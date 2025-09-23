Prev
Next

ફોન ન ઉપાડતા અધિકારીઓ માટે સરકારનો મોટો આદેશ, સરકારી બાબુઓ માટે નવા નિયમો જાહેર

Gujarat Government: રાજકીય નેતાઓ કે પદાધિકારીઓના ફોન ના ઉપાડતાં અધિકારીઓ માટે સરકારનો પરિપત્ર. રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગના અધિકારીઓ ને ફોન પર કેવી રીતે વાત કરવી તેની નિયમો જાહેર. મહેસુલ વિભાગ ના વર્ગ ૧ અને વર્ગ ૨ ના ક્ષેત્રીય અધિકારીએ ફોન આવે તો ફોન ઉપાડવો પડશે. જો કોઈ સંજોગોમાં ફોન નં ઉપાડી શકે તો કોલ બેક કરવો પડશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:40 AM IST

Trending Photos

ફોન ન ઉપાડતા અધિકારીઓ માટે સરકારનો મોટો આદેશ, સરકારી બાબુઓ માટે નવા નિયમો જાહેર

Gujarat Government: રાજ્ય સરકારના મહેસૂલ વિભાગે એક મહત્વનો પરિપત્ર બહાર પાડીને પોતાના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ માટે નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે. આ નવા નિયમો મુજબ, મહેસૂલ વિભાગના વર્ગ-1 અને વર્ગ-2 ના અધિકારીઓએ હવે રાજકીય નેતાઓ અને પદાધિકારીઓના ફોન ફરજિયાતપણે ઉપાડવા પડશે.

Add Zee News as a Preferred Source

રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા એક નવો પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, જેમાં મહેસૂલ વિભાગના વર્ગ 1 અને વર્ગ 2ના અધિકારીઓ માટે ફોન ઉપાડવા અને વાતચીત કરવા અંગેના નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ પરિપત્રનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મહેસૂલ વિભાગના અધિકારીઓ અને જાહેરજનતા, પદાધિકારીઓ તેમજ અન્ય વિભાગના અધિકારીઓ વચ્ચેના સંવાદને વધુ સરળ અને અસરકારક બનાવવાનો છે.

પરિપત્રનો મુખ્ય હેતુ
આ પરિપત્રનો મુખ્ય હેતુ શાસન અને વહીવટમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારી વધારવાનો છે. ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે સરકારી અધિકારીઓ રાજકીય નેતાઓ, ધારાસભ્યો, સાંસદો કે અન્ય પદાધિકારીઓના ફોન ઉપાડવાનું ટાળે છે. જેના કારણે જનતાના કામો અટકી પડે છે અને સંકલનનો અભાવ રહે છે. આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે સરકારે આ કડક પગલાં લીધાં છે.

નવા નિયમો શું છે?

ફોન ઉપાડવો ફરજિયાત:
મહેસૂલ વિભાગના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના તમામ ક્ષેત્રીય અધિકારીઓએ રાજકીય નેતા, પદાધિકારી કે ધારાસભ્યનો ફોન આવે તો તે ઉપાડવો ફરજિયાત છે.

કોલ બેક કરવો:
જો કોઈ અનિવાર્ય સંજોગોમાં અધિકારી ફોન ઉપાડી ન શકે, તો તેણે શક્ય તેટલી વહેલી તકે તે નંબર પર કોલ બેક કરવો પડશે. પરિપત્રમાં સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈ અધિકારી વ્યસ્તતાને કારણે, જેમ કે મીટિંગમાં હોવાથી, ફોન ઉપાડી ન શકે, તો તેમણે શક્ય તેટલી વહેલી તકે કોલ બેક કરવો પડશે. આ કોલ બેક પદાધિકારીઓ, ઉચ્ચ અધિકારીઓ કે અન્ય કોઈ પણ અધિકારીને યોગ્ય જવાબ આપવા માટે કરવાનો રહેશે. આ નિયમથી ફોન કોલ્સનો જવાબ ન મળવાની ફરિયાદનું નિવારણ લાવી શકાશે અને કામગીરીમાં પારદર્શિતા વધશે.

સભ્યતાથી વાતચીત
અધિકારીઓએ ફોન પર વાતચીત કરતી વખતે સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા નિર્ધારિત કરાયેલા નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. વાતચીત સભ્યતાપૂર્વક અને વિનમ્રતાથી થવી જોઈએ. આ પરિપત્રમાં એ પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે મહેસૂલ વિભાગના અધિકારીઓએ ફોન પર વાતચીત કરતી વખતે સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા સમયાંતરે બહાર પાડવામાં આવતી સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું પડશે. આ સૂચનાઓ સૌજન્યપૂર્ણ અને કાર્યક્ષમ સંવાદ સુનિશ્ચિત કરવા માટે છે, જેથી નાગરિકો અને અન્ય વિભાગો સાથેના સંબંધો સુધારી શકાય.

શું છે નવો પરિપત્ર?
આ પરિપત્ર અનુસાર, મહેસૂલ વિભાગના વર્ગ ૧ અને વર્ગ ૨ના ક્ષેત્રીય અધિકારીઓએ તેમને ફાળવવામાં આવેલ સરકારી ફોન નંબર પર આવતા ફોન કોલ્સનો જવાબ આપવો ફરજિયાત છે. જો કોઈ અધિકારી પાસે સરકારી ફોન નંબર ન હોય, તો તેમને તેમના અંગત નંબર પર આવતા ફોન કોલ્સનો પણ જવાબ આપવો પડશે. આ નિયમ ખાસ કરીને નાગરિકો, પદાધિકારીઓ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથેના સંવાદને સુધારવા માટે લાગુ કરવામાં આવ્યો છે.

પરિપત્રનું મહત્વ:
આ પગલાથી રાજકીય નેતાઓ અને સરકારી અધિકારીઓ વચ્ચેનું સંકલન સુધરશે. ઉપરાંત, આનાથી લોકોના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ ઝડપથી આવશે તેવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે. સરકાર માને છે કે આ નિયમોથી સરકારી કામકાજ વધુ સુગમ અને લોકો માટે સરળ બનશે. આ પરિપત્રથી સરકારી અધિકારીઓની જવાબદારી પણ વધશે અને તેઓ લોકો પ્રત્યે વધુ સંવેદનશીલ બનશે. આ નિયમોનું પાલન ન કરનાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે. આ પરિપત્ર માત્ર મહેસૂલ વિભાગ પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ ભવિષ્યમાં તેને અન્ય વિભાગોમાં પણ લાગુ કરવામાં આવી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

...और पढ़ें
gujarat governmentGovernmentgovernment circularofficial circularPolitical LeadersOffice Bearersસરકારી બાબુઓસરકારી બાબુઓ માટે નવા નિયમો

Trending news