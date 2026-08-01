Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ગુજરાત સરકારની કર્મચારીઓ માટે મોટી ભેટ, આ કર્મચારીઓને મળશે જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ

ગુજરાત સરકારની કર્મચારીઓ માટે મોટી ભેટ, આ કર્મચારીઓને મળશે જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના કર્મચારીઓના હિતમાં એક મોટો અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય અંતર્ગત રહેમરાહે નિમણૂક મેળવનાર પાત્ર કર્મચારીઓને જૂની પેન્શન યોજના ઓપીએસનો લાભ મળશે. વર્ગ 3 અને વર્ગ 4ના પાત્ર રહેમરાહે નિમણૂક પામેલા કર્મચારીઓને OPSનો લાભ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 01, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:51 PM IST
ગુજરાત સરકારની કર્મચારીઓ માટે મોટી ભેટ, આ કર્મચારીઓને મળશે જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાત સરકારની કર્મચારીઓ માટે મોટી ભેટ, આ કર્મચારીઓને મળશે જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ
2
3
4
5