ફોર્મના 100 રૂપિયા લઈએ છીએ. અમને સરકાર દ્વારા 12 રૂપિયાની વાત કરી છે પરંતુ હજુ આગળના ચાર વર્ષના રૂપિયા વિજબીલના બાકી છે, કમિશનના એ પણ હજુ સુધી આવ્યા નથી અને અમારે અહીં બીજા ઓપરેટરને બેસાડવા પડે છે તેથી એમને પણ રૂપિયા આપવા પડે છે તેમ વીસીએ જણાવ્યું હતું.
ઉપલેટાના મજેઠી ગામના ખેડૂત ગુસ્સા સાથે જણાવતા જણાવ્યું હતું કે વીસી 100 રૂપિયા લે છે એનો અમને વાંધો નથી, જો ખરેખર સરકારને આપવુંજ હોય તો ખેડૂતોનું ધિરાણ માફ કરવું જોઈએ. ઉદ્યોગપતિઓના લેણાં સરકાર માફ કરી શકતી હોય તો અમારા લેણાં કેમ માફ નથી કરતી. ખેડૂતોને ફક્ત હેરાન કરવાની વાત છે. સહાય ફક્ત 3500 રૂપિયા આપેછે અને અમારે લાખો રૂપિયાનું નુકસાન ગયું છે.
મજેઠી ગામના તલાટી વિપુલ જલુના જણાવ્યા મુજબ વીસી દ્વારા ખેડૂતો પાસેથી જે 100 રૂપિયા લેવાની વાત છે તે બાબતે મને કશી ખબર નથી અને જો ખરેખર લેવાતા હશે તો તપાસ કરી કાર્યવાહી કરીશુ.
