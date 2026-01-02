સરકાર આવું કરતી તો નથી, તો કેમ કર્યું? IPS શમશેર સિંઘને ગુજરાત કેડરમાં પરત બોલાવ્યા, શું આપશે મોટું પદ?
IPS Shamsher Singh Returns : ગુજરાતમાં IPS શરશેર સિંઘની એન્ટ્રીથી પોલીસ બેડામાં નવી ચર્ચા, IPS શરશેર સિંઘને કેમ એકાએક ગુજરાત પરત બોલાવવા પડ્યા!
Trending Photos
Gujarat Police : ગુજરાતમાં હાલ સરકાર ભાજપ સંગઠન ક્ષેત્રે મોટા બદલાવ થઈ રહ્યાં છે. નવા સોગઠા ગોઠવાઈ રહ્યાં છે. હાલમાં જ બ્યૂરોક્રેટ્સમાં મોટાપાયે બદલીના ઓર્ડર છૂટ્યા તો. ડીજીપીના નામની ચર્ચા વચ્ચે અચાનક ડો.કે.એલ.એન. રાવને ઈન્ચાર્જ ડીજીપી બનાવી દેવાયા. ત્યારે હવે આઈપીએસ બેડામાં ફરી એકવાર ચર્ચા શરૂ થવાની છે, કારણ કે IPS અધિકારી શમશેરસિંઘ ગુજરાત પરત આવશે. હાલ IPS ડો. શમશેર સિંઘ BSF માં એડિશનલ ડાયરેક્ટર તરીકે કાર્યરત છે. ત્યારે ગુજરાતમાં કાયમી DGP ની ચર્ચા વચ્ચે શમશેરસિંઘ ગુજરાત પરત આવશે.
મૂળ કેડરમાં પરત ફરશે
IPS ડો. શમશેર સિંઘને ગુજરાત કેડરમાં પરત ફરવાની લીલીઝંડી મળી ગઈ છે. ત્યારે તેમના ગુજરાત આવવા અંગે અનેક અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે. શક્યતા છે કે, તેઓને ઈન્ચાર્જ ડીજીપી તરીકે જવાબદારી સોંપાઈ શકે છે. IPS ડો. શમશેર સિંઘ આગામી માર્ચ 2026 માં નિવૃત્ત થઈ રહ્યાં છે. ત્યારે વર્તમાન ઈન્ચાર્જ ડીજીપી ડો. કે. એલ. એન. રાવ પાસેથી શમશેર સિંઘને ચાર્જ સોંપાઈ શકે છે.
વર્ષની શરૂઆતમાં જ કેન્દ્રમાં મોકલાયા હતા
2025 ના વર્ષની શરૂઆતમાં જ ગુજરાતમાં 1991ની બેચના IPS અધિકારી ડૉ. શમશેર સિંઘને કેન્દ્ર સ્તરે મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. IPS ડૉ. શમશેર સિંઘને BSFમાં ADGP બનાવાયા હતા, જેમાં તેઓ આગામી માર્ચ 2026 સુધી પદ સંભાળશે તેવું નક્કી હતું. ડો. શમસેર સિંઘ પણ ગુજરાતના આઈપીએસના લિસ્ટમાં સિનિયોરિટી મુજબ લિસ્ટમાં છે, પરંતું તેઓને ડેપ્યુટેશન પર મોકલાયા હતા. તેઓ ડેપ્યુટેશન પર ગુજરાત બહાર બીએસએફમાં ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. જો તેમને ડીજીપી બનાવાવ હોય તો પાછા લાવવા પડે. સામાન્ય રીતે સરકાર આવુ કરતી નથી. પરંતું હવે જ્યારે શમશેર સિંઘને પરત બોલાવી લેવાયા છે, તો પછી તેમને સરકાર કોઈ મોટી જવાબદારી સોંપાઈ શકે છે તેવી વાતો વહેતી થઈ છે.
DGP પદનું સસ્પેન્સ: ઈન્ચાર્જ કેમ, શું સરકાર પાસે છે કોઈ પ્લાન B?
ઈન્ચાર્જ ડીજીપી એટલે 'વેઈટિંગ લિસ્ટ'! ડો કે.એલ.એન રાવ પાસે અત્યારે CIDનો પણ ચાર્જ છે અને સરકાર ત્યાં નવા અધિકારીને શોધી રહી છે. કડક છાપ ધરાવતા રાવ માટે આ નિમણૂક એક 'ટેસ્ટિંગ પીરિયડ' છે. નીતિવિષયક નિર્ણયો અને બદલીઓના ગગડાટ વચ્ચે 'ઈન્ચાર્જ' તરીકે પર્ફોર્મ કરવું એ રાવ માટે કોઈ અગ્નિપરીક્ષાથી ઓછું નથી. જો રાવ આ પરીક્ષામાં પાસ થયા, તો ગુજરાત પોલીસવડાનું સૌથી મોટું પદ તેમના ખોળામાં કાયમી માટે આવી જશે. રાવ કાયમી થશે કે કોઈ નવા ખેલાડીની એન્ટ્રી થશે? આવામાં IPS ડો. શમશેર સિંઘની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે