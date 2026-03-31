Prev
Next
ગુજરાત નાણાં વિભાગમાં મોટો ફેરફાર, તિજોરી શાખાના વર્ગ-2 અને 3ના 300થી વધુ કર્મચારીઓની બદલી; 199ને મળી બઢતી

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વહીવટી તંત્રમાં ફેરફારો કરવામાં આવી રહ્યા છે. મહેસૂલ વિભાગ બાદ હવે નાણાં વિભાગ હસ્તકની હિસાબ અને તિજોરી નિયામક કચેરી દ્વારા મોટાપાયે બદલી અને બઢતીના આદેશો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 31, 2026, 10:29 PM IST
  • રાજ્ય સરકારના તિજોરી શાખાના વર્ગ ત્રણના કર્મચારીઓની મોટાપાયે બદલી
  • સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓને લઈ બદલીઓનો દોર યથાવત
  • નાયબ હિસાબનીશ કક્ષાના 199 અધિકારીઓને બઢતી આપવામાં આવી

Trending Photos

વર્ગ-2 અને વર્ગ-3ના કર્મચારીઓની બદલી
રાજ્ય સરકારના નાણાં વિભાગમાં લાંબા સમયથી ફરજ બજાવતા અને એક જ જિલ્લામાં સ્થાયી થયેલા કર્મચારીઓને ચૂંટણી પંચની માર્ગદર્શિકા મુજબ બદલવામાં આવ્યા છે. જેમાં વર્ગ-2ના 37 અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે. વર્ગ-3ના કુલ 269 કર્મચારીઓની આંતરિક બદલીઓના આદેશ અપાયા છે. ખાસ કરીને તિજોરી શાખાના 76 જેટલા કર્મચારીઓની બદલીના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

199 નાયબ હિસાબનીશોને બઢતી
બદલીઓની સાથે સાથે સરકારે કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર પણ આપ્યા છે. હિસાબ અને તિજોરી નિયામક કચેરી દ્વારા લાંબા સમયથી પ્રતીક્ષામાં રહેલા 199 નાયબ હિસાબનીશ (Deputy Accountant) કક્ષાના અધિકારીઓને બઢતી (Promotion) આપવામાં આવી છે. 

ચૂંટણીલક્ષી તૈયારીઓનો ભાગ
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ પૂર્વે વહીવટી પારદર્શિતા જળવાઈ રહે અને કોઈ પણ અધિકારી કે કર્મચારી લાંબા સમય સુધી એક જ બેઠક પર ન રહે તે હેતુથી આ નિર્ણય લેવાયો છે. આ ફેરફારોને કારણે રાજ્યની વિવિધ જિલ્લા તિજોરી કચેરીઓ અને હિસાબી શાખાઓમાં નવા અધિકારીઓનો કાર્યભાર જોવા મળશે. સરકારના આ કડક વલણને કારણે વહીવટી તંત્રમાં કાર્યક્ષમતા વધવાની આશા રાખવામાં આવી રહી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gujarat Government TransfersFinance Department Gujaratlocal body electionsગુજરાત સમાચારસ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી

Trending news