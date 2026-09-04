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મોંઘવારીનો નવો ફટકો! ફરી એકવાર ગુજરાત ગેસના ભાવમાં તોતિંગ વધારો: સામાન્ય જનતા પર આર્થિક બોજ

Gandhinagar News: ગુજરાત ગેસ દ્વારા ઘરગથ્થુ PNG ના ભાવમાં પ્રતિ SCM 4.20 નો તોતિંગ વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે 5 ટકા વેટ સાથે ગ્રાહકોએ હવે નવો ભાવ પ્રતિ SCM 53.22 રૂપિયા ચૂકવવો પડશે. આ મોંઘવારીના મારથી રાજ્યના સામાન્ય પરિવારોના માસિક બજેટ પર અંદાજે 84 થી 210 સુધીનો વધારાનો આર્થિક બોજ પડશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 04, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:37 AM IST
મોંઘવારીનો નવો ફટકો! ફરી એકવાર ગુજરાત ગેસના ભાવમાં તોતિંગ વધારો: સામાન્ય જનતા પર આર્થિક બોજ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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