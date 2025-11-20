ગુજરાતના ઈતિહાસમાં મહિલા ડ્રાઇવરે સંભાળ્યું બસનું સ્ટીયરિંગ! જાણો કોણ છે બે સંતાનોની માતા નિશા શર્મા?
Gujarat First Pink Bus Launch Surat: સુરત મહાનગરપાલિકાને બે વર્ષ પછી બીઆરટીએસની પિંક બસમાં મહિલા પાઇલટ મળી છે. આ બસમાં મહિલાઓ જ મુસાફરી કરે છે, પરંતુ એ માટે મહિલા પાઇલટ મળતી ન હતી. આખરે બસનું સંચાલન કરતી કંપનીને મહિલા બસ પાઇલટ મળી ગઇ છે. આ મહિલા બસ પાઇલટનું નામ નિશા શર્મા છે અને તે ઈન્દોરની રહેવાસી છે.
Gujarat First Pink Bus Launch Surat: ગુજરાતના સાર્વજનિક પરિવહન ક્ષેત્રમાં નવી ઇતિહાસ રચાયો છે. સુરતના BRTS માર્ગ પર હવે એક એવી મહિલાનું સ્ટીયરિંગ છે. જેણે પોતાના સપનાઓને સાચા કરવા સાથે બે સંતાનોના ભવિષ્યને ઉજળું બનાવવાની જવાબદારી પણ એકલી સંભાળી છે. મૂળ ઇન્દોરની રહેવાસી અને સિંગલ મધર નિશા શર્મા ગુજરાતની પ્રથમ મહિલા BRTS ડ્રાઇવર બની છે—જે એક મહત્ત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ સાથે મહિલા સશક્તિકરણની અનોખી ગાથા લખે છે.
નિશા શર્માની જીવનયાત્રા પ્રેરણાથી પૂરપૂરી છે. બે નાના બાળકોની માતા તરીકે તેઓ આખા પરિવારની જવાબદારી એકલી વહન કરે છે. 2021માં હેવી વ્હીકલનો લાઇસન્સ મેળવી તેમણે લગભગ સાડા ચાર વર્ષનો અનુભવ પ્રાપ્ત કર્યો છે. તેમણે ઇન્દોર BRTS પર લગભગ 13.5 મીટરની લંબાઈ ધરાવતી હેવી BRT બસ પણ સફળતા પૂર્વક ચલાવી છે.
ગયા વર્ષે સુરતમાં મહિલા BRTS ડ્રાઇવરની ભરતી અંગેની જાહેરાત તેમણે અખબારમાં જોયી. સિંગલ મધર હોવાને કારણે નવા શહેરમાં સ્થાયી થવાનો નિર્ણય સહેલો નહોતો, છતાં દીવાળી પહેલાં જ તેમણે હિંમતભર્યો પગલું ભરી સુરતમાં ડ્યૂટી માટે આવી પહોંચ્યા. તેમનો અનુભવ અને કુશળતા તેમને BRTSના તમામ માપદંડો પર યોગ્ય ઠરાવતા હતા.સુરત મહાનગર પાલિકા છેલ્લા એક વર્ષથી fiecare છ મહિને મહિલા ડ્રાઇવરો માટે જાહેરાતો આપતું હતું, છતાં ગુજરાતમાંથી એકપણ મહિલા ડ્રાઇવિંગ માટે આગળ આવી નહોતી.
અંતે તંત્રએ અન્ય રાજ્યોમાં શોધ શરૂ કરી અને તેમને ઇન્દોરથી પ્રથમ યોગ્ય મહિલા ડ્રાઇવર મળી—નિશા શર્મા.તેમની સાથે હાલ માત્ર બે સંતાનો અને માતાનું જ ઘર છે. જેઓ ઇન્દોરમાં જ રહે છે. 22,000 રૂપિયાની પ્રારંભિક સેલેરી પર તેમણે નોકરી સ્વીકારી છે. જોકે આવનારા સમયમાં સેલેરી વધારવાની સંભાવના તંત્ર દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તંત્રનું માનવું છે કે માત્ર ‘પિંક બસ’ જ નહીં, સામાન્ય BRTS બસ પણ હવે મહિલા ડ્રાઇવરો સફળતાપૂર્વક ચલાવી શકે છે.
સુરતમાં જોડાયા બાદ નિશા શર્માને એક મહિનાની વિશેષ તાલીમ આપવામાં આવી હતી, જેમાં માર્ગચિહ્નો, સુરક્ષા નિયમો, મુસાફરોની વ્યવસ્થા અને શહેરી ટ્રાફિકના વલણ અંગે વિગતવાર માર્ગદર્શન મળ્યું. તાલીમ પૂર્ણ થતાં જ તેમને સત્તાવાર રીતે ઓનબોર્ડ કરવામાં આવ્યા.નિશા શર્માનું સફળતાભર્યું પગલું સાબિત કરે છે કે સિંગલ મધર હોવું કે નવા રાજ્યમાં હોવું—દૃઢ ઈચ્છાશક્તિની સામે કોઈ અવરોધ ટકી શકતો નથી. તેમની આ સિદ્ધિ માત્ર વ્યક્તિગત સફળતા નથી. પરંતુ જાહેર પરિવહન ક્ષેત્રમાં મહિલાઓ માટે નવા દ્વારો ખોલે છે
