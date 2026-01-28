Prev
નમો લક્ષ્મી યોજનાઃ ગુજરાતમાં 9થી 12 ધોરણની વિદ્યાર્થિનીઓને કઈ રીતે મળશે 50000 રૂપિયા, જાણો વિગત

Namo Laxmi Yojana: ગુજરાત સરકાર દીકરીઓ માટે એક મહત્વની યોજના ચલાવી રહી છે. આ યોજના હેઠળ ધોરણ 9થી 12 સુધી અભ્યાસ કરતી છાત્રાઓને 50 હજારની આર્થિક મદદ કરવામાં આવે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 28, 2026, 06:37 PM IST

Gujarat Government Scheme: ગુજરાત સરકારે દીકરીઓ માટે મોટી જાહેરાત કરી છે. રાજ્ય સરકારે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે નમો લક્ષ્મી યોજના અંતર્ગત 12 લાખથી વધુ છાત્રાઓને 1250 કરોડ રૂપિયાની આર્થિક મદદ આપવામાં આવશે. આ યોજનાનો લાભ 2025-2026 શૈક્ષણિક વર્ગમાં ધોરણ 9થી ધોરણ 12મા અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થિનીઓને મળશે. રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ અનુસાર આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય તેની ખાતરી કરવાનો છે કે યુવતીઓ પ્રાથમિક શાળા બાદ આગળનો અભ્યાસ પૂરો કરી શકે.

આ પહેલ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શનમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી. શિક્ષણ મંત્રી પ્રદ્યુમન વાજા અને રાજ્ય શિક્ષણમંત્રી રિવાબા જાડેજા તેની પર નજર રાખી રહ્યાં છે. આ યોજના ગુજરાત સેકેન્ડરી એન્ડ હાયર સેકેન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડ (GSHSB) કે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકેન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) થી માન્યતા પ્રાપ્ત સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરનાર છાત્રાઓ માટે છે. સારી વાત છે કે જે યુવતીઓ પહેલાથી બીજી સરકારી સ્કોલરશિપનો ફાયદો ઉઠાવી રહી છે તે પણ પાત્ર છે. નમો લક્ષ્મી યોજના હેઠળ ક્લાસ 9થી 12ની વિદ્યાર્થિનીઓને ચાર વર્ષમાં કુલ 50 હજાર રૂપિયાની આર્થિક મદદ મળશે.

કેટલા રૂપિયા મળશે
આ યોજના હેઠળ ધોરણ 9 અને 10મા માટે કુલ 20 હજારની આર્થિક મદદ કરવામાં આવશે. તેમાં દર વર્ષની હાજરીના આધાર પર 10 મહિના સુધી 500 રૂપિયા દર મહિને મળશે. બાકી 10 હજાર રૂપિયા ધોરણ 10 પાસ કર્યા બાદ આપવામાં આવશે. આ રીતે 11 અને 12મા ધોરણની છાત્રોને 30000 રૂપિયા મળશે. તેને દર વર્ષે 10 મહિના સુધી દર મહિને 750 રૂપિયા મળશે. બાકી 15000 રૂપિયા ધોરણ 12 પાસ કર્યા બાદ આપવામાં આવશે. આ યોજનાનો મુખ્ય ઈદ્દેશ્ય ન માત્ર યુવતીઓને શિક્ષણમાં સપોર્ટ આપવાનો છે, પરંતુ પોષણ અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર કરવાનો પણ છે.

નમો લક્ષ્મી યોજનાની પાત્રતા
વિદ્યાર્થિની 1થી 8 સુધી સરકારી કે સરકારી સહાયતા પ્રાપ્ત સ્કૂલ કે ખાનગી સ્કૂલ કે RTE હેઠળ અભ્યાસ કરતી હોવી જોઈએ.
વિદ્યાર્થિની ગુજરાતની સ્થાનિક નાગરિક હોવી જોઈએ.
પરિવારની વાર્ષિક આવક છ લાખથી ઓછી હોવી જોઈએ.

નમો લક્ષ્મી યોજના માટે અરજી કરવાની પદ્ધતિ
વિદ્યાર્થિનીએ સ્કૂલમાંથી અરજી ફોર્મ લેવું પડશે
અરજી ફોર્મમાં બધી જાણકારી ભરી જરૂરી દસ્તાવેજ આપવા પડશે.
અરજી ફોર્મ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની ઓફિસમાં જમા કરાવવું પડશે.
અરજી ફોર્મની રસીદ લેવાનું ન ભૂલો.
 

