ગુજરાતમાં ગેસ સંકટ! ક્યાંક ચૂલા સળગ્યા તો ક્યાંક ભોજનાલયોને તાળા, ઉદ્યોગો પર પણ તાળાબંધીનું જોખમ

Gujarat Gas Crisis: મિડલ ઈસ્ટમાં ભભૂકેલી યુદ્ધની જ્વાળાઓએ ગુજરાતના રસોડા અને ઉદ્યોગોને બાનમાં લીધા છે. એક તરફ જનતા ગેસ માટે લાઈનોમાં ઊભી છે, તો બીજી તરફ ગાંધીનગરમાં ગેસના ખાલી બાટલા સાથે વિપક્ષે સરકારને ઘેરી છે. કેવું છે ગુજરાતમાં ગેસ સંકટ?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:52 PM IST
  • મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધના કારણે ગુજરાતમાં ગેસ સંકટ
  • મંત્રીના દાવા છતાં રસ્તાઓ પર કિલોમીટર લાંબી કતારો
  • ગેસ સંકટને લઈ ગાંધીનગરમાં બજેટ સત્ર પહેલા જ વિપક્ષનો હલ્લો
     

Gujarat Gas Crisis: મિડલ ઈસ્ટમાં ભભૂકેલી યુદ્ધની જ્વાળાઓ હવે ગુજરાતના રસોડા સુધી પહોંચી છે. વડોદરા, પાટણ કે કચ્છ ગેસ સિલિન્ડર માટે ચારેકોર હાહાકાર મચ્યો છે. ગેસ એજન્સીઓ પર લાંબી લાઈનો લાગી છે, તો બીજી તરફ ગેસના અભાવે ગૃહિણીઓ ફરી ચૂલા પર રસોઈ બનાવવા મજબૂર બની છે. 

ગેસ માટે ઠેર-ઠેર લાંબી કતારો
વડોદરા હોય કે રાજકોટ સ્થિતિ સ્ફોટક છે. વડોદરામાં સ્ટોક હોવાના દાવા વચ્ચે ગૃહિણીઓ ફરી ચૂલા પર રસોઈ બનાવવા મજબૂર બની છે. તો સૌરાષ્ટ્રનો ઓટો પાર્ટ્સ ઉદ્યોગ હોય કે અમદાવાદની વટવા GIDC કોમર્શિયલ ગેસના ભાવ વધારા અને અછતે વેપારીઓના બજેટ વેરવિખેર કરી નાખ્યા છે. જે બિલ પહેલા 1 લાખ આવતું હતું તે હવે 7 લાખે પહોંચતા ઉદ્યોગો પર તાળાબંધીનું જોખમ મંડરાઈ રહ્યું છે. એક ગેસ સિલિન્ડર મેળવવા માટેની મથામણના છે. વડોદરામાં પારાવાર મુશ્કેલી છે, તો પાટણમાં પણ લોકો દોડધામ કરી રહ્યા છે. જ્યારે કચ્છમાં પણ લાંબી લાઈનો છે.

વડોદરાથી પાટણ સુધી સિલિન્ડર માટે રઝળપાટ
વડોદરાના અકોટા અને વાસણા રોડ પર ઈન્ડેન ગેસ એજન્સીઓ પર વહેલી સવારથી લોકોની કતારો જોવા મળી રહી છે. લોકોનો આક્ષેપ છે કે ઓનલાઈન બુકિંગ થતું નથી અને ઓફિસ પર કોઈ જવાબ આપતું નથી. વાસણા રોડ પર તો એજન્સીના સંચાલકો ઓફિસ બંધ કરી ભાગી છૂટતા લોકો રઝળી પડ્યા હતા. માત્ર વડોદરા જ નહીં, પાટણની યોગીરાજ ગેસ એજન્સી પર પણ સ્થિતિ વણસી છે. મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધના નામે સર્વર ડાઉન હોવાનું બહાનું ધરી ગ્રાહકોને ધક્કે ચડાવવામાં આવી રહ્યા છે.

એવું નથી કે મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધના કારણે માત્ર લોકોના રસોડાને છે અસર પહોંચી છે. યુદ્ધની આગ હવે ભોજનાલય સુધી પહોંચી છે. અમદાવાદના મણિનગરમાં સ્વામિનારાયણ મંદિર સંચાલિત ભોજનાલયને ગેસની અછતના કારણે તાળા મારવા પડ્યા છે. જે ભોજનાલયમાં હજારો જરૂરિયાતમંદો અને સિનિયર સિટીઝન્સ જમતા હતા, ત્યાં આજે સન્નાટો છે.

કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો ખભે બાટલા લઈ મેદાનમાં
ગુજરાત સહિત દેશભરમાં LPG ગેસની બુમરાણ છે ત્યારે હવે કોંગ્રેસ પણ સરકારને ઘેરી રહી છે. ગાંધીનગરમાં બજેટ સત્ર પહેલા જ કોંગ્રેસ નેતા અમિત ચાવડા સહિતના ધારાસભ્યોએ ખભે ગેસના બાટલા ઊંચકી સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા અને ગેસ સંકટ માટે વૈશ્વિક નીતિઓને જવાબદાર ઠેરવી. લોકોના વધતા આક્રોશ વચ્ચે રાજ્ય સરકાર હરકતમાં આવી ગઈ છે. પુરવઠા મંત્રી રમણ સોલંકીએ વિધાનસભામાં દાવો કર્યો છે કે, રાજ્યમાં 4.16 લાખ સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ છે. તો બીજી તરફ, સંગ્રહખોરી રોકવા અગ્ર સચિવ મોના ખંધારના નેતૃત્વમાં રાજ્યસ્તરીય મોનિટરિંગ કમિટીની રચના કરી કલેક્ટરોને કડક આદેશ અપાયા છે.

સરકારનો પૂરતા સ્ટોકનો દાવો
તંત્રના દાવા અને જનતાની લાચારી વચ્ચે આજે મોટો સવાલ એ ઉભો થયો છે કે જો સ્ટોક પૂરતો છે તો આ કિલોમીટર લાંબી લાઈનો કેમ? અને જો અછત છે તો સરકાર કોઈ ઠોસ પગલાં કેમ નથી લેતી? મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધનો અંત ક્યારે આવશે એ તો રામ જાણે, પણ જો ગુજરાતમાં ગેસનું વિતરણ વહેલી તકે રાબેતા મુજબ નહીં થાય, તો જનતાનો આ આક્રોશ કોઈપણ સમયે વિસ્ફોટક બની શકે છે. 

સરકાર કમિટીઓ બનાવી રહી છે અને વિપક્ષ દેખાવો કરી રહ્યો છે, પણ સવાલ એ છે કે લાઈનોમાં ઉભેલા સામાન્ય માણસના રસોડામાં ગેસ ક્યારે પહોંચશે? જો વિતરણ વ્યવસ્થા વહેલી તકે નહીં સુધરે, તો આ સંકટ વધુ ઘેરું બનશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

