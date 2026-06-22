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ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય : અગ્નિવીરોને સરકારી નોકરીમાં મળશે 20 ટકા અનામતનો લાભ

Agniveer: અગ્નિવીરોને રાજ્ય પોલીસ દળના હથિયારી વિભાગ- એસ.આર.પી.- જેલ વિભાગ તથા વન વિભાગના વનરક્ષક-વન પાલ વર્ગ-3 સંવર્ગોની સીધી ભરતીમાં 20 ટકા અનામતનો લાભ મળશે. સાથે જ શારીરિક કસોટીમાંથી મૂક્તિ તેમજ નિયત ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 22, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:10 PM IST
ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય : અગ્નિવીરોને સરકારી નોકરીમાં મળશે 20 ટકા અનામતનો લાભ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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