ગુજરાત સરકારની આ યોજના પશુપાલકો માટે બની આશીર્વાદ રૂપ, મળશે 37000 રૂપિયાની સબસિડી! જાણો
Gobar Dhan Yojana Gujarat: રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રજાહિતમાં અનેક યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવી છે. જેમાં ખેડૂતો અને પશુપાલકો માટે સરકારે વિશેષ યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે. પશુપાલકો માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મુકવામાં આવેલ ગોબરધન યોજના આશીર્વાદ રૂપ સાબિત થઈ રહી છે.
ગોબરધન યોજનાની વાત કરીએ તો 2 પશુ ધરાવતા પશુપાલકોને ગોબરગેસ પ્લાન્ટ તેમના ઘર પાસે બનાવી આપવામાં આવે છે. 42 હજારમાં તૈયાર થતો ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ પશુપાલકોને માત્ર 5 હજારમાં જ બનાવી આપવામાં આવે છે. જેમાં 25 હજાર સબસીડી અને મનરેગા અંતર્ગત અન્ય 12 હજાર રૂપિયાની સહાય મળી રહે છે. જેથી પશુપાલકોને આ ગોબરગેસ પ્લાન્ટ માત્ર 5 હજારમાં જ તૈયાર થઈ જાય છે અને આ પ્લાન્ટમાંથી ઉત્પન્ન થતો ગેસ પશુપાલક સીધો ઘર વપરાશ માટે લઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવે છે.
ગોબરધન યોજના થકી થતા ફાયદાની વાત કરીએ તો પશુપાલકને વિનામૂલ્ય LPG ગેસ તેમાંથી મળી રહે છે. જેથી તેને ઘરેલું વપરાશ માટે ગેસના સિલિન્ડર લાવવાની જરૂર રહેતી નથી અને પ્લાન્ટમાં વધેલ ગોબરનો પોતાના ખેતરમાં ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરી રાસાયણિક ખાતરોનો ખર્ચો પણ બચી જાય છે. હાલમાં રાજ્ય સરકારની આ યોજના પશુપાલકો માટે આશીર્વાદ રૂપ સાબિત થઈ રહી છે અને પશુપાલકો રાજ્ય સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
ગોબરધન યોજના શું છે?
ગોબર-ધન યોજના એ ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ વ્યાપક બાયોગેસ કાર્યક્રમનો એક ભાગ છે. આ યોજના 1 નવેમ્બર 2018ના રોજ જળ શક્તિ મંત્રાલય – પેયજલ અને સ્વચ્છતા વિભાગ હેઠળ ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી. ગોબરધન યોજનાનો હેતુ કચરામાંથી કંચન એટલે કે ઢોરના છાણ, કૃષિ-અવશેષ અને અન્ય કાર્બનિક કચરાનું બાયોગેસ/સીબીજી/બાયો સીએનજીમાં રૂપાંતર કરવાનો છે.
આ બાયોગેસનો ઉપયોગ રસોઈ અને વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે થઈ શકે છે. ગોબરધન યોજના હેઠળ કચરાનું અસરકારક રીતે વ્યવસ્થાપન તો થાય જ છે, સાથે નવીનીકરણ ઊર્જા ઉત્પાદનને સમર્થન મળે છે, સ્વચ્છતામાં વધારો થાય છે, ખેડૂતોને આવકનો નવો સ્ત્રોત મળે છે અને ટકાઉ કૃષિ પદ્ધતિઓને પ્રોત્સાહન મળે છે. આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે વ્યક્તિ પાસે બેથી વધુ પશુધન હોવા આવશ્યક છે.
