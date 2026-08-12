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ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય: જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ગ્રાન્ટ અને રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણીની રકમમાં મોટો વધારો

Gandhinagar News: રાજ્ય સરકારે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ માટે એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે, જેના હેઠળ સ્થાનિક અગ્રતા ધરાવતા સામુદાયિક વિકાસના કામો માટે જિલ્લા પંચાયતને વાર્ષિક 3 કરોડની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવશે. આ નિર્ણય મુજબ, નવા નિયુક્ત જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખે તેમની બે વર્ષ અને છ મહિનાની કુલ મુદત પૈકી પ્રથમ બે વર્ષ માટે આ વાર્ષિક 3 કરોડની ગ્રાન્ટના કામોનું સુઆયોજિત આયોજન કરવાનું રહેશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 12, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:47 AM IST
ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય: જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ગ્રાન્ટ અને રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણીની રકમમાં મોટો વધારો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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