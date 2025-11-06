ગુજરાતમાં સરળતાથી મળશે દારૂની પરમિટ, સરકારે પ્રોસેસ સરળ બનાવવા ભર્યું મોટું પગલું
Gujarat Online Liquor Permit: ગુજરાતની મુલાકાતે આવતા પ્રવાસીઓ હવે સરળતાથી દારૂ પી શકશે, મોબાઇલ એપ દ્વારા થોડીવારમાં દારૂની પરમિટ મળી જશે
Gujarat Liquor Permit App : દારૂ પર પ્રતિબંધને કારણે, ગુજરાતની મુલાકાત લેતા પ્રવાસીઓને અગાઉ દારૂ ખરીદવા અને પીવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. હવે, બહારથી આવનારા પ્રવાસીઓ તેમના મોબાઇલ ફોન દ્વારા દારૂ પરમિટ મેળવી શકશે. સરકાર આ પ્રક્રિયામાં GIFT સિટી લાયસન્સને પણ એકીકૃત કરી રહી છે. ગુજરાતમાં દારૂ પરમિટ આપવા માટે એક મોબાઇલ એપ વિકસાવવામાં આવશે.
ગુજરાત સરકારે દારૂ પીણાં માટે પરમિટ આપવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. રાજ્ય સરકાર હવે એક મોબાઇલ એપ પ્રદાન કરશે જેથી અન્ય રાજ્યોના પ્રવાસીઓ અને મુલાકાતીઓ દારૂ પીવા માટે આ દારૂ મુક્ત રાજ્યમાં દારૂ પી શકે. લોકો મોબાઇલ એપ દ્વારા દારૂ પરમિટ મેળવી શકશે. હાલમાં, રાજ્ય સરકારની વેબસાઇટ પર પરમિટ માટે અરજી કરવાની રહેશે. ગુજરાતમાં સંપૂર્ણ દારૂ પર પ્રતિબંધ છે. GIFT સિટી એકમાત્ર એવી જગ્યા છે જ્યાં પરમિટ સાથે સમગ્ર વિસ્તારમાં દારૂ પીવાની પરવાનગી છે. સરકારના આ નિર્ણયથી કાગળકામ પણ ઓછું થશે અને પ્રવાસીઓ અને વિદેશીઓને સુવિધા મળશે.
વર્તમાન સિસ્ટમ શું છે?
ગુજરાતની મુલાકાતે આવતા ભારત અને વિદેશના પ્રવાસીઓને હાલમાં હોટલ કાઉન્ટર પર લાંબી પ્રક્રિયા અને કાગળ કામમાંથી પસાર થવું પડે છે. પ્રવાસીઓએ નિયુક્ત હોટલોમાં દારૂની દુકાનોની મુલાકાત લેવી પડે છે, ફોર્મ ભરવા પડે છે અને દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા પડે છે. ત્યારબાદ હોટલ સ્ટાફ આ દસ્તાવેજો સરકારી કચેરીમાં મોકલે છે અને મંજૂરીની રાહ જુએ છે. નવી એપ્લિકેશન એક જ ક્લિકથી આ સમગ્ર અમલદારશાહી પ્રક્રિયાને સરળ બનાવશે. એક મોબાઇલ એપ્લિકેશન પ્રવાસીઓને દારૂ પરમિટ ઓનલાઈન મેળવવાની મંજૂરી આપશે. રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે એપ્લિકેશનનો ટ્રાયલ રન પૂર્ણ થઈ ગયો છે અને આગામી બે અઠવાડિયામાં તે લાઈવ થવાની અપેક્ષા છે.
આ એપ્લિકેશન ત્રણ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ થશે
અંગ્રેજી, હિન્દી અને ગુજરાતી.
દારૂની તાત્કાલિક ખરીદી
આ નવી સિસ્ટમ હેઠળ, વપરાશકર્તાઓ તેમના આધાર કાર્ડ, મતદાર ID કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અને પાસપોર્ટ જેવા દસ્તાવેજો અપલોડ કરી શકશે અને UPI અથવા કાર્ડ પેમેન્ટ દ્વારા ફી ચૂકવી શકશે. દસ્તાવેજો ઓનલાઈન ચકાસાયા પછી, પરમિટ તરત જ જનરેટ થશે, જેનાથી પ્રવાસીઓ માન્ય લાઇસન્સ ધરાવતી દુકાનોમાંથી દારૂ ખરીદી શકશે. ગૃહ વિભાગના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે નવી સિસ્ટમ હેઠળ, આધાર કાર્ડ, મતદાર કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અને પાસપોર્ટ સહિત આશરે 10 પ્રકારના દસ્તાવેજો અપલોડ કરી શકાય છે.
ગિફ્ટ સિટી પરમિટ પણ ઉપલબ્ધ થશે
સરકાર હવે ગિફ્ટ સિટીને આ એપ-આધારિત સિસ્ટમ સાથે સંકલિત કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. હાલમાં, હેલ્થ પરમિટ ધરાવતા ગુજરાતી નાગરિકોએ ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ ખરીદવા માટે તેમના નોકરીદાતાઓ પાસેથી વધારાની પરવાનગી લેવી પડશે. નવી એપ આ વધારાની પ્રક્રિયાને દૂર કરશે. અધિકારીએ સમજાવ્યું કે હેલ્થ પરમિટ ધારકોની માહિતી પહેલાથી જ ચકાસાયેલ હોવાથી, એપ લોન્ચ થયા પછી તેમને હવે અલગ પરવાનગી લેવાની જરૂર રહેશે નહીં. આ નવી ડિજિટલ સિસ્ટમ ગુજરાતના દારૂબંધી કાયદા અને પ્રવાસીઓની સુવિધા વચ્ચે સંતુલન બનાવશે. રાજ્ય સરકારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ એપ સમગ્ર પ્રક્રિયાને આધુનિક બનાવશે અને પારદર્શક બનાવશે, જેનાથી ગુજરાતની મુલાકાત લેતા સ્થાનિક અને વિદેશી પ્રવાસીઓ માટે દારૂ પરમિટ મેળવવાનું સરળ બનશે.
