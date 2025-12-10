ગુજરાતમાં આવી ચઢેલા એકલા રખડતા વાઘ માટે સરકારે કેન્દ્ર પાસે માંગી વાઘણ
Tiger In Gujarat : ગુજરાતમાં હવે સિંહ-દીપડા બાદ વાઘની એન્ટ્રી થશે, ગુજરાતમાં વાઘને કેવી રીતે વસાવી શકાય તે માટે પ્રયાસો શરૂ કરાયા
Ratanmahal Wildlife Sanctuary: ગુજરાત હવે ત્રણેય મોટી બિલાડીઓનું ઘર છે. સૌરાષ્ટ્રમાં એશિયાઈ સિંહો, મધ્ય ગુજરાતમાં દીપડાઓ અને દાહોદમાં વાઘ. વન્યજીવ નિષ્ણાતો આને પ્રાદેશિક કોરિડોર કનેક્ટિવિટી માટે ગર્વની બાબત ગણાવી રહ્યા છે. આવામાં ગુજરાત સરકારે કેન્દ્ર સરકાર પાસે વાધણની માંગ કરી છે.
ગુજરાત સરકારે કેન્દ્ર સરકાર પાસે વાધણની કરી માંગ
રાજ્યના વન વિભાગે વન મંત્રાલયને પત્ર લખી વાઘણ પુરી પાડવા વિનંતી કરી છે. દાહોદના રતનમહાલ અભયારણ્યમાં ફેબ્રુઆરી 2025થી એક નર વાઘ વસવાટ કરી રહ્યો છે, જે મધ્યપ્રદેશથી આવ્યો છે. ગુજરાતના વાઘના નિવાસ સ્થાન તરીકે વિકસાવવાનું ગુજરાત સરકારનું આયોજન છે. વાઘને જોડી માટે વાઘણની જરૂર છે, જેથી તે કાયમી વસવાટ કરી શકે અને વંશ વધારી શકે. મધ્યપ્રદેશમાંથી વાઘણ લાવવાનું પસંદ કરવામાં આવી શકે કારણ કે ભૂમિ અને વાતાવરણ સમાન છે. આનાથી ગુજરાત સિંહ, વાઘ અને ચિત્તા ત્રણેય મોટા પ્રાણીઓનું એકમાત્ર રાજ્ય બનશે.
ગુજરાતના ગાઢ જંગલોમાં એવી ગર્જના ફરી શરૂ થઈ છે, જે તેમણે ત્રણ દાયકામાં સાંભળી ન હતી. 32 વર્ષ પછી, ગુજરાતમાં એક વાઘ જોવા મળ્યો છે. હા, એક રોયલ બંગાળ વાઘ. દાહોદ જિલ્લાના રતન મહેલ વન્યજીવ અભયારણ્યમાં છેલ્લા નવ મહિનાથી 5 વર્ષના વાઘે વસવાટ કર્યો છે.
કેમેરા ટ્રેપ છબીઓથી વન અધિકારીઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. આ વાઘ માત્ર ફરતો જ નથી, પરંતુ અહીં પણ પોતાનું ઘર બનાવી ચૂક્યો છે. આ 5 વર્ષનો વાઘ મધ્યપ્રદેશના ઝાબુઆ અને કાઠીવાડા સરહદથી આવ્યો હોય તેવું લાગે છે. ત્યાં વાઘની સંખ્યા વધી ગઈ છે, તેથી તે નવા પ્રદેશની શોધ કરતી વખતે ગુજરાતમાં પહોંચ્યો હશે. વન ટીમોએ ફિલ્ડ સર્વે અને ફોટો-પ્રૂફ દ્વારા પુષ્ટિ આપી કે આ કોઈ 'ગુજરાતી ફકીર' નથી પણ કાયમી રહેવાસી છે.
વન મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ તેને "ગર્વની ક્ષણ" ગણાવી. તેમણે કહ્યું, "ગુજરાતના વૈવિધ્યસભર ઇકોસિસ્ટમે ફરી એકવાર વન્યજીવોને ટેકો આપવાની ક્ષમતા સાબિત કરી છે."
ગુજરાતમાં હવે ત્રણ મોટી બિલાડીઓ છે: સૌરાષ્ટ્રમાં એશિયાઈ સિંહો, મધ્ય ગુજરાતમાં દીપડાઓ અને દાહોદમાં વાઘ. વન્યજીવન નિષ્ણાતો આને પ્રાદેશિક કોરિડોર કનેક્ટિવિટી માટે ગર્વની બાબત ગણાવી રહ્યાં છે. મધ્યપ્રદેશથી ગુજરાત સુધીનો આ કોરિડોર વાઘ માટે જીવનરેખા બની ગયો છે.
પરંતુ આનંદની સાથે, ચિંતાની વાત પણ છે. શિકારની ઉપલબ્ધતા અને રહેઠાણ સુરક્ષા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જરૂરી છે. જો આ અપૂરતા હોય, તો આ મહેમાન અન્યત્ર જશે. આ ઘટના સંરક્ષણ માટે એક મોટી જીત છે.
1980 અને 2000 ના દાયકામાં ક્ષણિક દૃશ્યો થયા હતા, પરંતુ આ પહેલી વાર છે જ્યારે કાયમી ઘર સ્થાપિત થયું છે. શું આ વાઘ ગુજરાતમાં વાઘની નવી વસ્તી લાવશે? કે પછી તે એક જ સફળતાની વાર્તા હશે? ફક્ત સમય જ કહેશે. પરંતુ એક વાત ચોક્કસ છે કે રતન મહેલના જંગલો હવે વધુ સતર્ક રહેશે. આ શાહી બિલાડી સુરક્ષિત રહે તે માટે વન વિભાગે સુરક્ષા વધારી દીધી છે.
