સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ગુજરાત સરકારની સૌથી મોટી દિવાળી ભેટ : વહેલો મળશે પગાર

Gujarat Government Big Decision : મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કર્યા બાદ ગુજરાત સરકારે કર્મચારીઓ માટે વધુ એક મોટી જાહેરાત કરી 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:18 PM IST

સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ગુજરાત સરકારની સૌથી મોટી દિવાળી ભેટ : વહેલો મળશે પગાર

Gandhinagar News : સરકારી કર્મચારીઓના હિતમાં ગુજરાત સરકારે વધુ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. રાજ્ય સરકારની કર્મચારી અને પેન્શનરોને વધુ એક ભેટ મળી છે. દિવાળીના તહેવારોને કારણે સરકારી કર્મચારીઓને વહેલો પગાર મળશે. સરકારે જાહેરાત કરી કે, ઓક્ટોબર મહિનાનો પગાર અને ભથ્થા વહેલા ચૂકવવામાં આવશે. તારીખ 14 ,15 અને 16 ઓક્ટોબર દરમ્યાન તબક્કાવાર પગાર કર્મચારીના ખાતામાં જમા થઈ જશે.

સરકારે જાહેર કરાયેલ પરિપત્રમાં જણાવ્યું કે, સરકારી કર્મચારીઓના પગાર જે માસના પગાર ભથ્થા ચુકવવાપાત્ર હોય તે પછીના માસના પ્રથમ ત્રણ કામકાજના દિવસો દરમિયાન સ્ટેગરીંગ પ્રથા અનુસાર ચુકવવાના હુકમો કરવામાં આવેલ છે.

ચાલુ વર્ષે દિવાળીનો તહેવાર તા.૨૦.૧૦.૨૦૨૫ ના રોજ હોઈ, કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો આનંદ અને ઉત્સાહપૂર્વક આ તહેવાર ઉજવી શકે તે બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને રાજય સરકારે ઓકટોબર-૨૦૨૫ માસના પગાર ભથ્થા તથા પેન્શનની ચુકવણી વહેલી કરવાનો નિર્ણય કરેલ છે.

ઉકત નિર્ણય અનુસાર ઓકટોબર-૨૦૨૫ માસના રાજ્ય સરકારના સરકારી કર્મચારીઓ/પેન્શનરોના પગાર ભથ્થા/પેન્શનની ચુકવણી તા.૧૩/૧૦/૧૯૯૩ના ઠરાવમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મહિનાના પ્રથમ ત્રણ કામકાજના દિવસોને બદલે, વંચાણમાં લીધેલ તા. ૨૦/૪/૧૯૯૩ના ઠરાવમાં છુટછાટ મુકીને તા.૧૪.૧૦.૨૦૨૫, તા.૧૫.૧૦.૨૦૫ અને તા.૧૬.૧૦.૨૦૨૫ દરમિયાન તબક્કાવાર કરવાનું આથી ઠરાવવામાં આવે છે.

આ ઠરાવ અનુદાનિત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના શૈક્ષણિક તેમજ બિન-શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ, પંચાયત સેવાના કર્મચારીઓ તથા કરાર આધારિત નિમણૂક પામેલ કર્મચારીઓને પણ લાગુ પડશે.

મોંઘવારી ભથ્થામાં કરાયો વધારો
હજી બે દિવસ પહેલા જ સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે, મુખ્યમંત્રીના આ કર્મયોગી હિતકારી નિર્ણય અંતર્ગત સાતમા પગાર પંચનો લાભ મેળવતા કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારના જે કર્મયોગીઓ છઠ્ઠા પગાર પંચનો લાભ  મેળવતા કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 5 ટકાનો વધારો કરવામાં આવેલ છે. આ મોંઘવારી ભથ્થાની 3 માસની એટલે કે 1 જુલાઈ 2025 થી 30 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીની તફાવતની રકમ એક હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવશે. આ મોંઘવારી ભથ્થાના વધારાનો લાભ રાજ્ય સરકારના, પંચાયત સેવાના તથા અન્ય એમ કુલ 4.69 લાખ કર્મયોગીઓ અને અંદાજે 4.82 લાખ જેટલા નિવૃત્ત કર્મચારીઓ એટલે કે પેન્શનર્સને મળવાપાત્ર થશે.
 

