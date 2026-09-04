/મોંઘવારીનો નવો ફટકો! ફરી એકવાર ગુજરાત ગેસના ભાવમાં તોતિંગ વધારો: સામાન્ય જનતા પર આર્થિક બોજ

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં મોંઘવારીના માહોલ વચ્ચે નાગરિકો માટે વધુ એક ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત ગેસ લિમિટેડે ઘરગથ્થુ વપરાશ માટેના પાઈપલાઈન નેચરલ ગેસ (PNG) ના ભાવમાં પ્રતિ SCM રૂ. 4.20 નો મોટો વધારો ઝીંક્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં ગેસની કિંમતો અને ખરીદ કિંમતમાં થયેલા ફેરફારોને આ વધારા પાછળનું મુખ્ય કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. ગેસના ભાવમાં થયેલા આ અચાનક ઉછાળાથી મધ્યમ અને સામાન્ય પરિવારનું માસિક બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે.
નવા દરો અને ગ્રાહકો પર આર્થિક ભારણ
સરકાર દ્વારા વસૂલવામાં આવતા 5 ટકા વેટ સાથે હવે ગ્રાહકોએ સંશોધિત નવો ભાવ પ્રતિ SCM રૂ. 53.22 ચૂકવવો પડશે. અગાઉના દરની સરખામણીમાં આ વધારો સીધો જ રસોડાના ખર્ચ પર અસર કરશે. કિંમતોમાં થયેલા આ ફેરફારથી રાજ્યના લાખો ઘરગથ્થુ ગ્રાહકોના માસિક ખર્ચમાં પ્રતિ માસ અંદાજે રૂ. 84 થી રૂ. 210 સુધીનો વધારાનો આર્થિક બોજ પડશે. નાના કુટુંબોથી લઈને મોટા પરિવારો સુધી દરેકના રસોડાના બજેટ પર આ વધારાની સ્પષ્ટ અસર જોવા મળશે.
સામાન્ય પરિવારોની મુશ્કેલીઓ
પેટ્રોલ-ડિઝલ અને ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓની મોંઘવારીનો સામનો કરી રહેલી જનતા માટે PNG ના ભાવ વધારાએ આગમાં ઘી હોમવાનું કામ કર્યું છે. નોકરીયાત વર્ગ અને નિમ્ન-મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે આર્થિક આયોજન કરવું વધુ મુશ્કેલ બન્યું છે. જો આગામી સમયમાં ગેસના આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવોમાં ઘટાડો નહીં થાય, તો સામાન્ય નાગરિકોની મુશ્કેલીઓ હજુ વધવાની પૂરી સંભાવના છે, જેના કારણે સરકાર અને કંપનીઓ સામે લોકોમાં રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે.