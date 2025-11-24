Prev
ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય : આ સરકારી કર્મચારીઓ માટે ચાર્જ એલાઉન્સની જાહેરાત, વધીને આવશે પગાર

Fix Pay Employees : ગાંધીનગરથી મોટી ખબર આવી. ફિક્સ પગાર પર કામ કરતા વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને વધારાની કામગીરી સોંપવા પર ચાર્જ એલાઉન્સ આપવામાં આવશે

Nov 24, 2025, 01:31 PM IST

Gujarat Government Big Announcement : ગુજરાતમાં ફિક્સ પગારથી કામ કરતા કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ફિક્સ પગાર પર કામ કરતા વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓનું ચાર્જ એલાઉન્સ વધશે. હવે આ કર્મચારીઓને વધારાની કામગીરી સોંપવામાં આવે તો ચાર્જ અલાઉન્સ વધશે. વધારાની કામગીરી મુજબ 5 થી 10 ટકા વધારાનું એલાઉન્સ ચૂકવાશે. નાણાં વિભાગ દ્વારા આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. 

નાણા વિભાગ દ્વારા આ અંગે પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં જણાવાયું કે...
નાણા વિભાગના તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ના ઠરાવ અંતર્ગત રાજય સરકારની કચેરીઓ ખાતે વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની સીધી ભરતીની જગ્યાઓ ઉપર નિયત ભરતી પ્રક્રિયા દ્વારા નિમણૂંક પામેલ ફીકસ પગારના કર્મચારીઓને સંદર્ભ ક્રમાંક-(૧) થી (૩) સામેના ઠરાવો/પરિપત્રથી કરેલ સ્પષ્ટતા મુજબ "વધારાની કામગીરી માટે મહેનતાણા" અંગેની જોગવાઈ થયેલ છે.

હાલમાં રાજય સરકારના ફીકસ પગારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને સંદર્ભક્રમાંક-(૧) થી (૩) માં થયેલ જોગવાઇ મુજબ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવથી નકકી કરવામાં આવેલ ફીકસ પગાર ઉપર વધારાનું મહેનતાણું (ચાર્જ એલાઉન્સ) ચૂકવવામાં આવે છે. ફીકસ પગારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓ માટે સંદર્ભ ક્રમાંક-(૧) માં દર્શાવેલ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવથી નકકી કરવામાં આવેલ ફીકસ પગારમાં સંદર્ભ ક્રમાંક-(૪) સામેના ઠરાવથી સુધારો કરવામાં આવેલ છે, પરંતુ ચાર્જ એલાઉન્સ હાલમાં પણ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવથી નકકી કરવામાં આવેલ ફીકસ પગાર મુજબ ગણતરી કરીને ચુકવવામાં આવે છે. આથી, ફીકસ પગારના કર્મચારીઓમાં કામ કરવાનો ઉત્સાહ જળવાઈ રહે તે હેતુથી ફીકસ પગારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને સોપવામાં આવેલ સમાન અથવા ઉપલી જગ્યાના વધારાના હવાલા માટે મળવાપાત્ર ચાર્જ એલાઉન્સમાં સુધારો કરવા અંગેની બાબત સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતી.

- પરિપત્ર :-
પુખ્ત વિચારણાને અંતે રાજય સરકારની કચેરીઓ ખાતે વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની સીધી ભરતીની જગ્યાઓ ઉપર નિયત ભરતી પ્રક્રિયા દ્વારા નિમણૂક પામેલ ફીકસ પગારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર ચાર્જ એલાઉન્સ માટે સંદર્ભ ક્રમાંક: (૧) થી (૩) ના ઠરાવો/પરિપત્રથી નિયત થયેલ જોગવાઈ રદ્દ કરીને તેમાં નીચે મુજબ સુધારો કરવામાં આવે છે. 

“નાણા વિભાગના તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ના ઠરાવથી ફિક્સ પગારની નીતિ અંતર્ગત રાજય સરકારની કચેરીઓ ખાતે વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ની સીધી ભરતીની જગ્યાઓ ઉપર નિયત ભરતી પ્રક્રિયા દ્વારા નિમણૂક પામેલ ફીકસ પગારના કર્મચારીઓને સમાન અથવા ઉપલી જગ્યાનો વધારાનો હવાલો સોંપવામાં આવે તો આ ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર પ્રવર્તમાન મહેનતાણાના અનુક્રમે પાંચ ટકા/દસ ટકા વધારાનું મહેનતાણું (ચાર્જ એલાઉન્સ) મળવાપાત્ર થશે." આ પરિપત્રનો અમલ પરિપત્ર પ્રસિદ્ધ થયા તારીખથી કરવાનો રહેશે.

