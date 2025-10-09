ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય : સરકારી કામકાજમાં હવેથી Zoho Mail અપનાવાશે
Gujarat Government Big Decision : ગુજરાત સરકારે તમામ વિભાગોને Zoho Mail માં વ્યવહાર કરવાની સૂચના આપી
Zoho Email Address Update : ગુજરાત સરકાર પણ Zoho Mail અપનાવશે. ગુજરાત સરકારે રાજ્યના સાયન્સ અને ટેક્નોલોજી વિભાગે આદેશ કર્યો કે, આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનના સમર્થનમાં Zoho ને અપનાવવામાં આવશે. હવેથી તમામ વિભાગો, બોર્ડ, કોર્પોરેશન મા સ્વદેશી અભિયાન અંતર્ગત Zoho ઉપયોગ થશે. આ અંગે સરકાર દ્વારા પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો છે.
સરકારે બહાર પાડેલા પરિપત્રમાં જણાવાયું કે,
ડિજિટલ સ્વદેશી અને આત્મનિર્ભર ભારત પહેલ હેઠળ આત્મનિર્ભર ડિજિટલ અર્થતંત્ર બનાવવાના ભારત સરકારના વિઝન સાથે સુસંગતતામાં, અને ગુજરાત સરકારના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ દ્વારા સ્વદેશી ડિજિટલ ટેકનોલોજી અપનાવવાને પ્રોત્સાહન આપવાના ચાલુ પ્રયાસોને ચાલુ રાખીને, સત્તાવાર સંદેશાવ્યવહાર અને દસ્તાવેજ વ્યવસ્થાપન માટે સુરક્ષિત, ભારત-મૂળ પ્લેટફોર્મના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવું અનિવાર્ય બન્યું છે.
આ સંદર્ભમાં, ભારતમાં વિકસિત અને હોસ્ટ કરાયેલ Zoho ના ઇમેઇલ અને ઓફિસ ઉત્પાદકતા સ્યુટને અપનાવવાને ડિજિટલ સાર્વભૌમત્વ વધારવા અને સરકારી સંસ્થાઓમાં સ્વદેશી ઉકેલોના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા તરફ એક વ્યૂહાત્મક પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
તદુપરાંત, તમામ વિભાગો, બોર્ડ, કોર્પોરેશનો, હેડઓડી અને પીએસયુને ડિજિટલ સાર્વભૌમત્વ અને આત્મનિર્ભર ભારતને મજબૂત બનાવવા માટે ડિજિટલ સ્વદેશી ચળવળ હેઠળ Zoho ઇમેઇલ સોલ્યુશન અને ઝોહો ઓફિસ સ્યુટ અપનાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
આઇસીટી અને ઇ-ગવર્નન્સ ડિરેક્ટોરેટ (ડીઆઇટી) એનઆઈસી ગુજરાત રાજ્ય એકમ સાથે સંકલનમાં આ પહેલ માટે નોડલ એજન્સી તરીકે કાર્ય કરશે.
Zoho Mail ભારતીય સ્વદેશી કંપની
Zoho Mail એ ભારતીય કંપની Zoho કોર્પોરેશનનો ઇમેઇલ ક્લાયન્ટ છે. તે Zoho ના સ્થાપક શ્રીધર વેમ્બુ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યો હતો. તે એક જાહેરાત-મુક્ત પ્લેટફોર્મ છે જે વ્યક્તિગત અને વ્યવસાયિક બંને વપરાશકર્તાઓને સેવા આપે છે. કંપનીનો દાવો છે કે ડેટા એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન દ્વારા સુરક્ષિત છે અને જાહેરાતકર્તાઓ સાથે કોઈ માહિતી શેર કરવામાં આવતી નથી. આ પ્લેટફોર્મ પર યુઝર્સ પાસે વ્યક્તિગત, વ્યવસાયિક અને પ્રમોશનલ ઇમેઇલ્સ માટે અલગ ટેબ્સ છે, તેમજ કેલેન્ડર, નોંધો અને સંપર્કો જેવી સુવિધાઓ છે.
Zoho એ વોટ્સએપ વિકલ્પ પણ લોન્ચ કર્યો
તાજેતરમાં, Zoho એ તેની મેસેજિંગ એપ્લિકેશન, અરટ્ટાઇ લોન્ચ કરી છે, જેણે ભારતીય ટેકનોલોજી વિશે ચર્ચા જગાવી છે. Zoho ના સ્થાપક શ્રીધર વેમ્બુએ સતત તેના સ્વદેશી ઉત્પાદનોનો પ્રચાર કર્યો છે. અરટ્ટાઇ એક તમિલ શબ્દ છે જેનો અર્થ વાતચીત થાય છે. આ એપ્લિકેશનમાં ઑડિઓ અને વિડિઓ કૉલ્સ તેમજ અવતરણો છે.
Zoho એ ફક્ત અરટ્ટાઇ કરતાં વધુ, વિવિધ અન્ય સોફ્ટવેર અને એપ્લિકેશનો વિકસાવ્યા છે. હવે, ZOHO ના 50 થી વધુ ક્લાઉડ-આધારિત સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ 180 થી વધુ દેશોમાં 10 મિલિયનથી વધુ લોકો કરે છે. તેનો ઉપયોગ ઇમેઇલ, એકાઉન્ટિંગ, CRM અને HR મેનેજમેન્ટ જેવા ક્ષેત્રોમાં વ્યાપકપણે થાય છે.
ZOHO કોર્પોરેશનની સ્થાપના 1996 માં થઈ હતી
1996 માં, વેનબુએ તેના બે ભાઈઓ અને મિત્ર ટોની થોમસ સાથે મળીને AdventNet નામની સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ કંપનીની સ્થાપના કરી. આ કંપની નેટવર્ક સોલ્યુશન્સ પૂરી પાડતી હતી. 2009 માં, કંપનીનું નામ બદલીને ZOHO કોર્પોરેશન રાખવામાં આવ્યું.
તે જ વર્ષે, ZOHO એ ક્લાઉડ-આધારિત SaaS (સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ) મોડેલ પર કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. તેણે ગ્રાહક સંબંધ વ્યવસ્થાપન (CRM) અને અન્ય સોફ્ટવેર સોલ્યુશન્સ પણ પૂરા પાડવાનું શરૂ કર્યું.
ZOHO ધીમે ધીમે ભારતની અગ્રણી સોફ્ટવેર પ્રોડક્ટ કંપની અને ક્લાઉડમાં ઉભરતી પ્રોડક્ટ બની. 2016 સુધીમાં, કંપની પાસે 3,000 થી વધુ કર્મચારીઓ હતા. આજે, ZOHO વિશ્વની અગ્રણી SaaS કંપનીઓમાંની એક છે અને તે સંપૂર્ણપણે બુટસ્ટ્રેપ્ડ થઈ ગઈ છે, એટલે કે તે બાહ્ય રોકાણ વિના વિકાસ પામી છે.
