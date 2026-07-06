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અમરેલીમાં આભ ફાટ્યું, દક્ષિણ ગુજરાત ડૂબ્યું: રાજુલામાં ૧૦ ઇંચ સાથે મેઘરાજાનો રૌદ્ર અવતાર!

ગુજરાતમાં કુદરતનો કરંટ અને તંત્રનું યુદ્ધ જામ્યું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં અમરેલીમાં આભ ફાટ્યું છે અને દક્ષિણ ગુજરાત ડૂબ્યું છે. રાજુલામાં ૧૦ ઇંચ સાથે મેઘરાજાનો રૌદ્ર અવતાર જોવા મળ્યો છે. રાજ્યના ૨૮૦૦ ગામો અંધારપટમાં ધકેલાયા બાદ ૨૭૩૮માં વીજળી શરૂ થઈ છે પણ ૬૬માં હજુ જંગ જારી છે. જળ તાંડવ વચ્ચે પૂરના પાણીમાંથી ૬૦ નાગરિકોનું જાંબાઝ રેસ્ક્યુ કરવાની સાથે ૭૭૭ લોકો સુરક્ષિત સ્થળે શિફ્ટ કરાયા છે. વરસાદની સ્થિતિ જોઈએ તો ૨૪ કલાકમાં ૧૬૪ તાલુકા ધમરોળાયા છે તો સૌરાષ્ટ્રમાં મોસમનો સૌથી વધુ ૨૩% વરસાદ ખાબક્યો છે. ગુજરાતની જીવાદોરી ૬૫% છલકાઈ છે જ્યારે રાજ્યના ૬ ડેમ ‘હાઈ એલર્ટ’ પર મૂકાયા છે. તંત્રએ ૯ જુલાઈ સુધી દરિયામાં નો-એન્ટ્રીની જાહેરાત કરી માછીમારોને કડક ચેતવણી આપી છે. 
 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 06, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:41 PM IST
અમરેલીમાં આભ ફાટ્યું, દક્ષિણ ગુજરાત ડૂબ્યું: રાજુલામાં ૧૦ ઇંચ સાથે મેઘરાજાનો રૌદ્ર અવતાર!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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