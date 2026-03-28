ગુજરાતીઓને ન ‘ફળી’ મગફળીની સીઝન : સરકારના એક નિર્ણયને કારણે ભડકે બળ્યા સિંગતેલના ભાવ
Singtel Price Hike Reason : સીંગતેલના ભાવમાં દિવાળીથી અત્યાર સુધીના છ મહિનામાં 550 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. સિંગતેલનો તેલનો ડબ્બો 3000 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયો છે. વેપારીઓનું કહેવું છે કે, સરકારે ખરીદેલી મગફળી જો માર્કેટમાં આવે તો તેલના ભાવમાં અંકુશ આવી શકે છે, પરંતુ જો સરકાર આવું ન કરે તો હજી સિંગતેલના ભાવમા ભડકો થઈ શકે છે
- ગુજરાત સરકાર ધારે તો હજી પણ સિંગતેલના ભાવ અંકુશમાં આવી શકે છે
- વેપારીઓના મતે, માર્કેટમાં મગફળીની અછતે કારણે સિંગતેલના ભાવ વધ્યા
- દિવાળીથી અત્યાર સુધીમાં સિંગતેલના ભાવમાં ₹550થી ₹600 જેટલો તોતિંગ ઉછાળો આવ્યો
Trending Photos
Ground Nut Oil Price Hike Reason : સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : સમગ્ર ગુજરાતમાં સિંગતેલના ભાવમાં ભડકો થયો છે. રાજકોટમાં ખૂલતા બજારે સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ 3 હજારને પાર પહોંચી ગયો છે. દિવાળીથી અત્યાર સુધીમાં સિંગતેલના ડબ્બામાં 600 રૂપિયા સુધીનો વધારો ઝીંકાયો છે. જે સિંગતેલનો ડબ્બો દિવાળી સમયે 2250 રૂપિયાનો હતો, તે હવે 15 કિલોના સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ 3 હજારને પાર પહોંચ્યો છે. સરકારે ખરીદેલી મગફળી ખુલ્લા બજારમાં ન મુકતાં અછત સર્જાઈ હોવાનું વેપારીઓનું કહેવું છે.
રાજ્યમાં મગફળીનું ઉત્પાદન 20 થી 25 ટકા વધ્યું છતાં સીંગતેલના ભાવ સતત વધી રહ્યાં છે. રાજ્યમાં ગત વર્ષે 60 લાખ ટન મગફળીનું ઉત્પાદન થયું હતું. સિંગતેલનો ડબ્બો 3000 રૂપિયાને પાર પહોંચ્યો છે. ગત વર્ષે મગફળીમાં વરસાદના કારણે મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું. જેના કારણે પીલાણ યુક્ત મગફળીના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. મગફળીના ભાવ વધતા સીંગતેલના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે.
કેટલા થયા સિંગતેલના ભાવ
- 5 માર્ચથી 27 માર્ચ સુધીમાં સિંગતેલના ભાવમાં 200 થી 225 રૂપિયા ડબે વધ્યા
- દિવાળી સમયે સીઝનની શરૂઆત કરતા હાલમાં સીંગતેલના ભાવમાં 300 થી 350 રૂપિયાનો વધારો
- કપાસિયા સહિતના અન્ય ખાદ્યતેલોમાં ડબે 200 થી 300 રૂપિયાનો વધારો
મગફળીની સીઝન લોકોને ન ‘ફળી’
આ વર્ષે મગફળીની સીઝન સારી હોવા છતાં સિંગતેલના ભાવમાં દિવાળી બાદ સતત અને નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. દિવાળીથી અત્યાર સુધીમાં સિંગતેલના ભાવમાં ₹550થી ₹600 જેટલો તોતિંગ ઉછાળો નોંધાયો છે, જેના કારણે સામાન્ય નાગરિકો, ખાસ કરીને ગૃહિણીઓ માટે ઘરખર્ચ સંભાળવો મુશ્કેલ બની રહ્યો છે.દિવાળી બાદ ભાવમાં શરૂઆતમાં માત્ર ₹50નો સામાન્ય વધારો નોંધાયો હતો, પરંતુ છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં જ આ વધારો તેજીથી વધી ને ₹550 સુધી પહોંચી ગયો છે. 15 કિલોના સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ દિવાળી સમયે આશરે ₹2250 હતો, જે હવે વધીને ₹3000 પાર પહોંચી ગયો છે. એટલે કે, માત્ર ત્રણ મહિનામાં લગભગ 30 ટકા જેટલો વધારો નોંધાયો છે, જે ગ્રાહકો માટે ચિંતાજનક સ્થિતિ ઉભી કરી રહ્યો છે.
મગફળીની અછતને કારણે તેલના ભાવ વધ્યા - કિરીટ શાહ
તેલ વેપારી એસોસિએશનના પ્રમુખ કિરીટ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે મગફળીનું કુલ ઉત્પાદન અંદાજે 40 લાખ મેટ્રિક ટન થયું હતું. તેમ છતાં, સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે આશરે 18 લાખ મેટ્રિક ટન મગફળીની ખરીદી કરવામાં આવી છે. આ જથ્થો હજુ સુધી ખુલ્લા બજારમાં ઉપલબ્ધ ન થતાં મગફળીની અછત સર્જાઈ રહી છે, જેના સીધા પ્રભાવરૂપે સિંગતેલના ભાવમાં સતત વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો :
મગફળીનું ઉત્પાદન વધ્યું, તો બીજો વપરાશ પણ વધ્યો
આ ઉપરાંત, શિયાળાની સિઝનમાં મગફળીનો ઉપયોગ ચીકી, લાડુ અને અન્ય ખાદ્ય પદાર્થોમાં મોટા પાયે થતો હોવાથી માંગમાં વધારો થયો છે, જ્યારે પુરવઠો તુલનાત્મક રીતે ઓછો રહ્યો છે. પરિણામે બજારમાં માંગ અને પુરવઠા વચ્ચેનું સંતુલન બગડ્યું છે, જે ભાવવધારાનું મુખ્ય કારણ બન્યું છે.સિંગતેલ સિવાય આયાતી ખાદ્ય તેલોના ભાવમાં પણ વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે.
મગફળી માર્કેટમાં આવશે, તો તેલના ભાવ અંકુશમાં આવશે
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ડોલરમાં હોવાના કારણે અને વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ, ખાસ કરીને યુદ્ધ જેવી સ્થિતિઓને કારણે ખર્ચમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. તેની અસર સ્થાનિક બજારમાં પણ દેખાઈ રહી છે.વેપારીઓના મતે, જો આવનારા સમયમાં સરકાર દ્વારા ખરીદાયેલ મગફળીનો જથ્થો બજારમાં મુકાશે તો ભાવમાં થોડો રાહત મળી શકે છે. પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિ જોતા નજીકના સમયમાં ભાવ ઘટવાની સંભાવના ઓછી દેખાઈ રહી છે. જો વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ યથાવત રહેશે તો સિંગતેલ સહિત અન્ય ખાદ્ય તેલોના ભાવમાં હજુ વધુ વધારો થવાની શક્યતા નકારી શકાય તેમ નથી.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે