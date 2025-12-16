Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

વાહનોનું PUC કઢાવવું હવે મોંઘું થશે! ટુ-વ્હીલર, ફોર-વ્હીલરના નવા ભાવ જાહેર

PUC Rates Hike : સરકારે વાહનોનું PUC કાઢાવવું મોંઘુ કર્યું. આજથી ટુ-વ્હીલર , ફોર-વ્હીલરોના પીયુસીના દરોમાં વધારો કર્યો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:34 PM IST

Gujarat RTO : રાજ્યમાં PUC કઢાવવાનું હવે મોંઘું થયું છે. . જુદા જુદા ટુ વ્હીલરથી માંડીને ભારે વાહનોના દરમાં 10 રૂપિયાથી લઈને 50 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. 

રાજ્ય સરકારે હવે વાહનોનું PUC કઢાવવા માટે નવા દર બહાર પાડ્યા છે. અગાઉના દરમાં વધારો ઝીંકતા સરકારે વાહનોનું PUC કાઢવા માટે ટુ-વ્હીલર , ફોર-વ્હીલરોના જાહેર નવા ભાવ જાહેર કર્યા છે. અગાઉ ટુ-વ્હીલરો અને ફોર વ્હીલર માટે PUC ના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ ભાવમાં વધારો કરતા સરકારે નવા ભાવ બહાર પાડ્યા છે.

વાહનની કેટગરી પ્રમાણે નવા ભાવ વધારો 

વાહન જુનો ભાવ ભાવ વધારો નવો ભાવ
ટુ વ્હીલર 30 રૂપિયા 20 રૂપિયા 50 રૂપિયા
થ્રી વ્હીલર 50 રૂપિયા 10 રૂપિયા 60 રૂપિયા
કાર (CNG,PG, PETROL) 80 રૂપિયા 50 રૂપિયા 130 રૂપિયા
ડીઝલ અને હેવી મોટર્સ 100 રૂપિયા 50 રૂપિયા 150 રૂપિયા

 

ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ વાહનવ્યવહાર વિભાગ દ્વારા અંદાજે આઠ વર્ષ પહેલા ભાવ વધારો કરાયો હતો. વર્ષ 2020 માં પીયુસીના ભાવમાં વધારો કરાયો હતો. જેના બાદ વર્ષ 2025 માં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. વર્ષ 2025 માં 50 ટકાથી લઈ 67 ટકા સુધીનો વધારો કરાયો હતો. રાજ્યના વિવિધ પીયુસી સેન્ટરોમાં નવા ભાવનો અમલ શરૂ કરી દેવાયો છે. 

રાજ્યમાં ૨૦૦૦ સેન્ટરોમાં હવે નવા ભાવનો અમલ કરાશે. પીયુસી સેન્ટરના માલિકો નિયત ફી સિવાય વધારાનો એક પણ રૂપિયા વસૂલી શકશે નહીં.

