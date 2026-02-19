Prev
ગુજરાત સરકારની મોટી જાહેરાત : શિક્ષા હેઠળ કરાર આધારિત કર્મચારીઓનો પગાર વધારાયો

Gujarat Government Big Decision : વાર્ષિક બજેટના બીજા દિવસે જ ગુજરાત સરકારે સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ કરાર આધારિત કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરીને મોટી ખુશખબરી આપી છે.
 

Feb 19, 2026, 09:31 AM IST

Gandhinagar News : ગાંધીનગરથી મોટી ખબર આવી છે. સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ કરાર આધારિત કર્મચારીઓ માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો છે. જે અંતર્ગત દર વર્ષે તેમના પગારમાં પાંચ ટકાનો વધારો આપવામાં આવશે. સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ કામ કરતા કરાર આધારિત કર્મચારીઓના મહેનતાણામાં વધારાની જાહેરાત કરાઈ છે. સરકારે પરિપત્રમાં જણાવ્યું કે, તા. 01-01-2026 થી 05% (પાંચ ટકાનો) વધારો લાગુ કરવામાં આવશે. 

કયા કર્મચારીઓને લાભ મળશે?
આ વધારો નીચે મુજબના કર્મચારીઓને લાગુ પડશે:

  • જિલ્લા પ્રોજેક્ટ ઓફિસ
  • બી.આર.સી / સી.આર.સી
  • કાસ્ટ આધારિત સેકન્ડરી કોઓર્ડિનેટર
  • A.R. & V.E. (Elementary / Secondary Edu.)
  • પ્રોગ્રામ / પ્રજા (નિપુણ)
  • અન્ય સમગ્ર શિક્ષા હેઠળના કરાર આધારિત સ્ટાફ

સેવા અવધિ આધારિત લાભ
જે કર્મચારીઓએ એક (1) વર્ષ પૂર્ણ કર્યું હશે, તેમને 05% મહેનતાણામાં વધારો મળશે

દરેક પૂર્ણ થયેલા વર્ષ માટે વધારાનો 05% વધારો નિયમ મુજબ લાગુ કરવાનું રહેશે
જિલ્લા / જિલ્લા કક્ષાએ યોગ્ય અમલ સુનિશ્ચિત કરવો
વધારાનો આર્થિક ભાર જિલ્લા કક્ષાએ સંભાળવાનો રહેશે

સરકારે પરિપત્રમાં શું કહ્યું....
સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત કરાર આધારિત જગ્યાઓ ઉપર કામ કરતા તમામ કર્મચારીઓ જેઓની જિલ્લા પ્રોજેકટ કચેરીઓ/કોર્પોરેશન અને બી.આર.સી. (તાલુકા) કક્ષાએ સ્ટેટ પ્રોજેકટ ઓફિસ અથવા જિલ્લા પ્રોજેકટ કચેરી/કોર્પોરેશન ધ્વારા કરારના ધોરણે કરારબધ્ધ કરવામાં આવેલ છે. તેવા તમામ કર્મચારીઓને પ્રવર્તમાન મહેનતાણાના દરમાં તા.૦૧.૦૧.૨૦૨૬ ની અસરથી હાલ જે મહેનતાણું મેળવે છે તેમાં જિલ્લાકક્ષા/કોર્પોરેશનકક્ષાએ કામ કરતા તમામ કર્મચારીઓ (પ્રોજેકટ કો-ઓર્ડિનેટરઃ સેકન્ડરી એજયુકેશન, મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટરોઃ એમ.આઈ.એસ., યુઈએમ (ટી.ટી.), ગર્લ્સ એજયુકેશન, આઈઈડી કો-ઓર્ડિનેટર, રિસોર્સ પર્સનઃ એ.એસ., જિલ્લા હિસાબી અધિકારી, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર કમ ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ, જિલ્લા પ્રોજેકટ ઈજનેર, કયુસી ઈજનેર, ઓફિસ ટીઆરપી, આસિસ્ટન્ટ આર્કિટેક, ડ્રાયવર ક્રમ પટાવાળા અને પટાવાળા) ના મહેનતાણામાં તા.૦૧.૦૧.૨૦૨૬ (જાન્યુઆરી-૨૦૨૬) થી ૦૫% (પાંચ ટકા) નો વધારો આપવાનો રહેશે.

તેમજ બ્લોક કક્ષાએ કામ કરતા તમામ કર્મચારીઓ (ટીઆરપી, બ્લોક એમઆઈએસ, કરાર આધારિત સીઆરસી કો-ઓર્ડિનેટર, ३८८ ઓપરેટેર, જીઆરપી-(A.R. & V.E.-Elementary Edu./Secondary Edu.), બીઆરપી, પ્રજ્ઞા (નિપુણ), સ્પેશ્યલ એજયુકેટર, કરાર આધારિત દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષક તથા વર્ગ-૪ તમામ) હાલ જે મહેનતાણું મેળવે છે તે મહેનતાણામાં તા.૦૧.૦૧.૨૦૨૬ (જાન્યુઆરી-૨૦૨૬) થી ૦૫% (પાંચ ટકા) નો વધારો આપવાનો રહેશે તેવો નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે. તેનો અમલ કરવાનો રહેશે.

કર્મચારીઓના મહેનતાણામાં પગાર વધારા દરમિયાન પગારની ગણતરી કરી દરેકના મહેનતાણામાં ૧૦૦ ના રાઉન્ડ ફિગરમાં વધારો કરવાનો રહેશે. આ બાબતમાં જિલ્લાના જિલ્લા હિસાબી અધિકારીએ સચોટ ગણતરી કરવાની રહેશે.) બાબતે કોઈ ક્ષતિ ન રહે તેની કાળજી લેશો.

સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લા પ્રોજેકટ ઓફિસ, બ્લોકકક્ષા અને કલસ્ટરકક્ષાએ કામ કરતા કરાર આધારિત કર્મચારીઓ કે જેઓને હાજર થયાની તારીખે તા.૦૧.૦૧.૨૦૨૬ ના રોજ એક વર્ષ પૂર્ણ થતું હોય તેવા જ કર્મચારીઓને હાલ મળતા ફિકસ મહેનતાણામાં ઉપર દર્શાવ્યા મુજબનો ૦૫% (પાંચ ટકા) નો વધારો આપવાનો રહેશે.

  • જે કર્મચારીને તેઓની હાજર તારીખ ધ્યાને લઈ, જે માસમાં એક (૧) વર્ષ પૂર્ણ થતું હોય તે માસથી ઉકત ૦૫% નો વધારો આપવાનો રહેશે.
  • આ મહેનતાણાના દરો જિલ્લાકક્ષાએ ચાલતી કેજીબીવીઓના કોઈપણ કર્મચારીઓ માટે લાગુ પડશે નહિ.
  • વધુમાં કરાર આધારિત કર્મચારીઓને તેમના ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૬ માસના મહેનતાણામાં જાન્યુઆરી-૨૦૨૬ નો પગાર વધારાની (૦૫% લેખે) તફાવતની રકમ ચૂકવવાની રહેશે.

