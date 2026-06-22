/ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય : અગ્નિવીરોને સરકારી નોકરીમાં મળશે 20 ટકા અનામતનો લાભ

Agniveer: ગુજરાત સરકાર દ્વારા પૂર્વ અગ્નિવીરો માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પૂર્વ અગ્નિવીરોને રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં વર્ગ-3 સંવર્ગની સીધી ભરતીમાં 20 ટકા અનામત આપવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે.
એટલુ જ નહીં, આવી ભરતી માટેની શારીરિક ક્ષમતા કસોટીમાંથી પૂર્વ અગ્નિવીરોને મૂક્તિ આપવા સાથે નિયત ઉપલી વય મર્યાદામાં 3 વર્ષ સુધીની છૂટ આપવાનો નિર્ણય પણ મુખ્યમંત્રીએ કર્યો છે. અગ્નિવીર સ્કીમની પ્રથમ બેચના સભ્યોને નિયત ઉપલી વય મર્યાદામાં પાંચ વર્ષ સુધીની મૂક્તિ આપવાના પણ મુખ્યમંત્રીએ દિશાનિર્દેશો આપ્યા છે.
ભરતી પ્રક્રિયામાં સીધા અને મોટા ફાયદા
20% ક્વોટા (મોટી તક) : SRP, જેલ સિપાઈ અને વનરક્ષક જેવી લોકપ્રિય ભરતીઓમાં 20% બેઠકો માત્ર પૂર્વ અગ્નિવીરો માટે અનામત રહેશે. સામાન્ય ઉમેદવારો કરતાં તેમનું કટ-ઓફ ઘણું નીચું રહેશે, જેથી નોકરી મેળવવી ખૂબ સરળ બનશે.
શારીરિક કસોટી (Physical Test) માંથી મુક્તિ: આ સૌથી મોટો પ્લસ પોઇન્ટ છે. અગ્નિવીરો ઓલરેડી સેનાની કડક શારીરિક ટ્રેનિંગ પાસ કરીને આવ્યા હોવાથી તેમને ગુજરાત પોલીસ કે વનની દોડ કે શારીરિક કસોટીઓ આપવી નહીં પડે. તેઓ સીધા લેખિત પરીક્ષાના આધારે સિલેક્ટ થઈ શકશે.
ઉંમરમાં મોટી છૂટછાટ : સામાન્ય રીતે 22-25 વર્ષે સરકારી નોકરીની વયમર્યાદા નડતી હોય છે, પણ અગ્નિવીરોને ઉપલી વય મર્યાદામાં 3 વર્ષ અને પ્રથમ બેચને 5 વર્ષની છૂટ મળવાથી તેઓ આરામથી પરીક્ષા આપી શકશે.
અગ્નિવીરોને રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં મળશે લાભ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પૂર્વ અગ્નિવીરો માટે કરેલા આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોનો લાભ હથિયારી પોલીસ સબ ઈન્સપેક્ટર અને હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, એસ.આર.પી.ના પ્લાટૂન કમાન્ડર તથા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ભરતી માટે મળવાપાત્ર થશે.
આ ઉપરાંત જેલ વિભાગ હસ્તકની જેલર ગૃપ-2 અને જેલ સીપાઈ તથા વન પર્યાવરણ વિભાગની વનરક્ષક વર્ગ-3 તેમજ વન પાલ વર્ગ-3 સંવર્ગોની સીધી ભરતીમાં પણ પૂર્વ અગ્નિવીરોને આ લાભ અપાશે.
આર્થિક અને સામાજિક સુરક્ષા (Financial & Social Security):
સેવા નિધિ પેકેજ + સ્ટેટ સેલરી : સેનામાંથી મુક્ત થતી વખતે તેમને આશરે ₹12 લાખનું 'સેવા નિધિ' પેકેજ (ટેક્સ ફ્રી) મળશે. આ ફંડ સુરક્ષિત રાખીને તેઓ ગુજરાત સરકારની વર્ગ-3ની ફિક્સ પે અને ત્યારબાદ ફૂલ પે નોકરીનો નિયમિત પગાર મેળવશે.
પેન્શન અને કાયમી જોબની સિક્યોરિટી : 4 વર્ષની કરાર આધારિત સેનાની નોકરી બાદ, ગુજરાત સરકારમાં જોડાવાથી તેઓ 58/60 વર્ષ સુધીની કાયમી સરકારી નોકરી અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના નિયમો મુજબના નિવૃત્તિ લાભોના હકદાર બનશે.
શિસ્તબદ્ધ ફોર્સનો લાભ : ગુજરાત પોલીસ (SRP) અને વન વિભાગને પહેલેથી જ વેપન હેન્ડલિંગ, ડિસિપ્લિન અને મેપ રીડિંગમાં ટ્રેન્ડ થયેલા યુવાનો મળશે, જેનાથી રાજ્યના લો એન્ડ ઓર્ડર અને ફોરેસ્ટ સિક્યોરિટીનું સ્તર વધુ મજબૂત બનશે.
યોજનાને 4 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા હોવાથી, પ્રથમ બેચના અગ્નિવીરો જ્યારે તેમની 4 વર્ષની સેવા પૂરી કરીને (25% કાયમી થયા બાદ બાકીના 75%) બહાર આવશે, ત્યારે ગુજરાતમાં પૂર્વ અગ્નિવીરો (Ex-Agniveers)નો એક મોટો પૂલ તૈયાર હશે, જેમને આ 20% અનામતનો સીધો ફાયદો મળશે.