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ખેડૂતોના હિતમાં સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: હવે જંત્રી ભૂલી જાવ! વીજ લાઇન પસાર થવા બદલ ખેડૂતોને બજાર ભાવના 200% ચૂકવાશે વળતર

ગુજરાતના ખેડૂતોના આર્થિક હિતને સર્વોપરી રાખીને મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વમાં રાજ્ય સરકારે એક સંવેદનશીલ અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. હવે ખેડૂતોને જંત્રી નહીં, માર્કેટ રેટના આધારે વીજ લાઇનનું બમણું વળતર મળશે. ખેતરમાંથી પસાર થતી વીજ લાઈન માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા મોટો નિર્ણય નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 16 દિવસથી ચાલી રહેલા ખેડૂત આંદોલન બાદ ગુજરાત સરકારનો દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ખેડૂતને મદદરૂપ થવા માટે પોલની ચારે બાજુ વધારાનું એક મીટર ગણતરીમાં લેવાશે.

Published: Jul 03, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:35 PM IST
ખેડૂતોના હિતમાં સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: હવે જંત્રી ભૂલી જાવ! વીજ લાઇન પસાર થવા બદલ ખેડૂતોને બજાર ભાવના 200% ચૂકવાશે વળતર
Source: Bureau

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ખેડૂતોના હિતમાં મોટો નિર્ણય: હવે જંત્રી નહીં માર્કેટ રેટના આધારે મળશે બમણું વળતર
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