/અમરેલીમાં આભ ફાટ્યું, દક્ષિણ ગુજરાત ડૂબ્યું: રાજુલામાં ૧૦ ઇંચ સાથે મેઘરાજાનો રૌદ્ર અવતાર!

Gujarat Rain : રાજ્યભરના વિવિધ વિસ્તારોમાં અત્યારે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે, જેના પગલે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા છે. સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (SEOC), ગાંધીનગરના સત્તાવાર અહેવાલ મુજબ, છેલ્લા ૨૪ કલાક દરમિયાન અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકામાં સૌથી વધુ ૧૦ ઇંચ જેટલો મુશળધાર વરસાદ વરસ્યો છે.
મોસમનો કુલ સરેરાશ વરસાદ (ઝોન વાઈઝ)
આજે તારીખ ૦૬ જુલાઈ, ૨૦૨૬ના રોજ સવારે ૬.૦૦ કલાક સુધીની સ્થિતિએ રાજ્યમાં મોસમનો એકંદરે ૬ ઇંચથી વધુ એટલે કે સરેરાશ ૧૭ ટકા જેટલો વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. જેમાં,
રાજ્યના જળાશયોની સ્થિતિ
ઉપરવાસમાંથી થઈ રહેલી પાણીની વિપુલ આવકના પગલે ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર ડેમમાં હાલમાં ૨.૧૫ લાખ MCFT એટલે કે આશરે ૬૫ ટકા જેટલો જળસંગ્રહ થયો છે. આ સિવાય રાજ્યના અન્ય ૨૦૬ જળાશયોમાં પણ ૨.૦૯ લાખ MCFT પાણીનો સંગ્રહ થયો છે.
સ્થળાંતર અને રેસ્ક્યુ કામગીરી
વરસાદની સંભવિત કટોકટીને પહોંચી વળવા માટે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર સજ્જ બન્યું છે. નવસારી, જૂનાગઢ, તાપી, ડાંગ, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર અને અમરેલી જિલ્લાઓમાંથી અત્યાર સુધીમાં કુલ ૭૭૭ નાગરિકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યારે પૂરના પાણીમાં ફસાયેલા ૬૦ નાગરિકોનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે.
NDRF અને SDRFની ટીમો તૈનાત
રાજ્યમાં કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે રાહત અને બચાવ કામગીરી હેઠળ NDRFની ૧૦ અને SDRFની ૨૫ ટીમો મળીને કુલ ૩૫ ટીમોને સંવેદનશીલ જિલ્લાઓમાં તૈનાત કરી દેવાઈ છે. આ ઉપરાંત, તાકીદની જરૂરિયાત માટે NDRFની ૪ અને SDRFની ૮ ટીમોને હેડક્વાર્ટર ખાતે રિઝર્વ રાખવામાં આવી છે.
માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા કડક સૂચના
ભારતીય હવામાન વિભાગની આગાહી અને દરિયામાં સર્જાયેલા કરંટને ધ્યાને રાખીને, રાજ્યના તમામ માછીમારોને આગામી તા. ૦૯ જુલાઈ સુધી દરિયો ન ખેડવા માટે તંત્ર દ્વારા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.
ખોરવાયેલો વીજ પુરવઠો પૂર્વવત કરવા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી
ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાના કારણે રાજ્યના કુલ ૨,૮૦૪ ગામોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો. ઊર્જા વિભાગની ટીમ દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરીને ૨,૭૩૮ ગામોમાં વીજ પુરવઠો પુનઃ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જ્યારે બાકી રહેલા ૬૬ ગામોમાં વીજ પુરવઠો પૂર્વવત કરવાની કામગીરી હાલ ચાલી રહી છે.