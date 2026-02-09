ગુજરાત સરકારનું માઈલસ્ટોન પગલું : એલન મસ્ક સાથે મળીને છેવાડાના ગામડાઓ માટે કરશે આ કામ
Gujarat Government And SpaceX MOU : એલન મસ્કની સ્પેસેક્સની સબસિડિયરી સ્ટારલિંક અને ગુજરાત સરકાર વચ્ચે ઈન્ટરનેટ સુવિધા માટે કરાર થયા. સ્પેસએક્સના મદદથી ગુજરાત સરકાર આંતરિયાળ વિસ્તારમાં કામ કરશે
Gandhinagar News : ગુજરાતના ખૂણેખાંચરે પણ ઈન્ટરનેટ સેવા પહોંચે તે માટે ગુજરાત સરકારે એલન મસ્કની કંપની સ્પેસ એક્સ સાથે હાથ મિલાવ્યા છે. આ કરારથી ગુજરાતમાં જ્યાં ઓછું નેટવર્ક આવે છે, અથવા જ્યાં કનેક્ટિવિટીની સમસ્યા છે ત્યાં સ્પેસએક્સની મદદ લેવાશે. રાજ્યવ્યાપી ડિજિટલ ઇન્ફ્રકાસ્ટ્રક્ચરની દિશામાં આ પગલું એક માઈલસ્ટોન સાબિત થશે.
આજે ગાંધીનગર ખાતે સ્ટારલિંગ ઓપરેશન સ્પેસ એક્સના વાઈસ પ્રેસિડન્ટ લોરેન ડ્રેયર વચ્ચે મુલાકાત થઈ હતી. જેમાં ડિજીટલ ભારતના સપનાને સાકાર કરવા માટે ગુજરાત સરકારે ગુજરાતમાં ડિજિટલ કનેક્ટિવિટી મિશન અને સ્ટ્રેટેજિક ઈનિશિએટિવ્ઝ માટે અનોખી પહેલ કરી છે. જે આગામી સમયમાં ઘણું ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકશે.
આ કરારથી શું ફાયદો થશે
- રાજ્યમાં ઓછું ટેલિકોમ નેટવર્ક અને કનેક્ટિવિટીની સમસ્યા ધરાવતા અંતરિયાળ અને આદિજાતી વિસ્તારોને ઈ-ગવર્નન્સ ફેસીલીટી કોમન -સર્વિસ સેન્ટરથી સાંકળી લઈને સરકારની સેવાઓ ઝડપી અને સરળતાએ પહોંચાડવાનું આયોજન
- એસ્પિરેશનલ ડિસ્ટ્રીક્ટ સહિતના ટ્રાયબલ વિસ્તારોમાં રિલાયેબલ ડિજિટલ સર્વિસ ડિલિવરી સુનિશ્ચિત કરાશે.
- પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો - શાળાઓ અને રાજ્યવ્યાપી ટેલિ-મેડિસિન સેન્ટર્સને સ્માર્ટ કનેક્ટિવિટીથી જોડીને સુદ્રઢ અને ઝડપી આરોગ્ય અને શિક્ષણની સેવાઓ ઉપલબ્દ્ધ કરવાનું આયોજન.
- ગવર્મેન્ટ એજન્સીઝ, ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ્સ-ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ટીમનું કેપેસિટી બિલ્ડીંગ કરાશે.
- સરકારી શાળાઓ - પોર્ટ ફેસિલિટીઝ-વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરી અને તમામ જિલ્લાઓના આપત્તિ વ્યવસ્થાપન નિયંત્રણ કક્ષને સાંકળી લેવાશે.
આ ઉપરાંત આ પ્રોજેક્ટ થકી રાજ્યમાં ડિજિટલ કનેક્ટિવિટી મિશન તથા સ્ટ્રેટેજિક ઈનિશિએટિવ્ઝથી અંતરિયાળ, છેવાડાના અને ઓછી ટેલિકોમ સુવિધા અને નેટવર્કની સમસ્યા ધરાવતા વિસ્તારોમાં હાઇ-સ્પીડ સેટેલાઇટ આધારિત ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. તેમજ તેના પાયલોટ પ્રોજેક્ટમાં કોમન સર્વિસ સેન્ટર્સ (CSC), ઈ-ગવર્નન્સ સુવિધાઓ, સરકારી શાળાઓ, જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન નિયંત્રણ કક્ષ, પોર્ટ્સ, વન્યજીવ અભયારણ્યોના વિસ્તારોને જોડવાનું આયોજન છે.
રાજયમાં સીમલેસ અને ઇઝી કનેક્ટિવિટી આવે તે માટે સરકારે આયોજન કર્યું છે. જે મુજબ, અસરકારક અમલીકરણ માટે રાજ્ય સરકાર અને સ્ટારલિંકના પ્રતિનિધિઓની જોઈન્ટ વર્કિંગ ગ્રુપની રચના કરવામાં આવશે.
માત્ર ગામડાઓમાં જ નહિ, રાજ્યની જી.આઈ.ડી.સી.ના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક્સ, હાઈવે સેફટી સિસ્ટમ્સ, મેરિટાઈમ-પોર્ટ કનેક્ટિવિટી તેમજ કોસ્ટલ પોલિસ ઓપરેશનમાં પણ ઈન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી વધુ મજબૂત કરવાના હેતુથી આગળ કામ કરવામાં આવશે.
બીજી વાત કરીએ તો, સરકારનું આયોજન છે કે, નર્મદા અને દાહોદ જેવા એસ્પિરેશનલ જિલ્લાઓ સહિત રાજ્યના ટ્રાયબલ ડિસ્ટ્રીક્ટમાં આ પ્રોજેક્ટ ડિજિટલ ઈન્ક્લુઝન માટે મહત્વપૂર્ણ કદમ બનશે. બંને જિલ્લાઓમાં પોલીસ આઉટપોસ્ટ્સ, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કેન્દ્રો, વન્યજીવ મોનિટરિંગ અને કૃષિ સંશોધન કેન્દ્રો માટે મજબૂત કનેક્ટિવિટી દ્વારા સિક્યુરિટી અને સ્ટેબિલિટી વધવા સાથે રિલાયેબલ ડિજિટલ સર્વિસ ડિલિવરી પણ આ ટેકનોલોજીથી સરળ બનશે.
આ પહેલ અંતર્ગત રાજ્યની શાળાઓમાં શિક્ષણ માટે સ્માર્ટ કનેક્ટિવિટી તેમજ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં (PHC)આરોગ્ય સુખાકારીની સેવાઓ અને ટેલિ-મેડિસિન સુવિધાઓ સરળતાએ અને ઝડપથી ઉપલબ્દ્ધ થશે. સાથોસાથ વિવિધ સરકારી એજન્સીઓ, વિભાગો, શાળાઓ અને ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ટીમના કેપેસિટી બિલ્ડીંગ માટેના સંયુક્ત તાલીમ કાર્યક્રમોનું ભવિષ્યમાં આયોજન કરાશે.
